Japanische Studie. Impfstoff Covid wirkt verheerend. Krebsfälle explodieren.

Eine neue Studie japanischer Forscher hat gezeigt, dass die Krebssterblichkeit nach der dritten Dosis des Impfstoffs Covid geradezu explodiert ist. Am häufigsten traten Eierstockkrebs, Leukämie, Prostatakrebs, Lippen-/Oral-/Rachenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Brustkrebs auf. Als Hauptursache wird vermutet, dass das impfstoffinduzierte Spike-Protein an den Östrogenrezeptor alpha bindet, was zu diesen Krebserkrankungen führt.

Japanische Forscher konnten in einer auf umfangreichen medizinischen Statistiken basierenden Studie, die Anfang dieses Monats in der medizinisch-wissenschaftlichen Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, nachweisen, dass die Übersterblichkeit in der japanischen Bevölkerung nach der dritten Dosis des Covid-Impfstoffs explodierte. Die von The Epoch Times zitierte Studie mit dem Titel “Age-adjusted increase in cancer mortality after the third dose of lipid nanoparticle mRNA vaccine during the Covid-19 pandemic in Japan” wurde auch von US-Forschern ausgewertet.

Die Studie zeigt, dass die 115.799 altersbereinigten Todesfälle im Jahr 2022 auftraten, nachdem zwei Drittel der japanischen Bevölkerung ihre dritte Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten hatten, während die gemeldeten Covid-Todesfälle in diesem Jahr 39.060 betrugen. Die Studie zeigt, dass im Jahr 2020, bevor der Impfstoff zur Verfügung stand, 28 000 Todesfälle weniger zu verzeichnen waren als von den Behörden erwartet. Im Jahr 2021, als die Impfkampagne begann, lag die Zahl der Todesfälle um 25.000 höher als vorhergesagt. Bei der Analyse der Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022, nachdem zwei Drittel der japanischen Bevölkerung die dritte Dosis des SARS-CoV-2-mRNA-LNP-Impfstoffs erhalten hatten, stellten die japanischen Wissenschaftler einen statistisch signifikanten Anstieg der altersbereinigten Sterblichkeitsraten für bestimmte Krebsarten fest, nämlich Eierstock-, Leukämie-, Prostata-, Mund-/Oral-/Rachen-, Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs.

Proteinspitze, gezielte Wirkung

Die besonders ausgeprägten Anstiege der Sterblichkeitsraten bei diesen Östrogenrezeptor alpha (ERα)-sensitiven Krebsarten könnten eher auf die Mechanismen der mRNA-LNP-Impfung zurückzuführen sein als auf die Covid-19-Infektion selbst oder eine verminderte Krebsvorsorge aufgrund der Blockade, so die Studienautoren.

“Der signifikante Anstieg der Sterblichkeit bei den sechs spezifischen Krebsarten kann nicht auf die mangelnde Gesundheitsversorgung während der Pandemie zurückgeführt werden. Eine Verringerung der Krebsvorsorge und -behandlung aufgrund von Engpässen sollte die Sterblichkeit bei allen Krebsarten erhöhen. Ein solcher Anstieg wurde in Japan im Jahr 2022 jedoch nicht beobachtet”, schreiben die Autoren.

Sie zeigten, dass die sechs spezifischen Krebsarten empfindlich auf den Östrogenrezeptor alpha (ERα) reagieren. ERs (Östrogenrezeptoren) sind eine Gruppe von Proteinen in Zellen, die durch das Sexualhormon Östrogen aktiviert werden können. ERα ist eine von zwei Klassen von ERs, ein wichtiger Regulator im Fortpflanzungssystem des Körpers, so die Wissenschaftler.

In einer Studie, die im November 2022 in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde, wurden 9.000 menschliche Proteine analysiert, um festzustellen, welches Protein am besten an das Spike-Protein (S-Protein) von SARS-CoV-2 bindet, und es wurde festgestellt, dass das Spike-Protein spezifisch an ERα bindet. Mit anderen Worten: Wenn das SARS-CoV-2-Spike-Protein (aus einer Infektion oder Impfung) in den menschlichen Körper gelangt, bindet es an ERα und fungiert als Kernrezeptor-Koregulator, der die normale Zellfunktion stört und zu einer Zelldysfunktion führt.

Aufhebung der Immunität

Der Impfstoff enthält das S-Gen von SARS-CoV-2, das die Wirtszellen zur Produktion von S-Proteinen anregt. Die S-Proteine werden in der Zelle produziert und binden dann an ERα, was die normale Zellfunktion stört und zur Krebsentstehung führt, fügen die Forscher hinzu. “Der mRNA-Impfstoff hat nicht nur das Potenzial, Krebs auszulösen, sondern kann auch die Fähigkeit des Immunsystems schwächen, Krebstumore zu erkennen und zu unterdrücken. In einer im vergangenen Oktober veröffentlichten Studie berichteten Konstantin Fohse und Kollegen, dass der Covid-Impfstoff zu einer Schwächung der Immunüberwachung bei Krebs führt”, so die Epoch Times weiter.