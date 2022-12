105 Länder erkunden CBDCs und 11 haben sie bereits in Betrieb genommen

Auf einem Seminar des Internationalen Währungsfonds („IWF“) im vergangenen Monat sprach der stellvertretende geschäftsführende Direktor des IWF und ehemalige stellvertretende Gouverneur der People’s Bank of China, Bo Li, über die „Programmierbarkeit“ von digitalen Zentralbankwährungen („CBDC“):

„CBDC können die finanzielle Inklusion [ ] durch das, was wir Programmierbarkeit nennen, verbessern. Das heißt, CBDC können es Regierungsbehörden und Akteuren des privaten Sektors ermöglichen, zu programmieren, intelligente Verträge zu erstellen, um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Unter anderem die Auszahlung von Sozialleistungen, unter anderem Konsumgutscheine, etwa Lebensmittelmarken. Durch die Programmierung von CBDC können diese Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und wofür dieses Geld verwendet werden kann, zum Beispiel für Lebensmittel.“

GingerJim twitterte ein Interview von vor ein paar Jahren mit jemandem, der die Auswirkungen eines in Shenzhen, China, getesteten Pilotprogramms auf das tägliche Leben der Menschen erklärte.

A first hand account of how the digital ID / Social Credit Score / CBDC operates in the same city as the protests I posted about earlier. This is no fantasy! This IS coming to fruition. Listen and think about how this will change your life forever. Your freedom will be gone! pic.twitter.com/IaXIiTCCLi