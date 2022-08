11-jähriges Mädchen schimpft über Klaus Schwab und seine Globalisten-Gauner

In einem Video, das jedem Hoffnung geben sollte, stellt ein 11-jähriges Mädchen Klaus Schwab und die Pläne des Weltwirtschaftsforums (WEF) in einer der intelligentesten und am besten gesprochenen Reden in Frage, die selbst einige der größten Redner der Geschichte in den Schatten stellen würden.

In ihrer fast achtminütigen Rede enthüllt das Mädchen die Pläne, die die globalistischen Eliten auf uns loslassen wollen – medizinische Tyrannei und vollständige Kontrolle durch digitales Geld – von dem sie sich nach Belieben trennen könnten.

Es gibt buchstäblich Tausende von „Weißbüchern“, die von globalistischen Organisationen wie dem WEF und den Vereinten Nationen (UN) veröffentlicht wurden und in denen klar dargelegt wird, was sie für die Menschheit auf Lager haben – und das ist nichts Gutes.

Die UNO hat kürzlich gesagt, dass sie nicht unter der Kontrolle der „Globalen Eliten, die die Welt regieren“ steht, aber die Tatsache, dass sie es überhaupt zugegeben hat, zeigt, dass sie es wahrscheinlich doch tut – warum sonst sollten sie die Menschen dazu drängen, „Verschwörungstheoretiker“ zu melden, die diese „Lügen“ verbreiten.

Tatsache ist, dass es eine globale Elite gibt, die das Rad der Menschheit dorthin dreht, wohin sie es haben will, sie besitzen buchstäblich alles – alle Medien, die Lebensmittelversorgung, die Versorgung mit Öl, Gas und Energie und unsere Finanzsysteme. Ganz zu schweigen von den Politikern, bei denen sie Lobbyarbeit betreiben, um Gesetze zu ihren Gunsten durchzusetzen.

Der Mut und die Hartnäckigkeit dieses jungen Mädchens sollten von allen gewürdigt werden und sollten zumindest genug Hoffnung geben, sich diesen Tyrannen zu widersetzen, die die völlige Zerstörung der Welt wollen – sie hat den Mut, und wir sollten das auch.