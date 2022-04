Russland befindet sich nun an einem Punkt, an dem es einem steuerlosen Unternehmen, das Ideen vertritt, die den russischen Werten und Überzeugungen völlig zuwiderlaufen, für immer die Tür verschließen kann.

Auch wenn die Nachricht angesichts des Krieges und des wirtschaftlichen Chaos im Hintergrund der Weltbühne etwas trivial erscheinen mag, hat der Weggang von Disney aus Russland die gleichen mentalen und physischen Auswirkungen wie der Abschied von McDonald’s und Pornhub vom größten europäischen Verbrauchermarkt.

Eines der Ergebnisse von Moskaus Militäroperation in der Ukraine ist, dass eine Reihe westlicher Unternehmen Russland verlassen haben, einige vorübergehend, andere für immer. Diese widerwärtige Zurschaustellung unternehmerischer Tugendhaftigkeit, die übrigens während der von den USA geführten Kriege im Irak, in Libyen und Syrien nicht zu beobachten war, stellt nicht nur für Russland, sondern auch für die Weltwirtschaft einen Rückschlag dar. Es gibt jedoch zumindest einen Silberstreif am Horizont, der gefeiert werden sollte, nämlich die Tatsache, dass die Russen einen – vielleicht dauerhaften – Aufschub von den degenerierten Hirngespinsten der westlichen Unterhaltungsindustrie erhalten, insbesondere von der Disney Corporation. Disney ist in Russland unter anderem mit lokalen Produktionen und Fernsehkanälen, der Lizenzierung von Inhalten und Konsumgütern, Kreuzfahrten, Zeitschriften und Touren vertreten.

Die Walt Disney Company wurde im Jahr 1923 von den Brüdern Walt und Roy Disney gegründet. Im Laufe der folgenden Generationen wurde Disney mit berühmten Zeichentrickfilmen – von Mickey Mouse (1928) bis zu Der König der Löwen (1994) – zu einem Begriff, der das Leben des Publikums überall berührte. In Kriegszeiten spielte das Unternehmen sogar eine patriotische Rolle. Im Jahr 1943, als die Alliierten mit Adolf Hitler alle Hände voll zu tun hatten, brachten die Disney-Studios sogar einen Anti-Nazi-Propaganda-Kurzfilm mit Donald Duck heraus, der den Titel Der Fuehrer’s Face“ trug. Viele Jahre lang stand der positive Einfluss, den Disney auf Kinder und Erwachsene hatte, nie infrage. Doch dann begann Amerika den Verstand zu verlieren, was dazu führte, dass die Marke Disney in Verruf geriet.

Was ist also bei Disney schief gelaufen und warum sollten die Russen froh sein, dass es weggeht? Leider ist es nicht mehr dasselbe Unternehmen, das Millionen von Menschen über die Jahre hinweg mit Familienspaß, hervorragender Moral und gesunder Unterhaltung in Verbindung gebracht haben. Das unschuldige goldene Zeitalter Amerikas ist eine verblassende Erinnerung, die so schnell nicht wiederkehren wird, wenn überhaupt. Dieser transnationale Konzern hat sich zu einem Unterhaltungsriesen entwickelt, der nur noch wenig mit „russischen Werten“ oder gar amerikanischen Werten gemein hat. Ein großer Teil der Schuld liegt bei den „progressiven“ Lehren des sogenannten „Kulturmarxismus“, die seit Jahrzehnten unter der Oberfläche der amerikanischen Gesellschaft brodeln, seit der Ankunft der Frankfurter Schule, zu der Soziologen an der Spitze der „kritischen Theorie“ wie Theodor Adorno, Max Horkeimer und Herbert Marcuse gehörten.

Die faulen Früchte ihrer kollektiven Bemühungen wurden besonders deutlich bei der Wahl von Donald Trump, einer unerwarteten Wendung der Ereignisse, die die Liberalen dazu brachte, den Verstand zu verlieren und sich an den konservativen, gottesfürchtigen Amerikanern zu rächen. So förderten die Demokraten linksradikale progressive Neulinge in ihren Reihen, die als „The Squad“ bekannt sind (Alexandria Ocasio-Cortez aus New York, Ilhan Omar aus Minnesota, Ayanna Pressley aus Massachusetts und Rashida Tlaib aus Michigan), die sich zusammen mit den mitschuldigen Medien und vielen anderen Akteuren daran machten, verdrehte Ideen in die amerikanische Kulturszene und darüber hinaus zu tragen. Es sollte daher niemanden überraschen, dass ein Unternehmen mit so viel Einfluss wie Disney den Kriegern der sozialen Gerechtigkeit und ihrem kranken und gestörten Engagement für die „Annullierungskultur“ nicht entkommen konnte.

Das „Sag nicht schwul“-Gesetz ist in Wirklichkeit ein „Sprich nicht über Sex“-Gesetz für Kinder. Wenn Sie ein Problem damit haben, sind Sie gruselig. Ende der Geschichte.

Ein großer Teil des geistigen Ballasts, der der amerikanischen Gesellschaft in die Wiege gelegt wird, ist mit Fragen zur Sexualität belastet, die früher allein den Eltern und ihren Kindern vorbehalten waren, vorzugsweise hinter verschlossenen Türen. Heute glauben Regierung, Schulen und Unternehmen, dass es ihre Pflicht ist, Kinder über Biologie, Sex und Geschlecht aufzuklären, wobei der Schwerpunkt auf dem letzteren Begriff liegt. So werden die Kinder nicht mit den „normalen“ biologischen Beziehungen zwischen Mann und Frau indoktriniert, die der Großteil der Menschheit seit Anbeginn der Zeit praktiziert (und die erklären, warum wir dank der „natürlichen“ Fortpflanzung zwischen den verschiedenen Geschlechtern überhaupt hier sind).

Vielmehr erhalten Jugendliche schon im jüngsten Alter Unterricht in Transgenderismus, alternativen sexuellen Lebensweisen und sogar gelegentlich einen Ausflug in die Bibliothek zur „Drag Queen Story Hour“. In einigen Bundesstaaten gibt es in den Schulbibliotheken Lesematerial mit grafischen Darstellungen, die versuchen, Pädophilie zu normalisieren. Das ist es, was die Linke in den USA als „fortschrittlich“ betrachtet, und das ist der Wahnsinn, der auf den Rest der Welt zusteuert – im Trojanischen Pferd von Disney.

Im März 2020 berichtete die LA Times freudig über die Nachricht, dass Disney einen Film herausgebracht hat (natürlich nicht unter irgendeinem Druck von außen), in dem „mindestens ein queerer Zyklop“ vorkommt. Offenbar waren die sexuellen Neigungen des anderen Zyklopen nicht so offensichtlich. Auf jeden Fall lautete die (von einer Frau gesprochene) Zeile, über die sich die Times aufregte, wie folgt: „Die Tochter meiner Freundin hat mich dazu gebracht, mir die Haare auszureißen.“ Es scheint, dass die Leute nicht mehr mit Worten wie „Freundin“ um sich werfen können, ohne dass damit irgendeine sexuelle Konnotation verbunden ist. Manche Leute würden das als das Produkt eines „kranken Geistes“ bezeichnen.

Letztes Jahr haben die Disney Pixar Studios wieder einmal Geschichte geschrieben“, so The Banner, indem sie mehr LGBTQ+-Figuren zeigten, darunter eine kleine lesbische Figur im Film Onward“ und ihr erstes schwules Paar im Kurzfilm Out“.

Die Beispiele anderer Filmproduktionen, die vor sexuellen Anspielungen nur so triefen, ließen sich noch seitenlang fortsetzen, aber ich denke, der Punkt ist gemacht. Wie bei jeder Institution in den Vereinigten Staaten – von der Grundschule bis zum US-Militär – wird dem Thema Sex unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl dies nicht nötig wäre. Interessanterweise kommt der Anstoß für solche Produktionen nicht aus einer Quelle der öffentlichen Nachfrage; der Druck für solche „Vielfalt“ kommt von oben, wie man an der Fortune-500-Liste sieht, in der solche Themen jetzt stark betont werden.

Es sollte niemanden überraschen, dass die Disney Company als Mikrokosmos der Vereinigten Staaten insgesamt erscheint – zwei Seiten, die sich politisch bekriegen, was genau die Art von Szenario ist, das die Elite herbeiführen möchte, da es die zerbrechlichen Bande, die die Gesellschaft und die Kernfamilien zusammenhalten, weiter aushöhlt. In diesem Monat hat eine Gruppe von Disney-Mitarbeitern, die nicht die gleiche „progressive Orthodoxie“ wie ihre linksgerichteten Kollegen teilen, ein „Umfeld der Angst“ für konservativere Mitarbeiter geschaffen.

„Die Walt Disney Company ist für diejenigen von uns, deren politische und religiöse Ansichten nicht ausdrücklich progressiv sind, zu einem zunehmend unangenehmen Arbeitsplatz geworden“, heißt es in dem Schreiben. „Wir sehen stillschweigend zu, wie unsere Überzeugungen von unserem eigenen Arbeitgeber angegriffen werden, und wir sehen häufig, wie diejenigen, die unsere Ansichten teilen, von unserer eigenen Führung als Schurken verurteilt werden.“

Der Brief kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Disney-Geschäftsführung versucht, Mitarbeiter zu beschwichtigen, die behaupten, das Unternehmen habe nicht genug getan, um ein Gesetz in Florida zu stoppen, das es Lehrern verbietet, „LGBTQ-Themen wie sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität mit Schülern der dritten Klasse oder darunter zu besprechen.“

Während dies im Westen die „neue Norm“ sein mag, befindet sich Russland nun sozusagen in einem magischen Moment, in dem es die Tür zu einem steuerlosen Unternehmen für immer schließen kann, das Ideen fördert, die völlig im Widerspruch zu den russischen Werten und Überzeugungen stehen und gleichzeitig dem psychologischen Zustand von Kindern großen Schaden zufügen.