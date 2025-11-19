Zionisten geraten in Panik, weil sie die Kontrolle über die öffentliche Meinung zu verlieren drohen

Caitlin Johnstone

Die ehemalige Redenschreiberin Obamas, Sarah Hurwitz, äußerte sich am Sonntag bei der Generalversammlung der Jewish Federations of North America sehr aufschlussreich und brachte ihre Frustration darüber zum Ausdruck, wie jüngere Juden pro-israelische Argumente aufgrund des Blutvergießens, das sie in Gaza gesehen haben, zurückweisen.

„Wir stehen hier vor einer neuen, wie ich finde, Generationenkluft, und das gilt insbesondere, da soziale Medien heute unsere Hauptmedienquelle sind“, sagte Hurwitz . „Früher waren die Nachrichten in Amerika amerikanische Medien, und die waren ziemlich Mainstream; sie vertraten im Allgemeinen keine extremen antiisraelischen Ansichten. Man musste schon in eine ziemlich ungewöhnliche Buchhandlung gehen, um internationale und alternative Medien zu finden. Aber heute haben wir soziale Medien, das globale Medium; ihre Algorithmen werden von Milliarden von Menschen weltweit beeinflusst, die Juden nicht wirklich mögen. Während ein junger Mensch in den 1990er-Jahren wahrscheinlich nicht auf Al Jazeera oder jemanden wie Nick Fuentes gestoßen wäre, finden diese Medien sie heute; sie finden sie auf ihren Smartphones.“

„Es sind auch diese zunehmend postliterarischen Medien; immer weniger Text, immer mehr Videos“, fuhr Hurwitz fort. „TikTok bombardiert unsere jungen Leute den ganzen Tag mit Videos von Gemetzel in Gaza. Und deshalb können so viele von uns kein vernünftiges Gespräch mit jungen Juden führen, denn alles, was wir ihnen sagen wollen, hören sie durch diese Mauer des Gemetzels hindurch. Ich möchte ihnen Daten, Informationen, Fakten und Argumente liefern, aber sie sehen nur Gemetzel vor ihrem inneren Auge. Und ich klinge obszön.“

The most insane part of this clip is when she claims that Holocaust education is problematic because today it is failing to make young Jews blindly love Israel, and instead, they are sympathizing with victims of racism, be they Black or Palestinian. What a wretched witch. https://t.co/rFZxR5G4HQ — Richard Medhurst (@richimedhurst) November 18, 2025

Hurwitz sagte weiter, dass die Holocaust-Aufklärung mittlerweile kontraproduktiv sei, da sie jungen Menschen den falschen Eindruck vermittle, Völkermord sei immer schlecht.

„Und wissen Sie, ich glaube leider, dass die kluge Entscheidung, die wir getroffen haben, die Holocaust-Aufklärung in der heutigen Medienlandschaft auch als Antisemitismus-Aufklärung zu nutzen, langsam an Wirkung verliert. Holocaust-Aufklärung ist zwar absolut unerlässlich, aber ich denke, sie kann manche unserer jungen Leute in Bezug auf Antisemitismus verwirren“, sagte Hurwitz. „Sie lernen von starken Nazis, die schwache, abgemagerte Juden misshandeln, und denken dann: ‚Antisemitismus ist so etwas wie Rassismus gegen Schwarze, richtig? Mächtige Weiße gegen machtlose Schwarze.‘ Wenn sie dann den ganzen Tag auf TikTok sehen, wie mächtige Israelis schwache, dünne Palästinenser misshandeln, ist es nicht verwunderlich, dass sie denken: ‚Ah, ich weiß, die Lehre aus dem Holocaust ist: Man bekämpft Israel. Man bekämpft die Mächtigen, die die Schwachen misshandeln.‘“

Oh je. Da gibt es einiges zu besprechen.

Es ist einfach faszinierend zu sehen, wie ein ehemaliger Redenschreiber des Weißen Hauses so viele der Punkte anspricht, die Antizionisten seit Jahren vertreten, ihnen aber genau die gegenteilige Bedeutung gibt:

Die etablierten Mainstream-Medien haben antiisraelische Ansichten stets vor der Öffentlichkeit verborgen – und das war gut so.

Soziale Medien haben den Palästinensern nun die Möglichkeit gegeben, die Wahrheit über Israels Menschenrechtsverletzungen aufzudecken – und das ist eine schlechte Sache.

Die Menschen lassen sich nicht mehr von den zionistischen Propaganda- und Narrativtricks täuschen, weil sie das Gemetzel in Gaza mit eigenen Augen gesehen haben – und das ist ein Problem.

Menschen, die in der Holocaust-Aufklärung gelernt haben, dass Völkermord falsch ist, wenden diese Lehren nun auf den Völkermord in Gaza an – und das bedeutet, dass sie „verwirrt“ sind.

Hurwitz leugnet weder Israels Menschenrechtsverletzungen noch stellt sie die Völkermordverbrechen als Problem dar. Sie sagt lediglich ganz offen, dass das Problem darin besteht, dass Menschen Informationen und moralische Klarheit über diese Menschenrechtsverletzungen erlangen. Die Verbrechen an sich sind nicht verwerflich; verwerflich ist, dass Menschen diese Verbrechen erkennen und sie beim Namen nennen.

Ich liebe es, wie sie sich darüber beschwert, dass sie „obszön“ aussieht, wenn sie versucht, Argumente und Narrative darzulegen, die den Holocaust in Gaza rechtfertigen – für Menschen, die die „Mauer des Gemetzels“ des Völkermords gesehen haben. Ich meine, ja, natürlich wirkt man obszön, wenn man versucht, jemandem zu erklären, warum ungeschnittenes Videomaterial von Massakern, verstümmelten Kindern und abgemagerten Leichen etwas zeigt, das tatsächlich gerechtfertigt und akzeptabel ist.

Man kann nicht vor einem Haufen Kinderleichen stehen, deren Mord rechtfertigen und sich dann beschweren, wenn die Leute die Schönfärberei ignorieren und die kleinen Körper anstarren. Das ist, als würde man eine ganze Familie ermorden und dann der Polizei sagen: „Aber ihr hört euch meine Gründe für die Tötung nicht an!“ Die Polizisten verhalten sich ganz normal, während man selbst obszön ist.

Auf Twitter kursiert ein Video dieses Wutausbruchs, und ich war neugierig, ob Hurwitz nach dem Videoausschnitt noch etwas gesagt hatte, was ihre Äußerungen vielleicht etwas weniger schlimm erscheinen ließ. Also habe ich mir das Originalvideo auf dem YouTube-Kanal der Jewish Federations of North America angesehen – und nein. Es wurde nicht besser.

Hurwitz sagte weiter, dass es falsch sei, die Lehren der Holocaust-Erziehung auf die Opposition gegen Israels völkermörderische Gräueltaten anzuwenden, da der Holocaust nichts anderes sei, als dass Nazideutschland die Juden für all seine Probleme verantwortlich machte, so wie die Menschen heute denken, Israel sei die Quelle aller Probleme der Welt.

Anschließend beklagte sie, dass westliche Juden das Judentum „als eine Religion protestantischer Prägung neu interpretiert“ hätten, um sich in die westliche Gesellschaft zu integrieren, anstatt eine starke, dem Staat Israel treue Identität zu bewahren.

„Das Problem ist, wir sind nicht nur eine Religion“, sagte Hurwitz. „Wir sind eine Nation. Eine Zivilisation. Ein Stamm. Ein Volk. Vor allem aber sind wir eine Familie. Wenn man also als junger Mensch in Amerika aufgewachsen ist und das Judentum für eine protestantisch geprägte Religion hält, dann sind die sieben Millionen Juden in Israel lediglich Glaubensgenossen. Wenn ich mir also meine Glaubensgenossen ansehe und sie meine Religion der sozialen Gerechtigkeit und bestimmter prophetischer Werte nicht praktizieren, was habe ich dann mit ihnen zu tun?“

„Das ist aber ein Kategorienfehler“, sagt Hurwitz. „Die sieben Millionen Menschen in Israel sind nicht meine Glaubensgenossen, sie sind wie Geschwister für mich . Aber ich denke, wenn man sie nur als Glaubensgenossen betrachtet, gerät man leicht in den Antizionismus. Man hat dann nicht unbedingt diese Verbindung zu ihnen.“

Hurwitz sagt hier, dass Juden auf der ganzen Welt Israel gegenüber loyal sein sollten, egal was Israel tut, nicht weil das die moralisch richtige oder wahrheitsgemäße Position sei, sondern weil ihre Loyalität Israel gilt.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn meine Geschwister Zivilisten ermorden würden, wäre ich sofort ihr Feind. Ich würde meinen Bruder nicht verteidigen, wenn er wie die Scharfschützen der israelischen Armee in Gaza wahllos Kinder in den Kopf schießen würde . Im Gegenteil, ich würde mich besonders verpflichtet fühlen, ihn aufzuhalten, gerade weil er mein Bruder ist. Völkermord wird nicht plötzlich akzeptabel, nur weil die Täter die eigenen „Geschwister“ sind – es sei denn, man ist ein Soziopath.

Es ist einfach unglaublich, wie sehr Zionisten in Panik geraten sind , weil Israel in den letzten zwei Jahren die Deutungshoheit über die öffentliche Meinung verloren hat. Immer öfter sprechen sie die Dinge laut aus, die sie sonst verschwiegen hätten, während sie verzweifelt versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die öffentliche Meinung weltweit zu manipulieren.

Viele Dinge, die früher verborgen waren, gelangen nun ans Licht.