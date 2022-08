SCHRECKLICH! Ein rumänischer Arzt in Amerika warnt vor der möglichen Übertragung des Spike-Proteins von Geimpften auf Ungeimpfte!

Eine in Amerika tätige rumänische Ärztin, Dr. Ana Maria Mihalcea, warnt vor dem Shedding – der Übertragung des Spike-Proteins von Geimpften auf Ungeimpfte – und verweist auf Studien und Dokumente von Pfizer.

Seit der Einführung der Covid-19-Impfstoffe haben viele Menschen ungewöhnliche Symptome beobachtet und erlebt. Der Begriff „Shedding“ („Ausscheidung“, „Ausbreitung“, „Verbreitung“) wurde weithin verwendet, und „Faktenprüfer“ haben die Möglichkeit eines solchen Phänomens verneint und behauptet, das mRNA-Produkt der Gentherapie enthalte kein lebendes Virus.

Nach herkömmlichem medizinischen Verständnis wurde die Ausscheidung nach der Verabreichung von Impfstoffen entdeckt. Das bedeutet, dass die Viruspartikel von der geimpften Person produziert und dann über Körperflüssigkeiten wie Speichel, Fäkalien oder über die Atmung in die Luft ausgeschieden werden, schreibt Dr. Ana Maria Mihalcea auf ihrer Website.

Nach der Verabreichung des Rotavirus-Impfstoffs an Neugeborene wurde das Rotavirus beispielsweise an den Tagen 3 bis 7 im Stuhl nachgewiesen, und zwar bei 70 % der Neugeborenen, wie diese Studie zeigt.

Auch nach der Verabreichung eines attenuierten Influenza-Lebendimpfstoffs ist eine Virusausscheidung in den Nasengängen dokumentiert worden.

Diese Virusausscheidung bedeutet, dass geimpfte Personen die Krankheit, gegen die sie geimpft wurden, sogar weitergeben können.

Der Begriff „Shedding“ im Zusammenhang mit Impfstoffen, die speziell für die Selbstausbreitung entwickelt wurden, ist ein etwas anderes Konzept. Bei Tieren wurde untersucht, wie Impfstoffe so gestaltet werden können, dass sie sich automatisch verbreiten, z. B. durch Hautkontakt, Austausch von Körperflüssigkeiten und Übertragung durch die Milch von Müttern an ihre Babys.

Solche Impfstoffe sind seit langem in der Entwicklung, sogar Impfstoffe zur Sterilisierung von Tierpopulationen und zur Verbreitung der Empfängnisverhütung von Tier zu Tier (siehe den Artikel „Wissenschaftler arbeiten an der Entwicklung von Impfstoffen, die sich wie eine Krankheit verbreiten. Was könnte dabei schon schiefgehen?)

Luigi Warren, bekannt für seine Arbeit mit Derrick Rossi, dem Mitbegründer von Moderna, das Impfstoffe auf der Grundlage der mRNA-Technologie herstellt, sagte 2021:

„Ich denke, die Idee der Ausscheidung bezieht sich auf die Tatsache, dass die Geimpften das Protein ausscheiden, nicht das Virus. Und es ist sicherlich richtig, dass Menschen, die mit mRNA-Impfstoffen geimpft wurden, das Spike-Protein ausscheiden, aber nur in winzigen Mengen, und es kann bei anderen Menschen keine Krankheit/kein Unwohlsein hervorrufen.“

Woher weiß es das, fragen wir uns, da winzige Mengen des Spike-Proteins Gerinnsel bilden, die gegen die Auflösung durch das menschliche Fibrinolysesystem resistent sind? [Antikoagulans] – fragt Dr. Ana Maria Mihalcea.

Siehe diese Studie: „SARS-CoV-2 S1 Spike protein induces fibrin(ogen)-resistant fibrinolysis: implications for microclot formation in [case] COVID-19“.

Was Pfizer-Dokumente zeigen

Als nächstes präsentiert der Arzt Auszüge aus Pfizer-Dokumenten zur Ausscheidung: „Eine Phase 1/2/3-Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Immunogenität und Wirksamkeit von RNA-Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 bei gesunden Personen“.

Im Abschnitt „Exposition während der Schwangerschaft oder Stillzeit und berufliche Exposition“ wird auf Situationen hingewiesen, in denen Personen durch Kontakt mit den Teilnehmern der klinischen Studie einer Ausscheidung ausgesetzt sein können. Zum Beispiel: „Ein weibliches Familienmitglied oder ein Gesundheitsdienstleister berichtet, dass sie schwanger sind, nachdem sie der klinischen Studie durch Einatmen oder direkten Kontakt ausgesetzt waren. Oder ein männliches Familienmitglied oder ein Gesundheitsdienstleister, der der klinischen Studie durch Inhalation oder direkten Kontakt [Haut-zu-Haut] ausgesetzt war, setzt seine Partnerin vor oder um den Zeitpunkt der Empfängnis herum dem Virus aus. Der Prüfarzt muss Fälle von PDE [Schwangerschaftsexposition] innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung an Pfizer Safety melden, unabhängig davon, ob ein SAE [Schwerwiegendes Unerwünschtes Ereignis] aufgetreten ist oder nicht. Die übermittelten Erstinformationen müssen das voraussichtliche Datum der Entbindung enthalten.“

Wie Dr. Ana Maria Mihalcea betont, „geht aus diesem Schreiben hervor, dass das Einatmen der Luft in der Nähe einer geimpften Person oder das Berühren ihrer Haut als so gefährlich angesehen wird, dass es innerhalb von 24 Stunden als unerwünschtes Ereignis gemeldet werden muss. Darüber hinaus kann eine Person, die sich angesteckt hat, die Krankheit auf eine andere, nicht geimpfte Person übertragen. Es ist klar, dass [diese Klage] gefährliche Impfstoffe beschreibt, die sich selbst freisetzen. Meine Frage lautet: Wenn diese Exposition gefährlich genug ist, um als unerwünschtes Ereignis gemeldet zu werden, warum informieren wir die Öffentlichkeit dann nicht darüber, dass es gefährlich ist, die Luft in der Nähe von geimpften Personen einzuatmen und ihre Haut zu berühren – weil sich die Person [die mit den Geimpften in Kontakt kommt] dadurch impfen lassen kann?

Viele Ärzte wollen die Frage der Ausscheidung nicht in Betracht ziehen, weil „es keine Daten gibt“. Neuere Studien belegen wissenschaftlich, dass die Ausscheidung tatsächlich real ist.

Bei Nasentests von Kindern, die in Haushalten mit geimpften Personen lebten, konnte SARS-CoV-2-spezifisches IgG nachgewiesen werden, während bei Nasentests von Kindern in Haushalten mit ungeimpften Personen keine SARS-CoV-2-spezifischen Antikörper festgestellt wurden.“

Der Arzt verwies auch auf die Studie „Evidence of airborne transmission of SARS-CoV2-specific humoral immunity“.

Im nächsten Teil: Berichte über Ausscheidungseffekte und klinische Beobachtungen von Dr. Ana Maria Mihalcea aus ihrer Praxis, nachdem sie ungeimpfte Personen konsultiert hat.