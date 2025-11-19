„Sehr geehrte Direktorin Gabbard“: Was Rand Pauls Brief wirklich über COVID, Geheimdienste und einen möglichen Vertuschungskomplex sagt

Als Senator Rand Paul an die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, schreibt und Unterlagen über die Herkunft von COVID-19 anfordert, loiest sich das Schreiben liest sich wie ein Fahrplan für den gesamten Bioabwehrapparat nach dem 11. September 2001. Brownstone-Institut und andere sehen darin einen eindeutigen Beweis für die Verstrickung der CIA in die Pandemie. Die Realität ist komplizierter – und in mancher Hinsicht beunruhigender, gerade weil sie nicht schlüssig ist.

Ein Brief, der das gesamte Biodefense-Personal benennt

Paul stützt sich in seinem Schreiben vom 30. Oktober 2025 auf zwei Kernfakten.

Erstens: Eine E-Mail von 2015 zeigt, dass das Office of the Director of National Intelligence (ODNI) und die CIA Ralph Baric kontaktierten — den Coronavirus-Forscher der University of North Carolina, dessen Labor mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) kooperierte — wegen eines „möglichen Projekts“ über die Evolution von Coronaviren und deren Anpassung an den Menschen.

Zweitens: Im Januar 2020 wurde Baric vom „Sponsor“ eingeladen, die Biological Sciences Experts Group (BSEG) des ODNI über die „aktuelle Coronavirus-Situation“ zu informieren — inklusive einer Folie, die ausdrücklich eine versehentliche Freisetzung aus dem WIV als möglichen Ursprung erwähnte.

Paul entfesselt daraufhin eine umfassende Anforderung von Unterlagen: jede ODNI-E-Mail, die Baric, Fauci, Collins, Daszak, Farrar, EcoHealth, WIV, DEFUSE, DARPA, USAID PREDICT, Fort Detrick, Rocky Mountain Labs, Gain-of-Function, DURC und mehr berührt — zurückreichend bis 2012. Der Umfang ist atemberaubend; die Botschaft unmissverständlich. Er fragt:

Was wusste die Geheimdienst-Community über riskante Coronavirus-Forschung — und wann?

Siehe TrialSite News’ Untersuchung zum DARPA-Memo und möglichen Verbindungen der US-Regierung zu SARS-CoV-2.

Was der Brief zeigt — und was nicht

Der Brief beweist nicht, dass die CIA die COVID-19-Pandemie „gesteuert“ hat.

Was er jedoch zeigt:

Die US-Geheimdienste hatten bereits Jahre vor dem Auftauchen von SARS-CoV-2 direkte Verbindungen zu dem kleinen Kreis der Coronavirus-Forscher, die Gain-of-Function-Arbeiten durchführten.

Dieselben Experten informierten das ODNI im Januar 2020 und brachten Lab-Leak-Szenarien zur Sprache, während die öffentliche Darstellung stark auf natürlichen Spillover setzte.

Nachrichtendienstliche Stellen besitzen wahrscheinlich ein großes, noch geheimes Archiv an E-Mails, Einschätzungen und interbehördlichen Kommunikationen über die COVID-Ursprünge und hochriskante Virologieprogramme.

Das ist kein Nachweis für eine orchestrierte Pandemie.

Es ist ein Nachweis für Nähe, Situationsbewusstsein und mögliche Interessenkonflikte — falls dieselben Akteure später die „kein Laborursprung“-Narrative mitgestalteten, während sie gleichzeitig über gegenteilige Analysen verfügten.

Bias auf allen Seiten: Aufsicht vs. Deutungskrieg

Pauls Brief trägt seine eigene Schlagseite. Er setzt ein Universum aus „Betrug, Pflichtverletzung, Fehlverhalten, Kollusion, Missmanagement“ voraus und stellt das ODNI als wahrscheinlichen Täter dar, bevor überhaupt Dokumente offengelegt sind.

Der Sprung des Brownstone Institute — von Kontaktaufnahme und Konsultation zu operativer Steuerung — ist ebenso unbegründet.

Doch ODNI und CIA haben ihren eigenen strukturellen Bias: Geheimhaltung.

Wenn sie die Offenlegung verweigern, stark schwärzen oder nur scheibchenweise Produkte präsentieren, die Lab-Leak-Risiken kleinreden, dann bestätigen sie die dunkelsten Vermutungen allein durch ihr Schweigen.

Die Gefahr ist ein Narrativenkrieg:

Die eine Seite schreit „geheimdienstgesteuerte Pandemie“, die andere „haltlose Verschwörung“ — und beide lenken von der eigentlichen Frage ab:

Hat das US-amerikanische Sicherheits- und Biodefensesystem dazu beigetragen, die Bedingungen für eine Katastrophe zu schaffen — und diese später zu verschleiern?

Es gibt durchaus Gründe, diese Frage zu stellen.

Warum dieser Brief dennoch wichtig ist

Was man auch von Rand Paul halten mag:

Dieser Brief ist kein Randphänomen.

Er ist ein formelles Auskunftsersuchen — vom Vorsitz des wichtigsten Aufsichtsgremiums für Heimatschutz im Senat — an die Spitze des US-Geheimdienstapparats — für originale, ungeschwärzte Unterlagen.

Falls auch nur ein Teil davon veröffentlicht wird, könnten wir erstmals sehen, wie tief US-Geheimdienste in WIV-nahe Forschung, das EcoHealth-Netzwerk und frühe Bewertungen zu den Ursprüngen von COVID eingebunden waren.

Der Kongress zwingt den Biodefense-Intelligence-Komplex endlich aufs Protokoll.

Was zurückkommt — oder nicht — wird weit mehr verraten als der Brief selbst.

