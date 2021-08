12 Nationen berichten von „Patient Zero“ aus den USA: Es gibt sieben Gründe für die USA, die WHO zu einer Untersuchung der Herkunft von COVID-19 aufzufordern

globaltimes.cn: Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums nannte am Freitag sieben Gründe für die USA, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer Untersuchung der Herkunft von COVID-19 aufzufordern. Dazu gehören Patienten, die im Jahr 2019 an einer Lungenkrankheit im Zusammenhang mit Dämpfen erkrankt sind und ähnliche Symptome wie COVID-19 aufweisen, Beweise für eine Infektion in fünf Bundesstaaten, die bereits im Dezember 2019 auftraten, und 12 Länder, die behaupten, dass ihr COVID-19-„Patient Null“ aus den USA importiert wurde, nachdem ein US-Beamter behauptet hatte, dass es keinen Grund für eine US-Untersuchung gebe.

Anstatt darüber nachzudenken, wie die Epidemie in den USA kontrolliert und Menschenleben gerettet werden können, versuchen einige US-Politiker, die Schuld für ihr eigenes Versagen bei der COVID-19-Bekämpfung mit einem gefälschten Geheimdienstbericht auf China abzuwälzen, was die internationalen Bemühungen zur Rückverfolgung des Virus und die globale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Epidemie nur zurückwerfen und untergraben wird, sagte Sprecher Zhao Lijian am Freitag bei einem Medienbriefing.

Die Behauptung der USA, China habe sich geweigert, die notwendigen Informationen zu liefern, sei nur ein Vorwand, um ihr Versagen bei der Nutzung von Geheimdienstinformationen zur Rückverfolgung des Virus zu vertuschen, so Zhao.

Er fragte die USA, ob die folgenden sieben Argumente von den USA als „Gründe“ angesehen werden, da die USA behaupteten, sie würden eine US-Untersuchung unterstützen, wenn es den Gründe gäbe.

Erstens: Die Symptome des Ausbruchs einer durch das Rauchen von E-Zigaretten verursachten Lungenerkrankung in Wisconsin im Juli 2019 wiesen große Ähnlichkeit mit COVID-19 auf. Kann dies ein Grund sein?

Zweitens sind laut der NIH-Website der USA bereits im Dezember 2019 in fünf Bundesstaaten Anzeichen für eine Infektion aufgetreten. Kann dies ein Grund sein?

Drittens haben US-Regierungsbeamte Blutproben, die vor dem 2. Januar 2020 gesammelt wurden, aus Gründen der nationalen Sicherheit für weitere Tests versiegelt.

Viertens hatte Florida Daten über 171 frühe Fälle veröffentlicht, die im Januar und Februar 2020 auftraten, nur um die entsprechenden Daten später wieder zu entfernen.

Fünftens gaben rund 200 Internetnutzer aus den USA oder mit den USA verbundenen Ländern an, dass sie oder andere bereits im November 2019 den Verdacht hatten, mit COVID-19 infiziert zu sein.

Sechstens: 12 Länder, darunter Costa Rica und Kenia, haben öffentlich bekannt gegeben, dass ihr COVID-19-„Patient Null“ aus den USA importiert wurde.

Siebtens: Sowohl Fort Detrick als auch die University of North Carolina haben eine schlechte Sicherheitsbilanz, wenn es um die Erforschung von Coronaviren geht. Fort Detrick wurde von den US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention nach einem schweren Sicherheitsvorfall im Herbst 2019, kurz vor dem COVID-19-Ausbruch, geschlossen.

Die USA sollten sich den berechtigten Fragen der internationalen Gemeinschaft stellen und die WHO auffordern, Fort Detrick und die Universität von North Carolina zu überprüfen, um die Quelle des Virus zu ermitteln und die Originaldaten der frühen Fälle in den USA offenzulegen, da sie sich sicher sind, dass es kein Problem gab. Wenn die USA sich weigern, diese Bedingungen zu akzeptieren, würde dies nur noch mehr das wahre Gesicht der politischen Rückverfolgung der Herkunft des Virus offenbaren, sagte Zhao.

Zhaos sieben Gründe kamen, nachdem Reuters einen anonymen US-Beamten zitiert hatte, der sagte, wenn es stichhaltige, technisch glaubwürdige Gründe für eine US-Untersuchung gäbe, würden die USA sie unterstützen. „Aber es gibt keine“, sagte der Beamte.

China forderte die WHO am Dienstag erstmals offiziell auf diplomatischem Wege auf, das Labor in Fort Detrick und die Universität von North Carolina zu untersuchen. Chen Xu, ständiger Vertreter Chinas beim UN-Büro in Genf und anderen internationalen Organisationen in der Schweiz, sandte am Dienstag einen Brief an den Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in dem er die WHO aufforderte, bei der nächsten Runde der Virusursprungsuntersuchung im Sinne von Fairness und Gerechtigkeit eine Untersuchung an den beiden US-Standorten durchzuführen. Das Schreiben ist einer Petition beigefügt, die von mehr als 25 Millionen chinesischen Internetnutzern unterzeichnet und an die WHO gesandt wurde und in der eine Untersuchung des Labors in Fort Detrick gefordert wird.