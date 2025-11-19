Die Taliban tun es wieder!

Von James Corbett

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hat gerade seine neueste Studie zum Opiumanbau in Afghanistan veröffentlicht, und Sie werden nie erraten, was darin steht. . . ..

. . Oh, Moment, das werden Sie doch. Es hat sich herausgestellt, dass das Verbot des Opiumanbaus durch die Taliban bemerkenswert erfolgreich war!

Konkret schätzt das UNODC die Gesamtfläche für den Opiumanbau in Afghanistan auf 10.200 Hektar, was einem Rückgang von 20 % gegenüber den 12.800 Hektar des Vorjahres entspricht. Auch wenn die neue Gesamtfläche immer noch viel klingt, ist sie doch nur ein Bruchteil der 232.000 Hektar, die im Jahr vor dem spektakulären Abzug der US-Streitkräfte aus dem Land im Jahr 2021 angebaut wurden.

Mit anderen Worten: Die Taliban haben es irgendwie geschafft, was die NATO in zwei Jahrzehnten der faktischen Besatzung nicht geschafft hat: den Anteil Afghanistans am globalen Heroinhandel zu dezimieren.

Was geschieht hier also? Was sagt uns das über die wahre Natur des globalen Drogenhandels? Und was hat das alles mit dem bevorstehenden (echten) Krieg der Vereinigten Staaten gegen den (falschen) Fentanylhandel Venezuelas zu tun? Finden wir es heraus.

TALIBAN 2 : NATO 0

Wie ich bereits zuvor erwähnt habe, kann die Geschichte des Opiumanbaus und Heroinhandels in Afghanistan am besten von der UNODC erzählt werden.

Im Jahr 1999 warnte sie beispielsweise, dass die Rohopiumproduktion Afghanistans auf ein beispielloses Niveau von 4.600 Tonnen gestiegen sei.

Ihre Umfrage von 2001 zeigte jedoch, dass diese Zahl auf nur noch 185 Tonnen gesunken war – ein Rückgang um satte 96 %.

Der Einbruch im Diagramm zum Opiumanbau in Afghanistan ist leicht zu erkennen. Hier, ich zeige es Ihnen:

Was ist also 2001 passiert, fragen Sie? Natürlich kam es zum Taliban! Genauer gesagt erließ der Taliban-Führer Mullah Mohammad Omar im Juli 2000 eine Fatwa, in der er den Anbau und Handel mit Mohn als „haram” (nach islamischem Recht verboten) erklärte. Wie selbst die Lügner der New York Times zugestehen mussten, gelang den Taliban innerhalb eines einzigen Jahres, was „Just Say No“ in Jahrzehnten nicht geschafft hatte.

Und was geschah nach 2001, wo die Grafik einen stetigen Anstieg des Opiumanbaus in Afghanistan zeigt? Es kam zur Invasion der NATO unter Führung der USA, das ist es!

Wie wir alle wissen, war diese Invasion eine Farce, die auf einer geheimen Lüge beruhte. Eine der vollständig beabsichtigten Auswirkungen der NATO-Invasion war die Wiederbelebung des Heroinhandels in Afghanistan, eine Geschichte, die, wie ich bereits sagte, in den Annalen des UNODC erzählt wird.

Bis 2007 blühte der einst fast ausgerottete afghanische Schlafmohn wieder in voller Pracht. In diesem Jahr dokumentierte die UNODC eine Rekordproduktion von 8.200 Tonnen Opium.

Dieser Rekord wurde 2013 übertroffen, als die UNODC einen neuen Rekordwert beim Opiumanbau verzeichnete.

Der Rekord von 2013 wurde erneut übertroffen. Im Jahr 2017 verzeichnete die UNODC-Umfrage eine Opiumproduktion von 9.000 Tonnen in diesem Land.

Im Laufe dieser wilden Fahrt der Opiumproduktion und des Heroinhandels – die allesamt unter der Aufsicht der US-/NATO-Streitkräfte stattfanden – gab es einige aufschlussreiche Berichte, wie zum Beispiel, als Geraldo Rivera USMC-Oberstleutnant Brian Christmas interviewte, der zugeben musste, dass die Truppen nicht in Afghanistan waren, um die Mohnernte zu zerstören oder den Heroinhandel zu stoppen, sondern um die Mohnfelder zu bewachen.

Ach, der Arme! Das geht ihm richtig auf die Nerven, das kann ich dir sagen!

Aber nach dem hektischen Abzug der US-Streitkräfte aus dem Land im Jahr 2021 geschah etwas Seltsames. Die Taliban kehrten an die Macht zurück und führten erneut ein Verbot des Opiumanbaus ein. Und wie oben beschrieben, hat dies nun dazu geführt, dass die Opiumproduktion auf das Niveau vor der Invasion gesunken ist.

Also sind alle begeistert, oder? Sicherlich sind all die Politiker, die über die Geißel des internationalen Drogenhandels sprechen, überglücklich, dass Afghanistan – einst unangefochtener Weltmarktführer im Heroinhandel mit einem Anteil von mehr als 90 % am gesamten weltweiten Heroinangebot – nun effektiv aus dem globalen Drogenhandel verschwunden ist. Richtig? . . .

ES GING NIEMALS DARUM, DEN DROGENHANDEL ZU BEENDEN

. . . Ja, natürlich nicht. Wie Corbetteers (und andere gut informierte Verschwörungsrealisten) nur zu gut wissen, waren die NATO, die Geheimdienste und ihre politischen Marionetten nie daran interessiert, den globalen Drogenhandel zu beenden. Vielmehr waren sie immer nur daran interessiert, diesen Handel zu kontrollieren.

Vielleicht gibt es keinen besseren Beweis für diese Tatsache als die Art und Weise, wie die Sprachrohre des Deep State über die freudige Nachricht berichtet haben, dass ein wichtiger globaler Heroinlieferant aus dem Verkehr gezogen wurde.

William Byrd von Lawfare Media beklagt: „Das Drogenverbot der Taliban, das drei Jahre in Folge bemerkenswert erfolgreich den Anbau von Schlafmohn eingedämmt hat, hat arme ländliche Haushalte, die auf Opium angewiesen waren, um über die Runden zu kommen, ruiniert.“

Rupert Stone von Nikkei Asia informiert uns unterdessen, dass die erfolgreiche Bekämpfung des Mohnanbaus in Afghanistan den Drogenhandel (irgendwie) sogar ausweitet.

Und um nicht zurückzustehen, haben die Spitzenjournalisten der Washington „Democracy Dies in Darkness“ Post herausgefunden, dass der Rückgang des Mohnanbaus vielleicht doch nicht das Verdienst der Taliban ist!

Nein, natürlich werden dieselben Spottdrosseln, die pflichtbewusst die Lügen der US-/NATO-Sprecher über den Krieg in Afghanistan wiederholt haben, nicht plötzlich Lobeshymnen auf die Taliban singen. Tatsächlich werden sie nicht einmal sagen, dass die Beendigung des Drogenhandels in Afghanistan für das Land oder für die Welt insgesamt gut ist.

Warum nicht? Weil der internationale Drogenhandel natürlich vom Deep State betrieben wird und diesem dient. Das ist eine alte Wahrheit, die mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, als Skull & Bones mit Gewinnen aus dem Opiumhandel gegründet wurde.

Diese Tradition des Deep State setzte sich offensichtlich bis ins 20. Jahrhundert fort. Wenn Sie mit der Rolle, die der Drogenhandel in den Kriegen des US-Imperiums während des Kalten Krieges spielte, nicht vertraut sind, sollten Sie sich mit The Politics of Heroin in Southeast Asia, dem wegweisenden Werk des Historikers und Professors Alfred W. McCoy, sowie meiner eigenen Arbeit, die dokumentiert, wie „die CIA Drogen verschifft”, vertraut machen.

Aber wie gesagt, das ist nichts Neues für jemanden, der sich mit der Deep Politics des vergangenen Jahrhunderts beschäftigt hat. Für Geschichtsstudenten lautet die eigentliche Frage: Was verrät uns die Vergangenheit darüber, wohin sich der globale Drogenhandel – und der vorgetäuschte globale „Krieg gegen die Drogen“ – von hier aus entwickeln wird?

UND JETZT ZU VENEZUELA (UND CHINA…)

Falls Sie es noch nicht gehört haben: Die Trump-Regierung möchte Sie über die nächste große Plage informieren, die die Küsten Amerikas bedroht.

Nein, es handelt sich nicht um den von Geheimdiensten betriebenen Pädophilie-Ring, der unzählige Politiker, Finanziers, Prominente, Wissenschaftler und andere Widerlinge erpresst hat! Das ist offenbar alles ein Schwindel.

Nein, die wirkliche Bedrohung sind … halten Sie sich fest … venezolanische Drogenboote!

Ja, tatsächlich! Laut streng geheimen Informationen, die nur bestimmten hochrangigen Kongressabgeordneten hinter verschlossenen Türen gezeigt werden dürfen, verfügt Venezuela (und vielleicht noch einige andere lateinamerikanische Nationen, die später noch bestimmt werden) über eine regelrechte Armada von Drogenbooten, die hin und her huschen und Fentanyl ungestraft in die USA transportieren!

Es spielt keine Rolle, dass Fentanyl nicht aus Venezuela stammt.

Es spielt keine Rolle, dass diese furchterregende Drogenboot-Armada aus Schnellbooten besteht, die von Lkw-Fahrern, Fischern, Militärkadetten und Kleinkriminellen gesteuert werden und nicht von erfahrenen Drogenterroristen, die auf die Zerstörung Amerikas aus sind.

Es spielt keine Rolle, dass sogar die Partner von Uncle Sam in Kriegsverbrechen die offensichtlich illegale Natur dieser Angriffe anprangern.

Trump hat das Office of Legal Counsel (OLC) des Justizministeriums – dasselbe OLC, das das berüchtigte Folter-Memo von John Yoo verfasst hat – dazu gebracht, einen Präzedenzfall aus der Zeit des Krieges gegen den Terror heranzuziehen, um diese venezolanischen Drogenterroristen als „unrechtmäßige feindliche Kämpfer” einzustufen und sie damit zu legitimen Zielen für US-Angriffe zu machen.

Dennoch gibt es für diejenigen unter uns, die sich der Tatsache bewusst sind, dass der Deep State den internationalen Drogenhandel kontrolliert, und die gesehen haben, wie das US-Militär eingesetzt wurde, um den Drogenfluss aus Afghanistan aufrechtzuerhalten, guten Grund, an der Aufrichtigkeit der Trump-Regierung in diesem Krieg gegen venezolanische Drogenboote zu zweifeln.

Könnte es möglicherweise sein, dass der Drogenhandel einfach als bequemer Vorwand für eine Operation zum Regimewechsel bei einem Feind des Außenministeriums benutzt wird?

Könnte es sein, dass der ungerechtfertigte Angriff auf venezolanische Schnellboote Teil einer umfassenderen Bemühung der USA ist, ihre Rivalen – wie beispielsweise China – als böse Narkoterroristen darzustellen, die darauf aus sind, die USA zu unterwerfen, indem sie ihre Bevölkerung mit Drogen versorgen (genau wie die East India Company die Chinesen mit Opium versorgte, was zu Chinas „Jahrhundert der Demütigung“ führte)?

Ich überlasse es Ihnen, diese nicht-rhetorischen Fragen für sich selbst zu beantworten. In der Zwischenzeit sollten wir beachten, dass die Erzählung von der „chinesischen Fentanyl-Bedrohung“ jederzeit wie ein Damoklesschwert über Pekings Kopf hochgehalten oder gesenkt werden kann, wenn die Narrativ-Kontrolleure in Washington es für angemessen halten.

Wo bleibt da das afghanische Volk? Leider bleibt es in derselben Lage, in der es sich seit Jahrzehnten befindet: Es kämpft ums Überleben in einem Land, das durch jahrzehntelange Bürgerkriege, ausländische Besatzung und brutale autoritäre Regime zerrissen ist. Für die Afghanen – wie auch für uns – bedeutet die Verlagerung des globalen Drogenhandels kaum eine Erleichterung in diesem Kampf.

Unterdessen müssen diejenigen von uns, die dem globalen Theaterstück ausgesetzt sind, das der Deep State zum Nutzen der einfachen Leute aufführt, uns selbst (und unsere Nachbarn) ständig daran erinnern, dass die Schuld für die Opioid-Epidemie in den USA beim US-Militär, seinen NATO-Kollaborateuren und den Geheimdiensten liegt, nicht bei den afghanischen Mohnbauern oder den venezolanischen Schnellbootfahrern.