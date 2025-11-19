US-Staatssekretär unter der ehemaligen Reagan-Regierung warnt: Die Tyrannei schleicht sich heran – und wir merken es nicht

Paul Craig Roberts

Gestern, am 12. November, am selben Tag, an dem ich meinen Artikel über die Bedrohung veröffentlichte, die KI für die Menschheit darstellt, kam Peter Koenig zum selben Schluss: „Das digitale Gulag ist die Guillotine für eine souveräne Menschheit.“

Ich erhielt seinen Artikel mit dieser Notiz:

„Alle denkenden Menschen wissen, dass die Digitalisierung uns in ein bodenloses Gefängnis mit Fesseln führen wird, aus dem es kein Entkommen gibt.

Genau dorthin bewegen wir uns mit ‚Warp-Geschwindigkeit‘ – um einen Ausdruck von Präsident Trump (Mai 2020) zu verwenden, als er sagte, er wolle die Menschheit retten, indem er in ‚Warp-Geschwindigkeit‘ einen Impfstoff gegen Covid entwickelt … (der Begriff stammt ursprünglich aus Star Trek der 1960er Jahre).

Jetzt, da wir wissen, was ‚Warp-Geschwindigkeit‘ bedeutet, können Sie sich vorstellen, was es heißt, wenn wir uns mit ‚Warp-Geschwindigkeit‘ auf die vollständige Digitalisierung zubewegen. Sobald wir dort sind, gibt es keinen Weg zurück – auch wenn die Menschheit immer einige geniale Menschen hervorbringt … aber die Herausforderung ist riesig.

Dies soll den Leser nicht verängstigen, keineswegs, sondern Menschen jeden Alters bewusst machen, in welche Gefahr wir rennen – und zwar schnell –, weil wir Blindheit (Dunkelheit) gegenüber Sehen und Licht wählen.

Selbst auf Kosten eines gewissen momentanen ‚Komforts‘ ist die Digitalisierung der Untergang der Menschheit.

Denke analog. Analog hat uns ein glückliches und freies Leben ermöglicht, frei von Kontrolle – oder zumindest viel freier als heute – und verglichen mit diesen Tagen war die Zensur praktisch nicht existent, gemessen an heutigen Maßstäben.

Das analoge Zeitalter ist natürlich allmählich verschwunden, aber noch vor 30 Jahren war es lebendig und kräftig.

Seitdem haben wir der Lügenindustrie, den Medien und unseren Regierungen nachgegeben – und jenen, die hinter diesen Regierungen die Fäden ziehen –, dem, was sie uns als ‚Komfort‘ verkauft haben – der sich letztlich als Fesseln in einem unausweichlichen Gefängnis entpuppt.

Wir müssen zurück zum Analogen. Es ist möglich und es ist ein MUSS.“

Die Menschen im Westen glauben naiv, sie lebten in Demokratien, über die sie durch Wahlen eine gewisse Kontrolle hätten. Die Fakten sehen völlig anders aus. Es gibt zahlreiche staatliche und halb-staatliche Organisationen, die daran arbeiten, Tyrannei zu erschaffen – ohne dass die gleichgültigen Massen davon überhaupt etwas wissen.

Während sich die Tyrannei einschleicht, wird jede neue Generation in mehr Tyrannei und weniger Freiheit hineingeboren. Mit der Zeit wird Tyrannei zur Normalität – und niemand versteht oder bemerkt auch nur, wie der Übergang zu Gedanken- und Verhaltenskontrolle bereits vollzogen wurde.

*

Paul Craig Roberts ist ein ehemaliger US-Staatssekretär unter Reagan und heutiger regierungskritischer Ökonom und Kommentator, der für seine scharfe Analyse westlicher Politik und Machtstrukturen bekannt ist.