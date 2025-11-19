Die globale zionistische Verschwörung zum Organhandel

Von Kit Klarenberg

Anfang Oktober wurde der israelisch-ukrainische Staatsbürger Boris Wolfman in Russland festgenommen. Er wird beschuldigt, Drahtzieher eines kriminellen Organhandelsrings zu sein. Seine Festnahme, die von den westlichen Medien völlig ignoriert wurde, lässt hoffen, dass endlich Gerechtigkeit in einer Reihe von großen Organhandelsskandalen hergestellt wird, die viele Jahre zurückreichen. Die Festnahme Wolfmans macht auch die wenig beachtete Rolle Tel Avivs als weltweites Zentrum für illegale Organentnahme und -handel deutlich. Es ist bedrückend, dass der Völkermord im Gazastreifen diesen perversen Handel möglicherweise erheblich begünstigt hat.

Seit dem 7. Oktober kursieren glaubwürdige Vorwürfe, dass die zionistischen Besatzungstruppen illegal Organe von getöteten Palästinensern entnehmen. Im November 2023 veröffentlichte Euro-Med Monitor einen Bericht, in dem dokumentiert wurde, wie israelische Soldaten Dutzende von Leichen aus großen Krankenhäusern in Gaza beschlagnahmten und sogar Massengräber auf ihrem Gelände ausgruben und plünderten, um den unaufhörlichen Zustrom von getöteten Zivilisten unterzubringen. Während einige Leichen anschließend an das Rote Kreuz übergeben wurden, wurden viele zurückgehalten und bleiben weiterhin zurückgehalten.

Euro-Med Monitor dokumentiert, wie viele Leichen deutliche Anzeichen für Organentnahmen aufwiesen, darunter fehlende Cochlea und Hornhaut sowie Herzen, Nieren und Lebern. Seitdem hat die zionistische Entität in unregelmäßigen Abständen eine symbolische Anzahl ermordeter Palästinenser an ihre überlebenden Angehörigen übergeben. Häufig sind die Leichen bis zur Unkenntlichkeit verwesen, was die Durchführung professioneller Autopsien – und die Feststellung, ob Organe gestohlen wurden – schwierig, wenn nicht gar unmöglich macht. Manchmal sind die Leichen tiefgefroren, was die medizinische Untersuchung ebenfalls erheblich erschwert und den Organraub möglicherweise verschleiert.

Die Vierte Genfer Konvention von 1949 schreibt die Achtung der Würde toter Zivilisten vor und verbietet ausdrücklich die Plünderung oder Verstümmelung ihrer Leichen während des Krieges. Die zionistische Entität hat jedoch nicht nur versäumt, den Vertrag zu ratifizieren, sondern lehnt auch ausdrücklich seine Anwendbarkeit auf Gaza und das illegal besetzte Westjordanland ab. Darüber hinaus gewähren abstoßende lokale Gesetze und Rechtsprechungen, die es nur in Tel Aviv gibt, den Behörden die Befugnis, die Freigabe verstorbener Palästinenser an ihre Familien zu verweigern.

Ihre Leichen können als grausige Verhandlungsmasse benutzt werden – oder ihre Organe können ungestraft geplündert werden. Seit Jahrzehnten ist die zionistische Entität der internationale Kern des illegalen Organhandels. Obwohl die Palästinenser seit langem Alarm schlagen wegen des Diebstahls der Organe ihrer gefallenen Kameraden durch Tel Aviv, wurde diese Praxis erst Anfang der 2000er Jahre offiziell zugegeben. Yehuda Hiss, Leiter des israelischen Abu-Kabir-Instituts, prahlte offen damit, bei Autopsien Haut, Knochen und andere menschliche Materialien zu entnehmen. Er wurde nie bestraft, was darauf hindeutet, dass seine makabren Aktivitäten vom Staat sanktioniert waren.

Diese Interpretation wird durch die Arbeit „Over Their Dead Bodies” (Über ihre Leichen) der ehemaligen Institutsmitarbeiterin Meira Weiss aus dem Jahr 2014 deutlich untermauert. Sie enthüllt, wie während der ersten Intifada von 1987 bis 1993 Beamte der ZOF das Zentrum anwiesen, „Organe von Palästinensern zu entnehmen, wobei sie sich auf eine militärische Vorschrift beriefen, wonach bei jedem getöteten Palästinenser eine Autopsie durchgeführt werden muss”. Dies gab ihnen freie Hand, alles zu entnehmen, was sie wollten, von den Leichen, die sich in ihrer Obhut befanden. Erschreckenderweise bezeichneten die Apparatschiks des Instituts diese Jahre nostalgisch als die „guten alten Zeiten“, da sie „konsequent und frei“ Organe entwenden konnten.

Beunruhigenderweise könnte die katastrophale Zahl der Todesopfer des Völkermords in Gaza den Beginn einer neuen Ära „guter Zeiten“ für den Organhandel der zionistischen Entität bedeuten. Die Verhaftung von Wolfman und der Zusammenbruch der von ihm geleiteten Verschwörungen werden die Aktivitäten Tel Avivs in diesem Bereich wahrscheinlich nicht beeinträchtigen. Er war nur ein Akteur in einem weltumspannenden Netzwerk israelischer Menschenhändler. Wie bei einer Hydra wird die Entfernung von Wolfman lediglich dazu führen, dass andere seinen Platz einnehmen. Schließlich sind die Gewinne hoch und die Risiken auf mysteriöse Weise gering.

„Organmakler“

Im Juli 2015 veröffentlichte das Europäische Parlament einen wegweisenden Bericht über den Organhandel. In der Einleitung heißt es: „Vor dem Jahr 2000 war das Problem des Handels mit menschlichen Organen … in erster Linie auf den indischen Subkontinent und Südostasien beschränkt.“ Nach der Jahrtausendwende jedoch „hat sich der Organhandel offenbar weltweit ausgebreitet, was zu einem großen Teil auf israelische Ärzte zurückzuführen ist.“ Das Dokument führt anschließend eine Reihe von hochkarätigen Fällen des Organhandels auf.

In allen Fällen außer einem führten die Beweise direkt zurück zur zionistischen Entität. Eine beigefügte Karte der internationalen Organhandelsrouten zeigt Tel Aviv als Zentrum, dessen Bürger sowohl führende Kunden sind als auch die Banden anführen, die Organe an Käufer in Übersee liefern. Ein zitierter Fall war die Aufdeckung eines führenden südafrikanischen Krankenhauses im Jahr 2003, das über 100 illegale Transplantationen an ausländischen Patienten durchgeführt hatte – „die Mehrheit“ davon stammte aus Israel.

Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden deckten auf, wie ein kriminelles Syndikat unter der Führung des gut vernetzten Israelis Ilan Perry arme, verzweifelte Menschen aus Brasilien, Rumänien und anderen Ländern rekrutierte, die bereit waren, ihre Organe für einen symbolischen Betrag zu verkaufen, und sie dann nach Südafrika transportierte. Die Kunden zahlten enorme Summen für die Transplantationen – Perry, der „Organhändler”, und seine Komplizen strichen den Großteil ein, während der Rest an die „Spender” und das Krankenhauspersonal gezahlt wurde, damit diese die illegalen Eingriffe durchführten und dann Stillschweigen über die Absprachen bewahrten.

Ein weiterer zitierter Fall ist der Skandal um die Medicus-Klinik in Pristina, Kosovo. Er kam im Oktober 2008 ans Licht, als ein junger türkischer Mann am Flughafen der Stadt zusammenbrach. Nachdem eine frische Operationsnarbe an seinem Bauch entdeckt wurde, erklärte er, dass ihm in der Klinik eine Niere entfernt worden sei, was zu einer Polizeirazzia führte. Medicus stand bereits im Fokus der lokalen Strafverfolgungsbehörden, da zahlreiche Ausländer mit Einladungsschreiben für eine Herzbehandlung in die Klinik nach Pristina kamen, obwohl Medicus dafür nicht bekannt war.

Ein Schild, das Besucher in Medicus, Pristina, Kosovo, willkommen heißt

Nachfolgende Ermittlungen ergaben, dass der Israeli Moshe Harel und der türkische Arzt Yusuf Sonmez – bekannt als „der weltweit renommierteste Organhändler“ – für die Beschaffung von Kunden verantwortlich waren, die über 100.000 Dollar für Transplantationen zahlten. Die Operationen wurden in erster Linie von lokalen kosovo-albanischen Medizinern durchgeführt. Die Patienten verbrachten eine kurze Zeit in der Genesungsphase, bevor sie entlassen wurden, und erhielten „Informationen über ihre Behandlung, die sie den Ärzten in ihren Heimatländern vorlegen konnten“. Die Spender kamen nicht in den Genuss einer solchen Wohltätigkeit.

Wie der EU-Bericht feststellt, wurden die Spender gezwungen, Dokumente zu unterzeichnen, in denen sie bestätigten, dass sie ihre Organe „freiwillig an einen Verwandten oder altruistisch an einen Fremden“ spendeten. Diese Dokumente waren in albanischer Sprache verfasst und wurden ihnen nicht übersetzt. In einigen Fällen wurden ihnen zwar Honorare von bis zu 30.000 Dollar versprochen, „aber viele von ihnen erhielten nur einen Teil des Geldes und einige gar nichts“. Denjenigen, die einen Teil erhielten, wurde gesagt, sie würden den Rest „unter der Bedingung erhalten, dass sie selbst weitere ‚Spender‘ rekrutieren würden“.

„Bemerkenswerter Preis“

Auch Boris Wolfman war maßgeblich in Medicus verwickelt. Obwohl er in mehreren Ländern gesucht wurde und Gegenstand einer roten Ausschreibung von Interpol war, blieb er jahrelang in der Türkei auf freiem Fuß, bis er kürzlich nach Russland abgeschoben wurde. Unglaublicherweise startete er in der Zwischenzeit ein weiteres Organhandelsunternehmen, bei dem er schutzbedürftige Kenianer für geringe Summen ausbeutete und ihre Nieren und andere Organe für bis zu 200.000 Dollar an wohlhabende Käufer aus Deutschland und Israel verkaufte. Wie im Kosovo erhielten die Spender weder das versprochene Geld noch eine angemessene medizinische Versorgung nach dem Eingriff.

Es bleibt abzuwarten, ob seine Strafverfolgung Licht in das größere kriminelle Netzwerk bringt, in dem er operierte, oder ob die zionistische Entität direkt in Wolfmans Unternehmen verwickelt sein könnte. Dennoch ist es schon ein Wunder, dass er überhaupt vor Gericht steht. Seine Komplizen im Medicus-Horror haben sich als verdächtig unempfindlich gegenüber rechtlichen Konsequenzen für ihre monströsen Aktivitäten erwiesen. Auch Sonmez lebte nach der Aufdeckung der Verschwörung einige Jahre lang frei und offen in der Türkei, obwohl er in mehreren Ländern strafrechtlich verfolgt wurde.

Die türkische Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von 171 Jahren, aber Sonmez verbrachte keinen einzigen Tag im Gefängnis und scheint spurlos verschwunden zu sein. Harel wurde 2012 von der israelischen Polizei festgenommen, aber wieder freigelassen. Sechs Jahre später wurde er aufgrund eines Interpol-Haftbefehls erneut in Zypern festgenommen, aber die Forderungen der kosovarischen Behörden nach seiner Auslieferung scheinen aus unerklärlichen Gründen nicht umgesetzt worden zu sein. Ob die anhaltende Freiheit der beiden Männer ein Hinweis auf staatlichen Schutz ist, ist eine offene, offensichtliche Frage.

ZOF-Soldaten begutachten die Trümmer eines iranischen Angriffs auf Tel Aviv, Juni 2025

Der Holocaust der zionistischen Entität im 21. Jahrhundert in Gaza und die katastrophal gescheiterten Kriege gegen die Hisbollah und den Iran haben laut Focus Economics „einen erheblichen Preis“ für ihre Finanzen gefordert. So ist beispielsweise der Tourismus – einst ein wichtiger Bestandteil des israelischen Nationaleinkommens – von Millionen von Besuchern pro Jahr auf fast null geschrumpft. „Eine vollständige Erholung könnte mehrere Jahre dauern und hängt wahrscheinlich von einer dauerhaften Beendigung der Feindseligkeiten mit der Hamas, der Hisbollah und dem Iran ab“, prognostiziert das Medium – was angesichts der Tatsache, dass der Widerstand nicht friedlich mit Tel Aviv koexistieren kann, fantastisch ist.

Unterdessen leidet die zionistische Entität weiterhin unter massiver Abwanderung von Fachkräften, Flucht ausländischer Investoren, diplomatischer Isolation und einem enormen Vertrauensverlust bei ihren größten Handelspartnern in Übersee. Groteskerweise könnte der Organhandel derzeit eine der wenigen verlässlichen Einnahmequellen Tel Avivs sein. Mit Tausenden von lebenden und toten Palästinensern in seiner Obhut verfügt Israel sicherlich über reichlich Ressourcen, um diesen Handel anzukurbeln. Die Tatsache, dass die Mainstream-Medien über die längst überfällige Verhaftung von Wolfman schweigen, könnte darauf hindeuten, dass die Drahtzieher der Entität im Ausland die Aussichten gelassen sehen.