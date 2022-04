11 Mal war Joe Biden in korrupte Geschäfte seiner Familie verwickelt

breitbart.com: Präsident Joe Biden hat immer wieder dreist behauptet, nichts von den korrupten Geschäften seiner Familie gewusst zu haben, wegen derer sein Sohn Hunter vom FBI wegen Steuerbetrugs, Geldwäsche und Verletzung von Lobbygesetzen untersucht wird.

Das Weiße Haus hat auch darauf bestanden, dass Biden nie mit Hunter über seine verflochtenen Geschäfte gesprochen hat, obwohl Beweise für die Geschäfte der Familie Biden das Gegenteil nahelegen.

DOOCY: "The President has said that he never spoke to his son about his overseas business dealings. Is that still the case?"



PSAKI: "Yes." pic.twitter.com/HkoJU3CYKo — Townhall.com (@townhallcom) April 5, 2022

Nach Ansicht des ehemaligen US-Staatsanwalts von Utah, Brett Tolman, könnte das Geschäft der Familie Biden den Kern eines eingefahrenen Wirtschaftsunternehmens offenbaren, das rechtliche „Prädikate“ für eine Anklage wegen organisierter Kriminalität beinhalten könnte.

Hier sind 11 Fälle, in denen Joe Biden über sechs Jahre hinweg eine Rolle im Biden-Familienunternehmen spielte:

Erstens:

Im Jahr 2013 reiste Hunter mit seinem Vater an Bord der Air Force Two nach China. Bevor die Reise endete, stellte Hunter Joe Biden seinem chinesischen Geschäftspartner vor. Nur zehn Tage später erteilte China Hunters Firma eine Geschäftslizenz und die Firma erhielt einen Auftrag im Wert von 1 Milliarde Dollar. Die New York Post berichtete darüber.

Zweitens:

Im Jahr 2014 zeigen Fotos Joe Bidens Treffen mit Hunters mexikanischen Geschäftspartnern, dem Milliardär Miguel Alemán Velasco und seinem Sohn Miguel Aleman Magnani, im Büro des Vizepräsidenten.

Drittens:

Im Jahr 2014 zeigt ein Foto Joe Biden beim Golfen mit seinem Sohn Hunter und Devon Archer, Hunters Vorstandskollege beim ukrainischen Gasunternehmen Burisma. Archer sitzt jetzt wegen Betrugs im Gefängnis. Reuters berichtete.

Viertens:

Im Jahr 2015 brachte Hunter Joe Biden zu einem Abendessen mit seinen Geschäftspartnern aus der Ukraine, Russland und Kasachstan mit. Joe Biden war zu dieser Zeit Vizepräsident. Die New York Post berichtete.

Fünftens:

Am Tag, nachdem Joe Biden mit Hunters ausländischen Geschäftspartnern zu Abend gegessen hatte, bedankte sich einer von ihnen per E-Mail bei Hunter für die „Gelegenheit, Ihren Vater zu treffen“. Die New York Post berichtete.

Sechstens:

Im Jahr 2016 brachte Joe Biden Hunter an Bord der Air Force Two nach Mexiko, wo Hunter sich mit seinen Geschäftspartnern aus Mexiko-Stadt traf. Auf dieser Reise war auch Jeff Cooper, der eine große Anwaltskanzlei, SimmonsCooper, leitete, an dem Geschäftstreffen beteiligt. Die New York Post berichtete.

Siebtens:

Im Jahr 2017 schrieb Joe Biden ein College-Empfehlungsschreiben für ein Kind von Hunters chinesischem Geschäftspartner Jonathan Li, mit dem sich Joe Biden in China traf. Fox News berichtete.

Achtens:

Im Jahr 2017 bezeichnete Hunter Joe Biden als einen seiner „neuen Bürokollegen“, obwohl das Weiße Haus dies bestreitet. Aber Hunter ließ einen Schlüssel für seinen neuen Bürokollegen anfertigen. Die Washington Post berichtete.

Neuntens:

Im Jahr 2017 traf sich Tony Bobulinski, Hunters ehemaliger Geschäftspartner, zweimal mit Joe Biden, um ein Geschäft mit China zu besprechen. „Ich hatte direkt mit der Familie Biden zu tun, einschließlich Joe Biden“, sagte er.

Zehntens:

Nachdem Tony Bobulinski sich mit Joe Biden, seinem Bruder Jim Biden und Hunter getroffen hatte, um ihr Geschäft in China zu besprechen, schickte Bobulinski eine Nachricht an Jim, in der er ihm sagte, er solle „Joe für seine Zeit danken.“

Elftens:

Im Jahr 2019 enthüllte Hunter in Texten das Auszahlungsvehikel der Familie Biden. Der detaillierte Mechanismus sieht eine Sammlung von 50 Prozent der Familiengehälter für 30 Jahre vor.

„Ich hoffe, ihr alle könnt tun, was ich getan habe, und 30 Jahre lang alles für die gesamte Familie bezahlen“, beschrieb Hunter in Texten an seine Tochter. „Es ist wirklich schwer. Aber keine Sorge, im Gegensatz zu Pop [Joe] werde ich euch nicht zwingen, mir die Hälfte eures Gehalts zu geben.“

Aus den Texten geht nicht hervor, wann die 30 Jahre begannen oder endeten und ob Joe Biden als Präsident immer noch Teil des Zahlungsplans ist.