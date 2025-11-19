10 Trends für die Zukunft der Kriegsführung

Brandon Campbell

Geschichten über Killerroboter, maschinengestützte Helden, Laserwaffen und Schlachten im Weltraum – im All oder im Cyberspace – waren schon immer gut geeignet, um Kinosessel zu füllen, aber jetzt beleben sie auch nüchterne Fachzeitschriften und Regierungs-Weißbücher.

Krieg ist jedoch viel mehr als nur Kampf oder die Art und Weise, wie wir kämpfen. Blendet uns der Sensationalismus Hochtechnologie-Waffen für die Auswirkungen der Technologie auf den weiteren sozialen, politischen und kulturellen Kontext, der bestimmt, warum, wo und wann Krieg passiert, was ihn mehr oder weniger wahrscheinlich macht und wer gewinnt?

Betrachten Sie Künstliche Intelligenz (KI). Das Potenzial zur Entwicklung letaler autonomer Waffensysteme erregt Schlagzeilen („Killerroboter!“), aber die größte Auswirkung von KI auf Konflikte könnte sozial vermittelt sein. Algorithmisch gesteuerte Social-Media-Verbindungen leiten Individuen in transnationale, aber kulturell abgeschottete Echokammern, die ihr Weltbild radikalisieren.

Während Roboter Menschen von ihrer Arbeit befreien, werden sich einige Gesellschaften als besser vorbereitet erweisen als andere, wenn es darum geht, Bildung und Infrastrukturen zu nutzen, um Arbeitnehmer in neue, sozial nachhaltige und wirtschaftlich produktive Lebenserwerbsweisen zu überführen. Weniger vorbereitete Nationen könnten zunehmend krasser Ungleichheit erleben, wobei wirtschaftlich ausgegrenzte junge Menschen die soziale Stabilität untergraben, das Vertrauen in die technokratische Regierungsführung verlieren und den Aufstieg von Führern befördern, die den populären Zorn auf einen externen Feind lenken.

Wenn wir über einzelne Technologien hinausblicken, können wir uns auf die breiteren und tieferen Dimensionen des bevorstehenden Wandels konzentrieren. Professor Klaus Schwab, Vorsitzender und Gründer des Weltwirtschaftsforums, argumentiert, dass der Zusammenbruch der Barrieren zwischen digital und physisch sowie zwischen synthetisch und organisch eine Vierte Industrielle Revolution darstellt, die ein Ausmaß an Veränderung verspricht, das mit dem durch Dampfkraft, Elektrizität und Computerisierung vergleichbar ist.

Etwas, was diese Revolution grundlegend anders macht, ist, wie sie Vorstellungen darüber herausfordert, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Beispielsweise lehrt uns die Neurowissenschaft mehr über unsere eigene Fehlbarkeit und auch darüber, wie „hackbar“ Menschen sind. Während die Wissenschaft weiterhin schwierige Wahrheiten darüber aufdeckt, wie wir wirklich funktionieren, werden wir grundlegende Annahmen über das Wesen des Menschen konfrontieren müssen. Ob diese tiefgreifende Transformation ein gemeinsames Gefühl der menschlichen Würde stärken oder untergraben wird und welche Auswirkungen sie auf unsere Beziehung zur organisierten Gewalt haben wird, bleibt offen.

Die Erfahrung vergangener industrieller Revolutionen kann uns helfen, nach Antworten darauf zu suchen, wie dies den weiteren Kontext der internationalen Sicherheit verändern wird. In der ersten industriellen Revolution waren Vorkommen von Kohle und Eisenerz ein Faktor, der die „Gewinner“ in Bezug auf Wirtschafts- und geopolitische Macht bestimmte.

Heute werden neue Modi und Artefakte der industriellen Produktion auch die Nachfragemuster verändern, Länder, die Angebot und Transit kontrollieren, stärken und andere schwächen. Der Fortschritt bei der Energieerzeugung und Speichereffizienz wird beispielsweise wahrscheinlich tiefgreifende Folgen für die Petro-Ökonomien und die Sicherheitsherausforderungen ihrer Regionen haben. Auch wenn sich die Gruppe der für strategische Industrien kritischen natürlichen Ressourcen ändern wird, wird ihre Nutzung als geoökonomisches Werkzeug wahrscheinlich wiederholt.

Man geht beispielsweise allgemein davon aus, dass dies geschah, als China mitten in einem maritimen Streit mit Japan im Jahr 2010 den Export von „Seltenen Erden“ beschränkte, die für Computer, Sensoren, Permanentmagnete und Energiespeicherung kritisch sind. Da immer mehr kommerzieller und militärischer Wert im Technologiesektor steckt, werden solche Schlüsselmaterialien in Bezug auf die nationale Sicherheit als „kritisch“ oder „strategisch“ eingestuft und politischen sowie Marktkräften unterliegen.

Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts zeigte, wie technologische Asymmetrie sich in geopolitische Ungleichheit übersetzen kann – in den Worten von Hilaire Bellocs Gedicht „The modern traveller“, gesprochen von einem Europäer über Afrika: „What ever happens, we have got the Maxim Gun, and they have not“. (Das Maxim-Maschinengewehr war das erste rückstoßbetriebene Maschinengewehr).

Was wird das Maxim-Maschinengewehr unserer Zeit sein? Wer wird es haben und wer nicht? Im 20. Jahrhundert wurden die „Habenden und Nicht-Habenden“ der Mitgliedschaft im Nuklearwaffenclub zum bestimmenden Faktor der Nachkriegs-Weltordnung, und – wie in den Fällen des Iran und Nordkoreas heute zu sehen – bleibt dies relevant. Stealth-Technologie und präzisionsgelenkte Raketen, die in den frühen 1990er Jahren verwendet wurden, um eine „neue Weltordnung“ durchzusetzen, zeigten, wie die Kluft in der militärischen Fähigkeiten die USA von anderen trennte und ihre Führung in einer „unipolaren“ Ordnung aufrechterhielt.

Laut dem derzeitigen US-Vizeverteidigungsminister Robert Work „steht außer Frage, dass die US-militärische technologische Überlegenheit beginnt zu schwinden“.

Die Geschichte kann uns nur begrenzt weiterhelfen. Es bedarf neuen Denkens über die Implikationen der Vierten Industriellen Revolution für die internationale Sicherheit.

Strategische Destabilisierung

Krieg zu führen könnte „einfacher“ erscheinen. Wenn die zunehmende Abhängigkeit von Maschinen für das Töten aus der Ferne den Kampf von unserer Alltagserfahrung abstrakter macht, könnte ihn das für unsere Gesellschaften erträglicher machen und Krieg daher wahrscheinlicher werden lassen? Diejenigen, die letale Systeme bedienen, sind immer weiter vom Schlachtfeld entfernt und vor physischer Gefahr geschützt, aber dieser Vorteilsgedanke könnte sich als trügerisch erweisen. Diejenigen, die auf der empfangenden Seite technologischer Asymmetrien stehen, haben einen stärkeren Anreiz, andere Wege zu finden, um zurückzuschlagen: Wenn man auf einem traditionellen Schlachtfeld nicht konkurrieren kann, sucht man nach Schwachstellen des Gegners, beispielsweise durch opportunistische Angriffe auf Zivilisten. Geschwindigkeit tötet. „Die Geschwindigkeit, mit der Maschinen in der fernen Zukunft Entscheidungen treffen können, wird wahrscheinlich unsere Fähigkeit, damit umzugehen, herausfordern und eine neue Beziehung zwischen Mensch und Maschine erfordern.“ Dies war die Einschätzung von US-Major General William Hix auf einer Konferenz über die Zukunft der Armee im Oktober 2016. Die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts macht es auch schwer, mit neuen militärischen Fähigkeiten Schritt zu halten, erleichtert es, über das tatsächliche Kräfteverhältnis getäuscht zu werden, und Opfer einer strategischen Fehlkalkulation zu werden. Die Tatsache, dass einige Fähigkeiten absichtlich verborgen werden, macht es nur schwieriger. Da offensive Cyber-Fähigkeiten so sehr auf der Ausnutzung einmaliger Schwachstellen beruhen, ist es schwierig, eine Fähigkeit gleichzeitig zu demonstrieren und aufrechtzuerhalten. Sobald eine bestimmte Schwachstelle ausgenutzt wurde, ist das Opfer alarmiert und wird Schritte unternehmen, um sie zu beheben. General Hix wiederum: „Ein konventioneller Konflikt in der nahen Zukunft wird extrem tödlich und schnell sein. Und wir werden die Stoppuhr nicht besitzen.“ Angst und Unsicherheit erhöhen das Risiko. Die Erwartung, dass sich Asymmetrien schnell ändern könnten – wie es bei neuen strategischen Fähigkeiten in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Weltraum, Tiefsee und Cyber der Fall sein könnte – könnte Risikobereitschaft und aggressives Verhalten fördern. Wenn Sie überzeugt sind, dass Sie in einem strategisch bedeutsamen, aber hochdynamischen Technologiefeld einen Vorsprung haben, aber nicht davon überzeugt sind, dass dieser Vorsprung von Dauer sein wird, könnten Sie stärker versucht sein, ihn zu nutzen, bevor ein Rivale aufholt. Eine verbesserte Fähigkeit, mit hoher Geschwindigkeit zu operieren, versetzt Sicherheitsakteure in einen konstanten Zustand hoher Alarmbereitschaft, fördert Investitionen in Resilienz und zwingt uns, mit Unsicherheit zu leben. Unter diesen Bedingungen wird Krieg aus Versehen – entweder durch zu viel Vertrauen in die eigene Siegfähigkeit oder wegen übersteigerter Bedrohungswahrnehmung – wahrscheinlicher. Abschreckung und Prävention. Wenn neue Fähigkeiten zu einer Verschiebung des Gleichgewichts zwischen offensivem und defensivem Vorteil führen – oder sogar zur Wahrnehmung einer solchen Verschiebung –, könnte dies die Anreize für Aggression erhöhen. Beispielsweise ist eine der Säulen der nuklearen Abschreckung die Fähigkeit zum „Zweitschlag“, die einem Akteur, der einen Nuklearangriff erwägt, folgenden Gedanken in den Kopf setzt: „Selbst wenn ich das Land meines Gegners völlig zerstöre, werden seine U-Boote noch da sein, um Rache zu nehmen.“ Aber nehmen wir an, Schwärme von Unterwasser-Drohnen wären in der Lage, die U-Boote, die Nuklearraketen starten, aufzuspüren und auszuschalten? Langstrecken-Luftdrohnen können bereits frei über die Ozeane navigieren und werden in der Lage sein, unter dem Radar tief in feindliches Gebiet zu fliegen. Solche Fähigkeiten machen es einem Akteur theoretisch möglich, die Angst vor einem Vergeltungs-Zweitschlag loszuwerden und sich bei einem präemptiven Schlag gegen Flugzeuge in ihren Hangars, Schiffe im Hafen und kritische Infrastruktur sicherer zu fühlen, praktisch ohne Chance auf Frühwarnung. Tatsächlich haben Cyberangriffe auf Banken, Kraftwerke und Regierungsinstitutionen demonstriert, dass es nicht länger nötig ist, Bomber um die Welt zu fliegen, um die kritische Infrastruktur eines entfernten Feindes ohne Vorwarnung zu erreichen. Die Idee, einen K.-o.-Schlag zu führen, könnte wieder machbar erscheinen. Das neue Wettrüsten ist schwerer zu kontrollieren. Einer der Mechanismen für strategische Stabilität sind Rüstungskontrollabkommen, die dazu dienten, den Einsatz von nuklearen, biologischen und chemischen Waffen zu begrenzen. Was die multiplen Kombinationen von Technologien angeht, die wir als Kennzeichen der Vierten Industriellen Revolution sehen, wird eine der Hürden für internationale Übereinkünfte durch die Unsicherheit verursacht, wie strategische Vorteile verteilt werden. Beispielsweise debattiert die internationale Gemeinschaft derzeit sowohl über die Ethik als auch die Praktikabilität eines Verbots der Entwicklung letaler autonomer Waffensysteme. Einer der Faktoren, die diese Debatte von einem Abschluss abhalten, ist der Mangel an Konsens unter Experten darüber, ob solche Systeme einem Verteidiger oder einem Angreifer einen Vorteil verschaffen und daher eher abschreckend wirken oder eine Eskalation des Konflikts begünstigen würden. Wo man in dieser Frage steht, könnte davon abhängen, ob man sich selbst als Meister der Technologie oder als ihr Opfer sieht. Ein weiteres Hindernis für die Durchsetzung von Kontrolle ist die breitere Besetzung – Eine breitere Besetzung von Akteuren. Da Spitzentechnologie billiger wird, verbreitet sie sich auf eine breitere Palette von Akteuren. Betrachten Sie die Entwicklung von Atombomben – den letzten Durchbruch in der Waffentechnologie, der die Regeln der internationalen Sicherheit neu schrieb. Obwohl das Potenzial für eine Spaltbombe in Bezug auf die theoretische Physik verstanden wurde, erforderte die praktische Umsetzung Tausende von Wissenschaftlern und Milliarden von Dollar – Ressourcen in einer Größenordnung, die nur wenige Nationen aufbringen konnten. Über 70 Jahre später bleibt der Club der Nuklearwaffenstaaten exklusiv klein, und kein nichtstaatlicher Akteur hat es geschafft, Nuklearfähigkeiten zu erlangen.

Im Gegensatz dazu operieren heute mehr als 70 Nationen mit erdumkreisenden Satelliten. Nanosatelliten werden von Universitäten und Unternehmen gestartet. Eine wachsende Liste von Unternehmen kann Nutzlasten auf Abruf starten und bergen, was bedeutet, dass sogar kleine Staaten erstklassige Ausrüstung „von der Stange“ kaufen können. Wie Christopher Zember es ausdrückte: „Der Weltraum, einst der Gipfel nationaler Errungenschaften, ist zu einer Trophäe geworden, die zwischen zwei Geschäftsinhabern gehandelt wird.“ Heutzutage kann sogar ein engagierter Enthusiast in seinem Keller genetische Experimente durchführen. Andere Beispiele für Dual-Use-Technologien sind Verschlüsselung, Überwachung, Drohnen, KI und Genomik. Durch die kommerzielle Verfügbarkeit wird die Verbreitung dieser Technologien breiter und schneller, was mehr gleichgestellte Konkurrenten auf staatlicher Ebene und unter nichtstaatlichen Akteuren schafft und es schwieriger macht, Vereinbarungen auszuhandeln, um zu verhindern, dass sie in die falschen Hände geraten.

Die Grauzone. Die Demokratisierung von waffenfähiger Technologie befähigt nichtstaatliche Akteure und Einzelpersonen, Chaos in großem Maßstab zu verursachen. Sie bedroht auch die Stabilität, indem sie Staaten mehr Optionen in Form von „hybrider“ Kriegsführung und dem Einsatz von Stellvertretern bietet, um glaubwürdige Abstreitbarkeit und strategische Mehrdeutigkeit zu schaffen. Wenn es technisch schwierig ist, einen Angriff zuzuordnen – was bei Cyber bereits zutrifft und bei autonomen Drohnen zu einem Problem wird –, können Konflikte anfälliger für Eskalation und unbeabsichtigte Folgen werden. Die moralischen Grenzen verschieben sich. Institutionen, die rechtliche und moralische Beschränkungen für die Kriegsführung regeln oder die Verbreitung kontrollieren, stammen aus einer Ära, in der massiv zerstörerische Technologie einem kleinen, distinkten Kreis von Akteuren vorbehalten war – meist Staaten oder Personen, die unter staatlicher Schirmherrschaft handelten. Die Funktion staatenzentrierter Institutionen wird durch die Tatsache beeinträchtigt, dass die Militärs der Staaten nicht mehr notwendigerweise an der Spitze der Technologie stehen: Der Großteil des Talents, das Forschung und Entwicklung in den heutigen transformativen Dual-Use-Technologien vorantreibt, ist privat angestellt, teilweise weil der Privatsektor schlichtweg Zugang zu mehr Geld hat. Beispielsweise hat der Privatsektor in fünf Jahren mehr in KI-Forschung und -Entwicklung investiert als Regierungen seit Beginn der KI-Forschung. Die schwindende staatliche Kontrolle über Talente wurde durch Ubers Rekrutierung eines Teams von Robotikforschern von der Carnegie Mellon University im Jahr 2015 verkörpert, was die Forschungsanstrengungen, an denen sie für das US-Verteidigungsministerium gearbeitet hatten, dezimierte.

Die Tatsache, dass die Forschungsrichtung – und vieles von der für die Sicherheit kritischen Infrastruktur – in privater Hand liegt, müsste kein Problem sein, wenn staatliche Akteure in der Lage wären, Aufsicht durch traditionelle Mittel wie Normenentwicklung, Regulierung und Rechtsetzung auszuüben. Das Tempo und die Intensität der Innovation sowie die Schwierigkeit, vorherzusagen, welche neuen Fähigkeiten freigesetzt werden, wenn neue Technologien sich überschneiden, machen es Staaten jedoch schwer, Schritt zu halten. Staatenzentrierte Institutionen zur Aufrechterhaltung der internationalen Sicherheit haben es versäumt, einen systematischen Ansatz zu entwickeln, um die möglichen langfristigen Sicherheitsauswirkungen von Fortschritten in so unterschiedlichen Bereichen wie Nanotechnologie, synthetischer Biologie, Big Data und maschinellem Lernen anzugehen. Auch von der Industrie geführte Maßnahmen haben diese Lücke bisher nicht geschlossen.

Sich ausdehnende Konfliktdomänen. Domänen potenzieller Konflikte wie der Weltraum, die Tiefsee und die Arktis – alle werden als Tore zu wirtschaftlichem und strategischem Vorteil wahrgenommen – weiten sich durch neue Technologien und Materialien aus, die lebensfeindliche Bedingungen überwinden können. Wie der Cyberspace sind diese weniger gut regiert als die vertrauten Domänen Land, See und Luft: Ihr Mangel an natürlichen Grenzen kann es schwierig machen, sie mit bestehenden internationalen Rechtsrahmen in Einklang zu bringen, und die technologische Entwicklung ist sowohl rapide als auch privatsektorgetrieben, was es für Governance-Institutionen schwer macht, Schritt zu halten.

Diejenigen, die sich den „First-Mover“-Vorteil sichern, könnten auch versuchen, ihn gegen die Etablierung von Regulierung und Governance im gemeinsamen Interesse zu verteidigen. Der Zugang zur Technologie, die benötigt wird, um den Weltraum zu erreichen und auszubeuten, ermöglicht es Kriegführenden beispielsweise, die Wirksamkeit defensiver Maßnahmen, die auf Satelliten für Kommunikation, Navigation, Kommando- und Kontrolltechnologie angewiesen sind, zu beeinträchtigen. Selbst ein sehr begrenzter Schlag gegen einen Satellit würde wahrscheinlich Weltraumschrott verursachen und Systeme beschädigen, die von der weiteren Gemeinschaft genutzt werden. Trotz eines UN-Vertrags von 1967, der die friedliche Nutzung des Weltraums fordert, warnte der US-Vize-Luftwaffenminister kürzlich, dass „es keinen vereinbarten Verhaltenskodex“ für Weltraumoperationen gebe.

Was physisch möglich ist, wird wahrscheinlich. Die Geschichte legt nahe, dass jede Technologie – selbst eine, die moralisch bedenklich ist – letztendlich entwickelt wird, um als Waffe eingesetzt zu werden. Wie der politische Theoretiker Carl Schmitt erklärte, ist politischer Konflikt das „Reich der Ausnahme“ in vielerlei Hinsicht, was das moralisch Undenkbare nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlicher macht. Professor Ole Wæver und die Kopenhagener Schule der internationalen Beziehungen entwickelten das Konzept der „Versicherheitlichung“, um zu beschreiben, wie ein Sicherheitsakteur das Prinzip der Notwendigkeit beschwört, um rechtliche oder moralische Beschränkungen zu umgehen. Entscheidungsträger können argumentieren, dass sie, weil nichtstaatliche Akteure, terroristische und kriminelle Gruppen Zugang zu neuer Technologie haben, verpflichtet sind, eine Bewaffnung voranzutreiben, um eine angemessene Verteidigung vorzubereiten. Öffentliche Unruhe kann auch umgangen werden, indem Forschung im Geheimen durchgeführt wird; wir wissen jetzt aus freigegebenen Berichten über Studien aus dem Kalten Krieg, dass Soldaten als Versuchskaninchen verwendet wurden, um die Auswirkungen neuer Waffen zu erforschen, und militärische Experimente mögen heute in Bereichen wie menschlicher Verbesserung im Gange sein. Die Tendenz, dass die Logik des Konflikts die Entwicklung von Technologie über das hinaus treibt, was unter normalen Bedingungen von der Gesellschaft als akzeptabel angesehen wird, ist ein weiterer Grund, den Trends auf diesem Gebiet mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Institutionelle Verschiebungen

Die internationale Sicherheit wird auf institutioneller Ebene destabilisiert durch die Art und Weise, wie die 4. Industrielle Revolution das Individuum durch Technologie befähigt, und die Art und Weise, wie dies die Grenzen zwischen Krieg und Frieden, militärisch und zivil, innen und außen, öffentlich und privat sowie physisch und digital verwischt. Die Demokratisierung der Zerstörung wurde bereits erwähnt, aber die Nutzung globaler sozialer Medien durch nichtstaatliche Gruppen – ob zur Unterstützungsgewinnung, zur Untergrabung der Moral der Gegner, zur Verbreitung von Verwirrung oder zur Provokation einer Reaktion, die einen Vorteil schafft – hat die strategische Bedeutung der Gestaltung von Wahrnehmungen und Narrativen über internationale Sicherheit erhöht. Die Nutzung von Online-Videos durch den IS liefert ein extremes Beispiel für einen nichtstaatlichen Akteur, der soziale Medien zur Rekrutierungsförderung nutzt, während Staatssicherheitsdienste in ausgewählten Ländern in großem Umfang Online-„Trolle“ beschäftigen. Bedenken Sie die Implikationen für die demokratische Kontrolle über bewaffnete Streitkräfte, wenn Technologien wie Big-Data-Analyse, maschinelles Lernen, Verhaltenswissenschaften und Chatbots vollständig in den Kampf um Wahrnehmungen und die Kontrolle des Narrativs eingebunden werden.

Der Hacking-Angriff auf Sony Pictures Entertainment im Jahr 2014, angeblich motiviert durch Nordkoreas politische Groll, unterstreicht diese verwischenden Grenzen – und die daraus resultierende Schwierigkeit zu entscheiden, wer in dieser neuen Realität für die Sicherheit verantwortlich sein sollte. Wenn jemand so von einem Film beleidigt wäre, dass er das Lagerhaus des Studios niederbrennt, würde man erwarten, dass die Polizei einschreitet. Aber ist es letztendlich die Verantwortung des Staates oder der Unternehmen, die Art von Angriff, den Sony Pictures erlebte, zu verhindern oder abzuschrecken? Was ist die angemessene Reaktion? Wann stellt ein Angriff auf ein privates Unternehmen einen Kriegsakt dar? Da ein zunehmender Anteil dessen, was wir schätzen, in eine globale Infrastruktur der Informations- und Kommunikationstechnologie hochgeladen wird, erwarten wir dann, dass sie von Dienstleistern wie Apple oder von den Sicherheitsbehörden unseres Staates geschützt wird?

Stück für Stück verlagert sich die Verantwortung für die Verteidigung der Bürger effektiv vom Staat weg und hin zum Privatsektor. Es ist beispielsweise der Sicherheitschef Ihrer Bank, der die Verantwortung trägt, Ihr Geld vor internationalem Cyber-Diebstahl zu schützen, egal ob dieser von straightforward kriminellen Gruppen oder solchen, die unter der Schirmherrschaft von souveränen Staaten handeln, kommt. Ein Bericht des Internet-Sicherheitsunternehmens McAfee und der Denkfabrik CSIS schätzte die wahrscheinlichen jährlichen Kosten für die Weltwirtschaft durch Cyberkriminalität auf mehr als 400 Milliarden Dollar – was in etwa den kombinierten Verteidigungsausgaben der Europäischen Union oder der asiatischen Region entspricht.

Laut dem politischen Theoretiker des 17. Jahrhunderts, Thomas Hobbes, stimmt der Bürger zu, etwas Freiheit aufzugeben und Loyalität zu gewähren, im Austausch für Schutz und um dem „Naturzustand“ des Lebens zu entkommen, der ansonsten „einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz“ war. Im Gegenzug erwartet der Staat Respekt für seine Gesetze. Aber wenn Bürger das Vertrauen in die Fähigkeit des Staates verlieren, ihre Sicherheit zu garantieren, sei es durch militärischen Schutz oder innere Justiz und Polizeiarbeit oder soziale Sicherheitsnetze, könnten sie sich auch weniger verpflichtet fühlen, im Gegenzug loyal zum Staat zu sein. De facto die Auflösung des Hobbes’schen „Gesellschaftsvertrags“. Dies kann Mechanismen für globale Governance untergraben, die aus zwischenstaatlichen Institutionen bestehen, die auf staatliche Macht für ihre Wirksamkeit angewiesen sind.

Könnte der relative Verlust staatlicher Macht das System der internationalen Sicherheit fatal untergraben? Mehrere bekannte Tech-Unternehmer haben sich in einer Weise geäußert, die nahelegt, dass sie nationale Regierungen nicht als Führer in der Normenentwicklung, sondern als unnötiges Ärgernis sehen. Der Genetik-Innovator Balaji Srinivasan hat sich „Silicon Valleys ultimativen Ausstieg“ aus den USA vorgestellt. Paypal-Mitgründer Peter Thiel hat die Idee einer Seegründung in den Raum gestellt, um sich buchstäblich von staatlicher Regulierung „offshore“ zu begeben. Elon Musk hat über die Besiedlung des Mars gesprochen. Es gibt ernsthaftes Interesse daran, dass Unternehmen ihre eigene Außenpolitik formulieren. Das sind interessante Ideen, aber solange es keinen glaubwürdigen Rivalen für den Staat in der Rolle des Hauptakteurs der internationalen Sicherheit gibt, um die Herausforderungen der Vierten Industriellen Revolution zu bewältigen, wird der Charakter des staatlichen Sicherheitshandelns sich der neuen Umgebung anpassen, sich neu positionieren müssen, um andere Akteure unterzubringen, und die Beziehungen in einem weitverzweigten Netzwerk von Partnerschaften neu aushandeln müssen.

Was ist zu tun?

Während sich die Einstellungen an die neue Verteilung der Sicherheitsverantwortung zwischen Individuen, Unternehmen und Governance-Institutionen anpassen, besteht Bedarf für einen neuen Ansatz zur internationalen Sicherheit. Es gibt reichlich Raum für Debatten darüber, wie dieser Ansatz aussehen sollte, aber die Grundlinie kann durch drei Punkte gezogen werden: Er muss in der Lage sein, langfristig zu denken, sich rasch an die Implikationen des technologischen Fortschritts anzupassen und im Geiste der Partnerschaft mit einer breiten Palette von Interessengruppen zu arbeiten.

Institutionelle Barrieren zwischen zivilen und militärischen Sphären werden eingerissen. Die Öffnung hin zu Silicon Valley ist ein Merkmal der aktuellen US-Verteidigungspolitik, ebenso wie Einladungen an Hacker, dem Verteidigungsministerium zu helfen, seinen Vorteil in der digitalen Domäne zu wahren. Die „Third Offset Strategy“, die von US-Verteidigungsminister Ashton Carter befürwortet wird, basiert auf der Anerkennung, dass private Innovationskraft die der Militärinstitutionen in der Post-Kalter-Kriegs-Ära übertroffen hat, und eine offenere Beziehung zur Wirtschaft sowie zu akademischen und wissenschaftlichen Einrichtungen könnte sich als entscheidend erweisen, um die Dominanz der US-Militärfähigkeiten aufrechtzuerhalten.

So hoch sind das Tempo, die Komplexität und die Allgegenwart der Innovation heute, dass wir einen Regulierungsprozess benötigen, der vorausschaut, wie aufkommende Technologien möglicherweise als Waffe eingesetzt werden könnten, ohne die Entwicklung dieser Technologien für positive Zwecke zu behindern. „Harte Governance“ durch Gesetze und Vorschriften bleibt notwendig, aber wir werden auch mehr Gebrauch von schnelleren „Soft-Governance“-Mechanismen machen müssen, wie Laborstandards, Test- und Zertifizierungsregimes, Versicherungspolicen und Mechanismen, wie sie von Akademikern eingerichtet wurden, um potenziell gefährliche Forschung Genehmigungs- und Aufsichtspflichten zu unterwerfen. Dies muss nicht nur technologische Veränderungen proaktiv antizipieren und sich an sie anpassen, sondern auch makrokulturelle, die sehr viel schwerer vorherzusagen sind.

Staaten und andere Sicherheitsakteure müssen beginnen, miteinander einige der Konzepte und Betriebsarten zu erkunden, die einen solchen vernetzten Ansatz nachhaltig, legitim und geeignet für den ultimativen Zweck der Aufrechterhaltung von Stabilität und der Förderung friedlicher Koexistenz in der aufkommenden internationalen Sicherheitslandschaft machen würden.

Anstatt sich vor Gericht zu begegnen, wie das FBI die Apple Corporation traf, um ihren Streit über Verschlüsselung beizulegen, könnten sich Sicherheitsanbieter an einem Tisch treffen, unter neuen Formen öffentlicher Aufsicht und agiler Governance, als Partner in einem gemeinsamen Bestreben. Anstatt sich leugnend durchzuschlagen oder Energie damit zu verschwenden, das Unvermeidliche zu bekämpfen, können Interessengruppen, die bisher in parallelen Silos gearbeitet haben, lernen, für eine sicherere Welt zusammenzuarbeiten. Welche Besetzung von Akteuren bevölkert dieses weitere Sicherheits-Ökosystem? Was sind gemeinsame Prioritäten in Bezug auf Risiken? Was sind einige der potenziellen Modelle für Peer-to-Peer-Sicherheit? Wie kann die 4. Industrielle Revolution genutzt werden, um Bürgern ein stärkeres Gefühl der Kontrolle über Governance-Entscheidungen zu geben oder kriminellen Organisationen und korrupten Praktiken den Raum zu verwehren? Können Smart Contracts, die Blockchain-Technologie nutzen, angewendet werden, um Vertrauen in Finanztransaktionen und Friedensabkommen aufzubauen? Können defensive Allianzen erweitert werden, um nichtstaatliche Akteure einzubeziehen oder sogar ganz aus ihnen zu bestehen? Sollte das internationale Recht das Recht auf angemessene Gewaltanwendung in Selbstverteidigung in Cyberkonflikten auf kommerzielle Akteure ausdehnen? Welche Aspekte dieser Herausforderungen sind eine Frage für rechtliche Instrumente und Regulierung, und welche Aspekte werden einen neuen Ansatz erfordern?

Die Zukunft der nationalen Sicherheit könnte in Modellen der Selbstverteidigung liegen, die dezentral und vernetzt sind. Wie Jean-Marie Guéhenno, CEO der International Crisis Group, schrieb: „Die Verteilung von Sicherheitsmaßnahmen auf eine Vielzahl von Akteuren – Nachbarschaften, Städte, private Interessengruppen – wird die Gesellschaft widerstandsfähiger machen. Und mit der Zeit könnten kleinere, aber gut vernetzte Gemeinschaften effektiver darin sein, terroristische Bedrohungen unter ihren Mitgliedern zu verhindern und zu identifizieren.“ Mehrere der kritischen Zutaten für ein solches dezentralisiertes Modell werden verfügbar: Mehr Sicherheitsverantwortung wird von Stadtbürgermeistern und sogar zivilgesellschaftlichen Gruppen wie dem globalen Hacktivisten-Kollektiv „Anonymous“ übernommen, das dem selbsternannten Islamischen Staat den Krieg erklärte. Bisher war dies jedoch ein planloses Phänomen, und seine Wirkung wird durch mangelnde Koordination geschmälert.

Die Antworten, die auf diese Fragen auftauchen könnten, sind unvorhersehbar – aber was klar ist, ist die Notwendigkeit eines Gesprächs, das Generationen und Disziplinen überspannt. Dieses Gespräch muss global sein. Die internationale Sicherheit ist durch einen Vertrauensverlust bedroht, insbesondere zwischen denen, die ihre Macht aus der letzten industriellen Revolution zogen, und denen, deren Macht in einer flüssigen und komplexen Umwelt aufsteigt. Das Gespräch muss gegenseitiges Verständnis fördern, unbegründete Ängste zerstreuen und das öffentliche Vertrauen in neue Formen reaktionsschneller Führung wiederbeleben, die offenkundig dem Gemeinwohl dienen.