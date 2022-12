Witwer setzt Gesundheitsministerium unter Druck: „Nehmen Sie einen Covidimpfstoff aus der Charge, die meine Frau getötet hat“!

In Japan hielten Angehörige von Menschen, die durch den Coronaimpfstoff gestorben sind, und Ärzte eine Pressekonferenz ab.

Ein Mann, dessen Frau an den Folgen des Impfstoffs starb, fragte das Gesundheitsministerium: „Wie viele Menschen werden Sie noch umbringen? Wir sind keine Labordaten oder Versuchskaninchen“.

Der Mann forderte das Ministerium heraus: „Nehmen Sie einen Corona-Impfstoff aus der Charge, die meine Frau und den Ehemann dieser beiden Frauen getötet hat. Sie haben gesagt, der Impfstoff sei vollkommen sicher. Können Sie das beweisen, indem Sie selbst einen Schuss abgeben?“

Press conference of bereaved families who lost their spouses to vaccines.

„Ich weiß, dass die meisten von Ihnen nicht geimpft sind“, sagte der Witwer zu den Beamten des Ministeriums. „Sie haben gesagt, dass Sie geimpft sind, aber ich habe gehört, dass nur 10 Prozent geimpft sind.

Der Mann wies darauf hin, dass der japanische Minister Taro Kono erklärt habe, der Impfstoff sei sicher und er werde für Schäden aufkommen. Er sei dann wie ein Feigling weggelaufen, sagte er.

Dr Masanori Fukushima, Professor Emeritus at Kyoto University, warns about vax harms to the Ministry of Health:



"You are ignoring science! It's a disaster. You spend billions on the vaccine & force people to inject it…due to the vax, natural immunity has been suppressed"