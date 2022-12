Laboranalyse: Coronaimpfstoffe enthalten alles Mögliche, was nicht in einen menschlichen Körper gehört

Eine Laboranalyse ergab, dass die Covidimpfstoffe u. a. Metallsplitter enthielten. Solche Metallteile sollten überhaupt nicht in Impfstoffen enthalten sein, sagte der kanadische Arzt Mark Trozzi in einem Interview mit The New American.

„Sie wollen doch auf keinen Fall, dass Metallteile in Ihrem Blut herumschwimmen“, betont Trozzi.

Außerdem wurde festgestellt, dass die Spritzen alle möglichen Dinge enthalten, die nicht im Beipackzettel aufgeführt sind. Die Impfstoffe von AstraZeneca, BioNTech, Pfizer und Moderna enthalten Alkalimetalle, darunter Cäsium und Kalium.

Dr. Mark Trozzi: Lab Analysis Finds Undeclared Substances in Covid-19 Vaccines That Don't Belong in Human Bodies



In this interview with The New American, World Council for Health Steering Committee member Dr. Mark Trozzi reveals the findings of the extensive laboratory Analysis pic.twitter.com/aAdXqWHdUU — Janebond (@Janebon34813396) November 29, 2022

„Ich habe keine Angst vor Kalium, aber ich möchte kein Cäsium in meinem Blut haben“, sagte der Arzt. Auch gemahlene Alkalimetalle wurden in den Impfstoffen gefunden. Denken Sie an Kalzium und Barium. „Ich bin etwas vorsichtig mit Barium“, sagte er sarkastisch.

Sie enthielten auch Kobalt – ein Übergangsmetall -, Eisen, Chrom, Titan, Cer, Gadolinium, Aluminium, Silizium und Schwefel. Diese Inhaltsstoffe werden von den Impfstoffherstellern nicht angegeben, sie stehen nicht auf der Liste der Inhaltsstoffe, betonte Trozzi.

Vor kurzem rief der Arzt dazu auf, das Leben von Kindern zu retten. „Wir müssen verhindern, dass sie durch gefährliche genetische Injektionen vergiftet, geschädigt oder getötet werden“, sagte er.

Er rief die Armee, die Polizei, die Gerichte, die Milizen, die Lehrer, die Politiker, die Ärzte, die Krankenschwestern und die Eltern auf, ihre Pflicht zu erfüllen: „Wir müssen die Kinder und einander retten.“