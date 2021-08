Wer profitiert von dem Selbstmordattentat in Kabul?

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

ISIS-Khorasan will den Afghanen und der Außenwelt beweisen, dass die Taliban die Hauptstadt nicht sichern können

Das schreckliche Selbstmordattentat in Kabul bringt einen zusätzlichen Vektor in eine bereits glühende Situation: Es soll den Afghanen und der Außenwelt beweisen, dass das im Entstehen begriffene Islamische Emirat Afghanistan nicht in der Lage ist, die Hauptstadt zu sichern.

Nach derzeitigem Stand wurden nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums mindestens 103 Menschen – 90 Afghanen (darunter mindestens 28 Taliban) und 13 amerikanische Soldaten – getötet und mindestens 1.300 verletzt.

Die Verantwortung für den Bombenanschlag wurde über den Telegram-Kanal von Amaq Media, der offiziellen Nachrichtenagentur des Islamischen Staates (ISIS), bekannt gegeben. Das bedeutet, dass der Anschlag von der zentralen ISIS-Befehlsstelle ausging, auch wenn es sich bei den Tätern um Mitglieder von ISIS-Khorasan oder ISIS-K handelte.

Diese Abspaltung, die sich anmaßt, das historische und kulturelle Gewicht der alten zentralasiatischen Länder zu erben, die sich von der Zeit des kaiserlichen Persiens bis zum westlichen Himalaya erstreckten, beschmutzt den Namen Chorasan.

Der Selbstmordattentäter, der „die Märtyreroperation in der Nähe des Flughafens von Kabul“ durchführte, wurde als Abdul Rahman al-Logari identifiziert. Das deutet darauf hin, dass er ein Afghane ist, der aus der nahe gelegenen Provinz Logar stammt. Und das würde auch darauf hindeuten, dass der Bombenanschlag von einer ISIS-Khorasan-Schläferzelle organisiert worden sein könnte. Eine ausgefeilte elektronische Analyse ihrer Kommunikation könnte dies beweisen – Werkzeuge, über die die Taliban nicht verfügen.

Die Art und Weise, wie der in den sozialen Medien versierte ISIS das Gemetzel dargestellt hat, verdient eine genaue Prüfung. In der Erklärung auf Amaq Media werden die Taliban für ihre „Partnerschaft“ mit dem US-Militär bei der Evakuierung von „Spionen“ gescholten.

Sie verhöhnt die von den amerikanischen Streitkräften und der Taliban-Miliz in der Hauptstadt Kabul auferlegten Sicherheitsmaßnahmen“, da ihr Märtyrer“ in der Lage war, einen Abstand von nicht weniger als fünf Metern zu den amerikanischen Streitkräften zu erreichen, die das Verfahren überwachten.“

Es ist also klar, dass das neu wiedergeborene Islamische Emirat Afghanistan und die ehemalige Besatzungsmacht demselben Feind gegenüberstehen. ISIS-Khorasan besteht aus einer Gruppe von Fanatikern, die Takfiris genannt werden, weil sie andere Muslime – in diesem Fall die Taliban – als „Abtrünnige“ bezeichnen.

ISIS-K wurde 2015 von ausgewanderten Dschihadisten gegründet, die in den Südwesten Pakistans entsandt wurden, und ist eine zwielichtige Gestalt. Sein derzeitiger Anführer ist ein gewisser Shahab al-Mujahir, der ein mittlerer Befehlshaber des Haqqani-Netzwerks mit Sitz in Nord-Waziristan in den pakistanischen Stammesgebieten war, das seinerseits eine Ansammlung ungleicher Mudschaheddin und Möchtegern-Dschihadisten unter dem Dach einer Familie ist.

Washington stufte das Haqqani-Netzwerk bereits 2010 als terroristische Organisation ein und behandelt mehrere Mitglieder als globale Terroristen, darunter Sirajuddin Haqqani, der nach dem Tod des Gründers Jalaluddin das Oberhaupt der Familie ist.

Bisher war Sirajuddin der stellvertretende Taliban-Führer für die östlichen Provinzen – auf einer Stufe mit Mullah Baradar, dem Leiter des politischen Büros in Doha, der 2014 aus Guantanamo entlassen wurde.

Entscheidend ist, dass Sirajuddins Onkel Khalil Haqqani, der früher für die Auslandsfinanzierung des Netzwerks zuständig war, jetzt für die Sicherheit in Kabul verantwortlich ist und rund um die Uhr als Diplomat arbeitet.

Die früheren ISIS-K-Führer wurden 2015 und 2016 durch US-Luftangriffe ausgelöscht. ISIS-K begann 2020 zu einer echten destabilisierenden Kraft zu werden, als die neu formierte Gruppe die Universität von Kabul, eine Entbindungsstation von Ärzte ohne Grenzen, den Präsidentenpalast und den Flughafen angriff.

Nach NATO-Informationen, die in einem UN-Bericht aufgegriffen wurden, gehören maximal 2 200 Dschihadisten zu ISIS-K, die in kleine Zellen aufgeteilt sind. Bezeichnenderweise sind die absolute Mehrheit Nicht-Afghanen: Iraker, Saudis, Kuwaitis, Pakistaner, Usbeken, Tschetschenen und Uiguren.

Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass ISIS-K als eine Art Magnet für alle Arten von verärgerten ehemaligen Taliban oder verwirrten regionalen Kriegsherren wirkt, die nirgendwo hin können.

Das perfekte weiche Ziel

Der zivile Aufruhr der letzten Tage rund um den Flughafen von Kabul war das perfekte weiche Ziel für ein Blutbad der Marke ISIS.

Zabihullah Mudschahid – der neue Taliban-Informationsminister in Kabul, der in dieser Eigenschaft täglich mit den internationalen Medien spricht – ist derjenige, der die NATO-Mitglieder vor einem bevorstehenden Selbstmordattentat der ISIS-K gewarnt hat. Brüsseler Diplomaten bestätigten dies.

Parallel dazu ist es in eurasischen Geheimdienstkreisen kein Geheimnis, dass ISIS-K seit 2020 durch eine Transportverbindung von Idlib in Syrien nach Ostafghanistan, die inoffiziell als Daesh Airlines bezeichnet wird, überproportional an Macht gewonnen hat.

Moskau und Teheran haben, selbst auf höchster diplomatischer Ebene, die USA und Großbritannien als Hauptverursacher verantwortlich gemacht. Sogar die BBC berichtete Ende 2017 über Hunderte von ISIS-Dschihadisten, denen direkt vor den Augen der Amerikaner die sichere Ausreise aus Raqqa und Syrien gewährt wurde.

Der Bombenanschlag in Kabul ereignete sich nach zwei sehr bedeutenden Ereignissen.

Das erste war Mudschahids Behauptung in einem amerikanischen NBC-News-Interview Anfang dieser Woche, dass es „keine Beweise“ dafür gebe, dass Osama bin Laden hinter 9/11 stecke – ein Argument, das ich bereits in der Vorwoche in diesem Podcast angedeutet hatte.

Das bedeutet, dass die Taliban bereits eine Kampagne gestartet haben, um sich von dem Etikett „Terrorist“, das mit 9/11 verbunden ist, zu befreien. Der nächste Schritt könnte darin bestehen, zu behaupten, dass die Ausführung von 9/11 in Hamburg vorbereitet wurde und die operativen Details von zwei Wohnungen in New Jersey aus koordiniert wurden.

Das hat nichts mit den Afghanen zu tun. Und alles bleibt innerhalb der Parameter der offiziellen Darstellung – aber das ist eine andere, sehr komplizierte Geschichte.

Die Taliban müssen zeigen, dass es beim „Terrorismus“ um ihren tödlichen Feind ISIS geht und nicht nur um Al-Qaida der alten Schule, die sie bis 2001 beherbergten. Aber warum sollten sie sich scheuen, solche Behauptungen aufzustellen? Schließlich haben die Vereinigten Staaten die Jabhat Al-Nusra – oder al-Qaida in Syrien – als „gemäßigte Rebellen“ rehabilitiert.

Der Ursprung von ISIS ist glühendes Material. ISIS entstand in irakischen Gefangenenlagern, sein Kern besteht aus Irakern, deren militärische Fähigkeiten von ehemaligen Offizieren aus Saddams Armee stammen, einem wilden Haufen, der bereits 2003 von Paul Bremmer, dem Leiter der Provisorischen Koalitionsbehörde, entlassen wurde.

ISIS-K führt die Arbeit von ISIS von Südwestasien bis zur Kreuzung von Zentral- und Südasien in Afghanistan fort. Es gibt keine glaubwürdigen Beweise dafür, dass ISIS-K Verbindungen zum pakistanischen Geheimdienst hat.

Ganz im Gegenteil: ISIS-K ist lose mit der Tehreek-e-Taliban (TTP), auch bekannt als pakistanische Taliban, dem Todfeind von Islamabad, verbunden. Die Agenda der TTP hat nichts mit den gemäßigten afghanischen Taliban unter Führung von Mullah Baradar zu tun, die am Doha-Prozess teilgenommen haben.

Die SCO als Retterin

Ein weiteres wichtiges Ereignis im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag in Kabul war, dass er nur einen Tag nach einem weiteren Telefonat zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping stattfand.

Der Kreml betonte die „Bereitschaft beider Seiten, die Anstrengungen zur Bekämpfung der vom afghanischen Territorium ausgehenden Bedrohungen durch Terrorismus und Drogenhandel zu verstärken“, die „Bedeutung der Schaffung von Frieden“ und die „Verhinderung der Ausbreitung von Instabilität in angrenzende Regionen“.

Und das führte zum entscheidenden Punkt: Sie verpflichteten sich gemeinsam, „das Potenzial“ der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) zu nutzen, die vor 20 Jahren, noch vor dem 11. September 2001, als „Shanghai Five“ gegründet wurde, um „Terrorismus, Separatismus und Extremismus“ zu bekämpfen.

Das SCO-Gipfeltreffen findet nächsten Monat in Duschanbe statt, wo der Iran mit Sicherheit als Vollmitglied aufgenommen werden wird. Der Bombenanschlag in Kabul bietet der SCO die Gelegenheit, mit Nachdruck aufzutreten.

Welche komplexe Stammeskoalition auch immer gebildet wird, um das Islamische Emirat Afghanistan zu regieren, sie wird mit dem gesamten Apparat der regionalen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit verflochten sein, angeführt von den drei Hauptakteuren der eurasischen Integration: Russland, China und Iran.

Die Bilanz zeigt, dass Moskau alles hat, was nötig ist, um dem Islamischen Emirat gegen ISIS-K in Afghanistan zu helfen. Schließlich haben die Russen die ISIS aus allen wichtigen Teilen Syriens vertrieben und sie auf den Kessel von Idlib beschränkt.

Letztendlich will niemand außer ISIS ein terrorisiertes Afghanistan, genauso wenig wie jemand einen Bürgerkrieg in Afghanistan will. Auf der Tagesordnung steht also nicht nur ein von der SOZ geführter Frontalangriff auf die bestehenden ISIS-K-Terrorzellen in Afghanistan, sondern auch eine integrierte Kampagne zur Trockenlegung jeder potenziellen sozialen Basis für die Takfiris in Zentral- und Südasien.