117 Angestellte verklagen die Krankenhauskette von Houston wegen Impfpflicht und sagen, sie wollen keine „Versuchskaninchen“ sein

Mehr als hundert Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben eine Klage gegen ein Krankenhausnetzwerk in Houston, Texas, eingereicht. Sie argumentieren, dass sie nicht gezwungen werden wollen, einen „experimentellen“ Covid-19-Impfstoff zu nehmen.

Marc Boom, der CEO von Houston Methodist, einem Unternehmen, das acht Krankenhäuser mit mehr als 26000 Mitarbeitern betreibt, setzte dem Personal eine Frist bis zum 7. Juni, um sich impfen zu lassen. Die Konsequenzen, wenn man die Impfung nicht erhält, beinhalten „Suspendierung und eventuell Kündigung“, schrieb er in einem Brief an Ärzte und Krankenschwestern im April, der in der am Freitag eingereichten Klage zitiert wurde.

Insgesamt 117 Kläger bestehen darauf, dass das Krankenhaus „illegal seine Angestellten zwingt, sich mit einem experimentellen Impfstoff impfen zu lassen.“ Das Krankenhaus zwingt die Mitarbeiter dazu, „menschliche ‚Versuchskaninchen‘ zu sein, als Bedingung für eine weitere Beschäftigung“, heißt es in der Klage.

„Es ist ein schwerer und eklatanter Verstoß gegen den Nürnberger Kodex und die öffentliche Ordnung des Staates Texas“, sagte Anwalt Jared Woodfill, der die Klage in Montgomery County eingereicht hat, gegenüber ABC News. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, legt der Nürnberger Kodex die grundlegenden ethischen Prinzipien für medizinische Experimente am Menschen fest.

Eine Gruppe medizinischer Angestellter protestierte in diesem Monat vor dem Houston Methodist gegen das Impfmandat. „Dies ist mein Körper, dies ist meine Wahl, und ich glaube nicht, Arbeitgeber, oder jemand sollte Mandat, was in meinem Körper geht,“ Kim Mikeska, eine registrierte Krankenschwester, sagte der Houston Chronicle.

Die Krankenschwester Jennifer Bridges von Houston Methodist, die Hauptklägerin in diesem Fall, sagte der Washington Post in diesem Monat, dass sie in der Vergangenheit „jeden Impfstoff, der dem Menschen bekannt ist“ erhalten hatte, aber glaubte, dass die Impfstoffe gegen das Coronavirus noch weiter untersucht werden müssten.

Die Klage bezeichnete die Impfstoffe als „experimentelle COVID-19 mRNA-Genmodifikationsinjektion“. Die US Food and Drug Administration genehmigte die Notfallverwendung der Impfstoffe von Pfizer/BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson, nachdem die erforderlichen Studien abgeschlossen waren. Die volle Zulassung, die eine strengere Prüfung erfordert, steht noch aus.

Die US Centers for Disease Control and Prevention erklärten, dass die mRNA-artigen Impfstoffe von Pfizer und Moderna die menschliche DNA in keiner Weise beeinflussen oder mit ihr interagieren.

Marc Boom gab eine Erklärung an die Medien heraus, in der er sagte, dass 99% der Mitarbeiter des Krankenhausnetzwerks geimpft worden seien. „Es ist legal für Gesundheitseinrichtungen, Impfstoffe zu verordnen, wie wir es mit dem Grippeimpfstoff seit 2009 getan haben“, sagte der CEO und fügte hinzu, dass die Covid-19-Impfstoffe erwiesenermaßen „sehr sicher und sehr effektiv sind und nicht experimentell.“

Boom sagte, dass mehr als 165 Millionen Menschen in den USA geimpft wurden, was „zu den niedrigsten Infektionszahlen in unserem Land und in der Region Houston seit mehr als einem Jahr geführt hat.“