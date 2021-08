Bill Gates schaut zu während Chris Rock sagt: „Hey Gates, du Charlie Brown aussehender Mother F…“, „F*ck dich..

Du vieräugige Mother F…“: Bill Gates wurde gefilmt, wie Chris Rock ihn in einem Video das auf TikTok viral geht verspottet

Chris Rocks Stand-up-Comedy, die in dem Video zu sehen ist, stammt aus seinem Netflix-Special „Tamborine“ von 2017.

Auf TikTok und anderen Plattformen ist ein Video aufgetaucht, in dem Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates den berühmten Stand-up-Comedian Chris Rock dabei beobachtet, wie er sich über ihn lustig macht.

Laut Newsweek stammt die Comedy-Routine, bei der Gates zu sehen ist, aus Chris Rocks Netflix-Special „Tamborine“ von 2017.

„Glaubst du, dass Kinder in der High School nett zu Bill Gates waren?“, fragt der Komiker in dem Video, bevor er darüber theoretisiert, was diese Kinder damals zu Gates gesagt haben könnten.

„Hey Gates, du Charlie Brown aussehender Mother Fu.*…“, sagt er. „F*ck dich Gates, du vieräugige Bitch“.

Wie das Magazin anmerkt, wirkt Gates in dem Video „mehr als nur ein wenig unbeholfen“, als sein Name fällt.

Der Clip wurde von Zion Scott auf TikTok hochgeladen, der in einem anderen Video erklärte, dass er offenbar mit Gates Tochter Phoebe befreundet ist.