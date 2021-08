Dr. Mike Yeadon warnt: Alle Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren werden in britischen Schulen mit oder ohne Zustimmung der Eltern mit COVID-19 gespritzt

Ich wurde soeben von einem hochrangigen Mitarbeiter der Impfbehörde darüber informiert, dass ab dem 6. September 2021 ALLE SCHULKINDER im Alter von 12 bis 15 Jahren geimpft werden sollen.

MIT ODER OHNE IHRE ZUSTIMMUNG.

Für Kinder besteht kein messbares Risiko, an SARS-CoV-2 zu erkranken, und kein zuvor gesundes Kind ist in Großbritannien nach einer Infektion gestorben. Kein einziges.

Die Impfstoffe sind NICHT SICHER. Das US-amerikanische Meldesystem VAERS verzeichnet rund 13.000 Todesfälle innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen nach der Verabreichung. Ein hoher Prozentsatz tritt in den ersten 3 Tagen auf. Etwa 70 % der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse sind thromboembolischer Natur (durch Blutgerinnsel oder Blutungen bedingt).

Wir wissen, warum das so ist: Alle genbasierten Impfstoffe veranlassen unseren Körper, das Virus-Spike-Protein herzustellen, und dieses Spike-Protein löst die Blutgerinnung aus.

Die zweithäufigste Art von unerwünschten Ereignissen sind neurologischer Natur.

Die Sterblichkeitsrate pro Million Impfungen ist etwa 60-mal höher als bei allen früheren Impfstoffen.

Schlimmer noch, thromboembolische Ereignisse wie Lungenembolien treten nach der Impfung mehr als 400-mal so häufig auf wie die typische niedrige Rate.

Diese Ereignisse sind schwerwiegend, treten in erschreckend hohem Maße auf und sind bei jungen Menschen mindestens ebenso häufig wie bei älteren Menschen. Die Tendenz geht dahin, dass bei jüngeren Menschen MEHR SCHWERWIEGENDE unerwünschte Ereignisse auftreten als bei älteren Menschen.

Es gibt buchstäblich keinerlei Nutzen aus diesem Eingriff. Wie bereits erwähnt, sind die Kinder zweifellos NICHT GEFÄHRDET und ihre Impfung wird NUR zu Schmerzen, Leiden, dauerhaften Verletzungen und Tod führen.

Kinder zeigen nur selten Symptome und sind sehr schlechte Überträger des Virus. Das ist keine Theorie. Es wurde untersucht und es kommt so gut wie nie vor, dass Kinder das Virus ins Haus bringen. In einer großen Studie war in keinem einzigen Fall ein Kind der „Indexfall“ – die erste infizierte Person in einem Haushalt.

Wenn man Ihnen also sagt, es gehe darum, gefährdete Familienmitglieder zu schützen“, so ist das eine Lüge.

Die Informationen, die im Laufe der Zeit aus Großbritannien und Israel aufgetaucht sind, zeigen nun eindeutig, dass die Impfstoffe NICHT EINMAL GUT FUNKTIONIEREN. Wenn es einen Nutzen gibt, lässt er nach.

Schließlich sind die Impfstoffe NICHT NOTWENDIG. Es gibt gute, sichere und wirksame Behandlungen.

WENN SIE DIES ZULASSEN, GARANTIERE ICH IHNEN DIES: Es wird vermeidbare Todesfälle von vollkommen gesunden Kindern geben und zehnmal so viele werden schwer krank sein.

Und das ohne jeglichen Nutzen.

WISSEND, WAS ICH NACH 40 Jahren AUSBILDUNG UND PRAXIS IN TOXIKOLOGIE, BIOCHEMISTRIE UND PHARMAKOLOGIE WEISS, kann die Teilnahme an diesem außergewöhnlichen Missbrauch unschuldiger Kinder in unserer Obhut nicht anders als MORD eingestuft werden.

Es liegt an Ihnen. Wenn ich ein Kind im Sekundarschulalter in Großbritannien hätte, würde ich es nächsten Monat nicht mehr in die Schule schicken, egal was passiert.

Der Staat wird alle impfen. Die Handschuhe sind ausgezogen. Hier ging es nie um ein Virus oder die öffentliche Gesundheit. Es geht einzig und allein um Kontrolle, und zwar um totalitäre und unumkehrbare Kontrolle, und sie sind fast am Ziel.

BITTE VERBREITEN SIE DIESE INFORMATIONEN WEITHIN.

Mit düsteren Grüßen,

Mike