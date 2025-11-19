„Mad Max für Jahre?“ Bill Holter warnt: Es gibt mehr Risiko im System als je zuvor

Via Greg Hunter’s USAWatchdog.com,

Der Finanzautor und Edelmetallexperte Bill Holter (alias Mr. Gold) sagte vor einem Monat, dass die steigenden „Gold- und Silberpreise Risiken wittern“ würden.

Es sieht so aus, als ob auch die Federal Reserve etwas Risiko wittert.

Sie hat kürzlich still und leise die Banken mit einer Injektion von 125 Milliarden Dollar innerhalb von nur fünf Tagen geflutet. Das Geld floss in den Repo-Markt. Mr. Gold sagt: „Das ist nur ein Beben, das Geld, das in den Repo-Markt fließt.“

„Verstehen Sie, dass mehr Derivate ausstehen und dass mehr Schulden ausstehen. Welche Kennzahl Sie auch verwenden wollen – es gibt jetzt mehr Risiko im System als jemals zuvor. Gehen Sie zurück zu 2008 und 2009, und wir waren sehr nah an einem kompletten Meltdown, bei dem die Märkte am Montagmorgen nicht geöffnet hätten. Sie haben wegen 700 Milliarden Dollar TARP die Hände gerungen, während hinter den Kulissen die Federal Reserve 16 oder 17 Billionen Dollar erschaffen und in die ganze Welt verliehen hat. Das hat das Schiff nicht geradegerückt, aber es hat verhindert, dass es sinkt. Ich frage Sie: Hat sich irgendetwas geändert oder wurde irgendetwas repariert? Haben sie irgendwelche dieser Probleme aus 2008 und 2009 adressiert? Die Antwort ist nein. Tatsächlich haben sie diese gleichen Politiken verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht.“

Mr. Gold fährt fort: „Sie versuchen, ein Schuldenproblem mit Liquidität zu lösen. Die Liquidität ist wie eine Novocain-Spritze…“

„Sie lässt die Dinge vorübergehend besser fühlen, aber sie löst das Problem nicht. Das Problem ist, dass zu viele Schulden ausstehen, ganz egal nach welcher Kennzahl. Ob Sie auf Schulden zu Cashflow oder Schulden zu Eigenkapital schauen – ein perfektes Beispiel ist der US-Dollar. Die Vereinigten Staaten liegen jetzt bei 130 % Schulden im Verhältnis zum BIP, und, ach übrigens, der Dollar ist immer noch die Weltreservewährung. 1982, als ich meinen Abschluss machte, galt ein Schuldenstand von 100 % des BIP als Kennzeichen einer Bananenrepublik. Das gesagt, könnte man sagen, dass die gesamte Welt eine Bananenrepublik ist, weil sie als Reservewährung etwas benutzt, das von einer bankrotten Entität herausgegeben wird. Sie ist insolvent, denn schauen Sie auf die Bilanz der Fed. Die Fed hat jetzt negatives Eigenkapital. Sie haben so viel an Anleihen verloren, die sie 2008 und 2009 gekauft haben, und die Zinsen sind gestiegen. Das bedeutet, dass ihr Portfolio gefallen ist… vor zwei oder drei Jahren operierten sie nur mit 65 Milliarden Dollar Eigenkapital. Sie hatten Billionen von Dollar, und wenn Sie die Derivate mitzählen wollen, hatten sie Quadrillionen Dollar (an Schulden), die auf der Spitze einer 65-Milliarden-Dollar-Nadel tanzten.“

Mr. Gold macht sich keine Sorgen über die jüngste Korrektur bei Gold- und Silberpreisen. Holter sagt:

„Achten Sie auf ein mögliches ‚Failure to deliver‘ von physischem Gold und Silber zum Jahresende… Ein Lieferausfall von physischem Metall wird den Betrug beenden, und es wird Game Over für die Metallkontrakte sein. Immer mehr Menschen bestehen jetzt auf Lieferung.“

Mit dem Regierungsstillstand und den auslaufenden SNAP-Lebensmittelhilfen – wo endet das? Mr. Gold sagt:

„Es gibt Leute online, die sagen, wenn sie ihnen das Essen abschalten, werden sie rausgehen und stehlen, um ihre Familien zu ernähren… Mad Max – das ist der Punkt, wo das endet. Wird es Jahre wie Mad Max sein? Es könnten zwei Wochen sein oder zwei Monate. Gott behüte, es dauert sechs Monate, denn die Fähigkeiten sind verschwunden – Jagen, Landwirtschaft. Was die Leute wissen, ist, in ihr Auto zu steigen und zum Laden an der Ecke zu fahren.“

Abschließend sagt Holter: „Holen Sie Ihr Kapital aus dem System.“

Physisches Gold und Silber zu kaufen, bedeutet, Geld aus dem System herauszuholen und unter eigene Kontrolle zu bringen.

