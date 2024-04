Wenn die Ukraine im Stellvertreterkrieg der NATO mit Russland verliert, “wird dies das Ende der westlichen Hegemonie sein”, beklagte der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson, während der globale Süden neutral bleibt.

Der ehemalige Premierminister des Vereinigten Königreichs, Boris Johnson, hat beklagt, dass eine Niederlage des NATO-Verbündeten Ukraine im Krieg mit Russland das Ende der westlichen Vorherrschaft in der Welt bedeuten würde.

“Wenn die Ukraine fällt, ist das eine Katastrophe für den Westen; es ist das Ende der westlichen Hegemonie”, beklagte Johnson.

Der ehemalige Vorsitzende der Konservativen Partei äußerte sich in einem Video und einem Artikel, der am 12. April von der rechten britischen Boulevardzeitung Daily Mail veröffentlicht wurde.

Johnson forderte die Nato-Mitglieder auf, die Ukraine mit mehr Waffen zu versorgen. Sollte Kiew gegen Moskau verlieren, “wäre das eine totale Demütigung für den Westen – das erste Mal in den 75 Jahren des Bestehens der Nato, dass dieses bisher erfolgreiche Bündnis völlig unterlegen ist – und das auf europäischem Boden”.

“Es wird ein Wendepunkt in der Geschichte sein, der Moment, in dem der Westen seine Nachkriegshegemonie endgültig verliert”, beklagte er.

Die große Mehrheit der Welt hat sich dem Westen in seinem neuen kalten Krieg gegen Russland nicht angeschlossen.

Zwei ehemalige US-Diplomaten veröffentlichten 2022 einen Artikel in Newsweek, in dem sie beklagten: “Während die Vereinigten Staaten und ihre engsten Verbündeten in Europa und Asien harte Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt haben, haben sich 87 Prozent der Weltbevölkerung geweigert, uns zu folgen”.

Nur der globale Norden, also der kollektive Westen, hat Sanktionen gegen Russland verhängt: Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland und die US-Verbündeten in Japan, Südkorea und der chinesischen Provinz Taiwan (die von pro-westlichen politischen Kräften regiert wird).

Johnsons Äußerungen über “das Ende der westlichen Hegemonie” erinnerten an einen Artikel des EU-Außenpolitikers Josep Borrell, der im Februar einräumte, dass “die Ära der westlichen Dominanz in der Tat endgültig vorbei ist”.

Borrell erklärte, Brüssel sei besorgt, die Welt in “den Westen gegen den Rest” aufzuteilen und den globalen Süden zu entfremden.

“Viele im ‘Globalen Süden’ beschuldigen uns der ‘Doppelmoral’”, schrieb Borrell.

Während seiner Zeit als britischer Premierminister und auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt hat sich Boris Johnson aggressiv gegen jegliche Möglichkeit von Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland eingesetzt.

Die große ukrainische Zeitung Ukrainska Pravda, die vehement gegen Russland eingestellt ist, veröffentlichte im Mai 2022 einen Artikel, in dem sie enthüllte, dass Johnson dazu beigetragen hatte, diplomatische Verhandlungen zu sabotieren, die Anfang des Jahres zwischen Kiew und Moskau stattfanden.

Russland wollte Friedensgespräche und war bereit, ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Zelenski abzuhalten, berichtete das Medienorgan, doch Boris Johnson “erschien fast ohne Vorwarnung in der Hauptstadt” und “überbrachte zwei einfache Botschaften”: Erstens, Putin “sollte unter Druck gesetzt werden, nicht mit ihm verhandelt werden”; und zweitens, “selbst wenn die Ukraine bereit ist, einige Vereinbarungen über Garantien mit Putin zu unterzeichnen”, wollte der Westen keine Verhandlungen.

“Johnson vertrat den Standpunkt, dass der kollektive Westen … nun das Gefühl habe, dass Putin nicht so mächtig sei, wie er es sich zuvor vorgestellt hatte, und dass dies eine Chance sei, ihn zu ‘bedrängen’”, schrieb die Ukrainska Pravda.

Der Versuch des Westens, den beginnenden Friedensprozess zu sabotieren, war erfolgreich. Die ukrainische Zeitung stellte fest, dass nur drei Tage nach Johnsons Abreise aus Kiew “Putin an die Öffentlichkeit ging und erklärte, die Gespräche mit der Ukraine seien ‘in eine Sackgasse geraten’”.

Im November 2023 veröffentlichte die Ukrainska Pravda einen weiteren Bericht, der weitere Beweise für die Sabotage der Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew durch die NATO lieferte.

Während der Verhandlungen in der Türkei und in Weißrussland Anfang 2022 “versprach die russische Delegation Kiew Frieden im Gegenzug für die Ablehnung eines NATO-Beitritts”, schrieb die Zeitung.

Sie zitierte ein Interview, das ein ukrainisches Medienunternehmen mit Dawyd Arachamija, einem engen Verbündeten Zelenskis und Vorsitzenden der Partei des ukrainischen Präsidenten, Diener des Volkes, geführt hatte.

Die russische Regierung habe “wirklich bis zum letzten Moment gehofft, dass sie uns zur Unterzeichnung eines solchen Abkommens zwingen würde, damit wir uns neutral verhalten”, erinnerte sich Arakhamiia.

“Das war das Wichtigste für sie (die Russen). Sie waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir – wie einst Finnland – der Neutralität zustimmten und uns verpflichteten, der NATO nicht beizutreten”, fügte der ukrainische Spitzenbeamte hinzu.

Boris Johnson, der im Namen der NATO handelte, sorgte jedoch dafür, dass Kiew keine diplomatischen Vereinbarungen traf.

“Als wir aus Istanbul zurückkamen, kam Boris Johnson nach Kiew und sagte, dass wir überhaupt nichts mit ihnen unterschreiben würden und dass wir einfach kämpfen sollten”, verriet Arachamija.