Verletzungen durch Covid-Impfstoffe springt in einer Woche auf 27.000 Meldungen und die FDA lockt mit Pfizer-Impfstoff-Zulassung

childrenshealthdefense.org: VAERS-Daten, die am Freitag von der CDC veröffentlicht wurden, zeigen insgesamt 623.343 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 13.627 Todesfälle und 84.466 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 20. August 2021 eingetreten sind.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 20. August 2021 insgesamt 623.343 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 13.627 Todesfälle – ein Anstieg um 559 gegenüber den in der vergangenen Woche veröffentlichten Daten.

Im gleichen Zeitraum wurden 84.466 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, gemeldet – ein Anstieg um 3.416 gegenüber der Vorwoche.

Ohne die in VAERS eingereichten „ausländischen Meldungen“ wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 20. August 2021 488.318 unerwünschte Ereignisse, darunter 6.128 Todesfälle und 38.765 schwere Verletzungen, gemeldet.

Von den bis zum 20. August gemeldeten 6.128 Todesfällen in den USA traten 13 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 18 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 32 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 20. August 360,3 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht. Darin enthalten sind: 203 Millionen Dosen von Pfizer, 143 Millionen Dosen von Moderna und 14 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die beim Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eingereicht wurden, dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Die US-Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

17.518 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 1.047 als schwerwiegend eingestufte und 18 gemeldete Todesfälle. Zwei der 18 Todesfälle waren Selbstmorde.

Zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehören ein 15-jähriger Junge (VAERS-Identifikationsnummer 1498080), der zuvor COVID erhalten hatte, bei dem im Mai 2021 eine Kardiomyopathie diagnostiziert wurde und der vier Tage nach der Verabreichung seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 18. Juni verstarb, als er auf dem Fußballplatz zusammenbrach und eine ventrikuläre Tachykardie erlitt, sowie ein 13-jähriges Mädchen (VAERS-Identifikationsnummer 1505250), das nach der Verabreichung ihrer ersten Dosis von Pfizer an einem Herzleiden starb.

Zu den weiteren Todesfällen gehören zwei 13-jährige Jungen (VAERS I.D. 1406840 und 1431289), die zwei Tage nach der Verabreichung eines Pfizer-Impfstoffs starben, ein 13-jähriger Junge, der nach der Verabreichung von Moderna starb (VAERS I.D. 1463061), drei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918, 1382906 und 1242573), fünf 16-Jährige (VAERS I.D. 1420630, 1466009, 1225942, 1475434 und 1386841) und drei 17-Jährige (VAERS I.D. 1199455, 1388042 und 1420762).

2.609 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen mit 99 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

444 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 438 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

89 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 20. August 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

21 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 43 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73,1 Jahren.

Bis zum 20. August meldeten 3 190 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 982 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2.640 gemeldeten Fällen der Bellschen Lähmung wurden 50 % auf Impfungen von Pfizer, 43 % auf Moderna und 7 % auf J&J zurückgeführt.

530 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 39 % der Fälle auf Pfizer, 34 % auf Moderna und 26 % auf J&J zurückgeführt wurden.

132 694 Berichte über Anaphylaxie, wobei 43 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 49 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt wurden.

8.528 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 3.633 Berichte Pfizer, 3.101 Berichte Moderna und 1.746 Berichte J&J zugeschrieben.

2.162 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 1.364 Fälle Pfizer, 714 Fälle Moderna und 78 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

Gerichtsmediziner bestätigt: BBC-Radiomoderatorin starb an den Komplikationen des COVID-Impfstoffs,

Eine preisgekrönte BBC-Radiomoderatorin starb an den Komplikationen ihrer ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca, so die Gerichtsmedizinerin Karen Dilks.

Lisa Shaw, 44, erhielt ihre erste Dosis von AstraZeneca am 29. April. Am 13. Mai wurde sie mit dem Krankenwagen in das University Hospital of North Durham gebracht, nachdem sie mehrere Tage lang Kopfschmerzen hatte. Sie wurde in das Royal Victoria Infirmary in Newcastle verlegt, wo sie eine Reihe von Behandlungen erhielt, bei denen unter anderem ein Teil ihres Schädels weggeschnitten wurde, um den Druck auf ihr Gehirn zu verringern. Sie starb am 21. Mai.

Nach Angaben der BBC sagte der Pathologe Tuomo Polvikoski dem Gerichtsmediziner, dass Shaw vor der Impfung fit und gesund gewesen sei. Auf die Frage nach der Ursache für die tödliche Gerinnung in ihrem Gehirn sagte Polvikoski, dass die klinischen Beweise „stark dafür sprechen, dass sie tatsächlich durch den Impfstoff ausgelöst wurde“.

FDA erteilt volle Zulassung für Pfizer-Impfstoff, Kritiker werfen der Behörde fehlende Daten und wissenschaftliche Debatte vor

Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am 23. August die volle Zulassung für den COVID-Impfstoff „Comirnaty“ von Pfizer für Personen ab 16 Jahren – ohne eine öffentliche Diskussion zuzulassen oder eine formelle Sitzung des beratenden Ausschusses abzuhalten, um Daten zu erörtern.

Dies ist der erste von der FDA zugelassene COVID-Impfstoff, und es wird erwartet, dass er den Weg für weitere Impfvorschriften von Arbeitgebern und Universitäten ebnen wird.

Nach Angaben der Washington Post war die Zulassung des Impfstoffs durch Pfizer die schnellste in der Geschichte der Behörde und erfolgte weniger als vier Monate, nachdem Pfizer/BioNTech am 7. Mai die Lizenzierung beantragt hatte.

Laut einem Artikel, der am 20. August im BMJ veröffentlicht wurde, kritisierten Befürworter der Transparenz die Entscheidung der FDA, keine formelle Sitzung des beratenden Ausschusses abzuhalten, um Pfizers Antrag auf vollständige Zulassung zu erörtern – ein wichtiger Mechanismus zur Überprüfung von Daten.

Letztes Jahr erklärte die FDA, sie sei „verpflichtet, einen beratenden Ausschuss einzusetzen, der sich aus unabhängigen Experten zusammensetzt, um sicherzustellen, dass die Beratungen über die Zulassung oder Lizenzierung für die Öffentlichkeit transparent sind“.

In einer Erklärung an das BMJ erklärte die FDA jedoch, dass sie ein Treffen vor der erwarteten vollständigen FDA-Zulassung nicht für notwendig halte.

Kim Witczak, eine Verfechterin der Arzneimittelsicherheit, die als Verbrauchervertreterin im Beratungsausschuss für psychopharmakologische Arzneimittel der FDA sitzt, sagte, es sei besorgniserregend, dass die vollständige Zulassung auf Daten von nur sechs Monaten basiert – obwohl die klinischen Studien auf zwei Jahre ausgelegt waren – und dass es keine Kontrollgruppe gibt, nachdem Pfizer das Produkt den Teilnehmern als Placebo angeboten hatte, bevor die Studien abgeschlossen waren.

FDA-Zulassungsschreiben sorgt für Verwirrung und wirft Fragen auf

Im Kleingedruckten der am Montag erteilten Zulassung des Pfizer-Impfstoffs gegen Comirnaty sind zwei kritische Fakten versteckt, die sich darauf auswirken, ob der Impfstoff vorgeschrieben werden kann und ob Pfizer für Verletzungen haftbar gemacht werden kann, so der Vorsitzende von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy, Jr. und Dr. Meryl Nass.

Kennedy und Nass, die der FDA vorwarfen, die Öffentlichkeit mit einem „Lockvogel“ zu ködern, sagten, die FDA habe eingeräumt, dass Pfizer zwar „unzureichende Bestände“ des neu zugelassenen Comirnaty-Impfstoffs zur Verfügung habe, dass aber „eine beträchtliche Menge“ des Pfizer-BioNTech-COVID-Impfstoffs – der unter einer Notfallgenehmigung (EUA) hergestellt wurde – noch zur Verfügung stehe.

Die FDA ordnete an, dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech im Rahmen der EUA nicht lizenziert werden sollte – aber dass er „austauschbar“ (Seite 2, Fußnote 8) mit dem neu lizenzierten Comirnaty-Produkt verwendet werden kann.

Zweitens sagte die FDA, dass der zugelassene Pfizer-Comirnaty-Impfstoff und der bestehende EUA-Pfizer-Impfstoff „rechtlich unterschiedlich“ sind, aber dass ihre Unterschiede „keine Auswirkungen auf die Sicherheit oder Wirksamkeit“ haben.

Kennedy und Nass sagten, dass EUA-Produkte nach amerikanischem Recht experimentell sind. Sowohl der Nürnberger Kodex als auch die Bundesvorschriften sehen vor, dass niemand einen Menschen zwingen kann, an einem solchen Experiment teilzunehmen.

Gemäß 21 U.S. Code Sec.360bbb-3(e)(1)(A)(ii)(III), „Zulassung für medizinische Produkte zur Verwendung in Notfällen“, ist es ungesetzlich, jemandem einen Arbeitsplatz oder eine Ausbildung zu verweigern, weil er sich weigert, Versuchsperson zu sein, schrieben sie.

Zumindest im Moment hat der Impfstoff von Pfizer Comirnaty keinen Haftungsschutz. Die Fläschchen des Markenprodukts, auf deren Etikett „Comirnaty“ steht, unterliegen denselben Produkthaftungsgesetzen wie andere US-Produkte, so Kennedy und Nass, und fügten hinzu, dass „Pfizer daher wahrscheinlich keinem Amerikaner erlauben wird, einen Comirnaty-Impfstoff zu nehmen, bis es irgendwie Immunität für dieses Produkt erreichen kann“.

Am Donnerstag schrieb Senator Ron Johnson (R-Wis.) an die FDA und äußerte ähnliche Bedenken und Fragen bezüglich der Zulassung des Pfizer Comirnaty-Impfstoffs durch die Behörde.

In seinem Schreiben fragte Johnson die amtierende FDA-Kommissarin Dr. Janet Woodruff, warum die FDA nicht die volle Zulassung für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erteilt hat, der in den USA bereits verwendet wird und verfügbar ist, und wie die Behörde sicherstellen wird, dass diejenigen, die im Rahmen eines Mandats geimpft werden, die von der FDA zugelassene Version erhalten.

Während COVID unter den vollständig Geimpften ansteigt, versäumt es die CDC, die Durchbruchsfälle richtig zu verfolgen

Wie The Defender am 24. August berichtete, zeigen die jüngsten Daten der CDC 9.716 Durchbruchsfälle, die am 16. August zu Krankenhausaufenthalten oder zum Tod führten. Die Behörde gibt jedoch an, dass diese Zahlen zu niedrig ausgewiesen sind.

Am 1. Mai beschloss die CDC, nicht mehr alle Durchbruchsfälle zu erfassen, sondern nur noch die Fälle bei den vollständig Geimpften, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führten. Damit fehlen den Gesundheitsbehörden die vollständigen Daten, die bei der Ausbreitung der neuen Delta-Variante Fragen beantworten können.

In einem Interview mit PBS News Hour sagte Jessica Malaty Rivera, eine Epidemiologin für Infektionskrankheiten und Forschungsstipendiatin am Boston Children’s Hospital und frühere Leiterin der Wissenschaftskommunikation beim COVID Tracking Project, dass die Nichtverfolgung von Durchbruchsdaten mit der erhofften Granularität „im Grunde blinde Flecken in unserem Verständnis der wahren Auswirkungen des Virus schafft, insbesondere der Varianten, die in den Vereinigten Staaten so weit verbreitet sind.“

Die New York Times veröffentlichte kürzlich Daten aus sieben Bundesstaaten – Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Oregon, Utah, Vermont und Virginia – die besonders detaillierte Aufzeichnungen über Durchbruchsfälle führen.

Die Analyse ergab, dass in sechs dieser Staaten 18 % bis 28 % aller in den letzten Wochen neu diagnostizierten COVID-Fälle und 12 % bis 24 % aller COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte auf Durchbruchsinfektionen zurückzuführen sind, wobei die gemeldeten Todesfälle über der ursprünglichen Schätzung der CDC von 0,5 % liegen.

Der Plan von Pfizer, „variantenspezifische“ Impfstoffe zu produzieren, wird zu mehr Varianten führen, warnen Experten

Albert Bourla, CEO von Pfizer, erklärte am Dienstag gegenüber Fox News, dass das Unternehmen über ein System verfüge, mit dem es innerhalb von 95 Tagen einen variantenspezifischen Impfstoff herstellen könne, falls ein impfstoffresistenter COVID-Stamm auftauchen sollte, aber Experten warnen, dass diese Strategie nach hinten losgehen werde.

Bourla sagte, Pfizer habe noch keine Varianten identifiziert, die dem Impfstoff entgehen könnten. Diese Aussage steht jedoch im Widerspruch zu den Ergebnissen zahlreicher Studien der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die eine nachlassende Immunität gegen die Delta-Variante belegen.

Dr. Peter McCullough, Facharzt für Innere Medizin, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und klinische Lipidologie, sagte kürzlich in einem Podcast: „Es gibt eindeutig Informationsquellen, die darauf hindeuten, dass wir, sobald wir mit der Impfung beginnen und mehr als 25 % der Bevölkerung geimpft haben, eine der Varianten im Hintergrund entstehen lassen werden, weil sie gegen den Impfstoff resistent ist.“

„Diese [Theorie] macht Sinn“, sagte McCullough. „Genau wie bei einem Antibiotikum werden wir, sobald wir einen bestimmten Prozentsatz der Abdeckung mit einem Antibiotikum erreicht haben, zulassen, dass sich eine resistente Bakterie weiterentwickelt.“

Nach Ansicht von Dr. Robert Malone, Erfinder von mRNA- und DNA-Impfstoffen, weltweiter Experte für RNA-Technologien und in Harvard ausgebildeter Arzt, werden fortgesetzte Massenimpfkampagnen neue, infektiösere Virusvarianten ermöglichen.

Selbst wenn wir eine vollständige Aufnahme der Impfstoffe und eine vollständige Maskierung hätten, so Malone, machen die CDC-Daten deutlich, dass wir die Ausbreitung von Delta bestenfalls verlangsamen, aber nicht aufhalten können.

Neue CDC-Studien zeigen schwindende Impfstoffimmunität gegen Delta-Variante

Zwei Studien, die am 24. August von der CDC veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Immunität der vollständig geimpften Amerikaner gegen COVID abnimmt, da die Delta-Variante inzwischen 98,8 % der COVID-Fälle in den USA ausmacht.

Eine Studie ergab, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens um fast 30 Prozentpunkte gesunken ist, seit die Delta-Variante zum vorherrschenden Stamm in den USA geworden ist.

Die Analyse kam auch zu dem Schluss, dass die COVID-Impfstoffe nur zu 80 % wirksam waren, um eine Infektion bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen zu verhindern.

Die zweite Studie untersuchte 43.000 Einwohner von Los Angeles ab 16 Jahren. Zwischen dem 1. Mai und dem 25. Juli traten 25,3 % der COVID-Infektionen bei vollständig geimpften Personen und 3,3 % bei teilweise geimpften Personen auf.

Die CDC warnte in ihrem Bericht, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs mit zunehmender Zeit seit der Impfung und wegen der geringen Genauigkeit der Schätzungen aufgrund der begrenzten Anzahl von Beobachtungswochen ebenfalls abnehmen könnte“.

Die Veröffentlichung der neuen Studien erfolgte eine Woche, nachdem die CDC ihre ersten drei Berichte über die Wirksamkeit des Impfstoffs veröffentlicht hatte – die ebenfalls einen nachlassenden Impfschutz gegen die Delta-Variante zeigten.

172 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen des Defender

Auf der Website der CDC heißt es: „Die CDC geht jeder Meldung über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir haben wiederholt per Telefon und E-Mail versucht, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten.

Trotz mehrfacher Telefon- und E-Mail-Kontakte mit vielen Mitarbeitern der CDC und obwohl uns gesagt wurde, dass unsere Anfrage im System sei und jemand darauf antworten würde, haben wir noch keine Antworten auf unsere Fragen erhalten. Es sind bereits 172 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Bitte um Informationen an die CDC geschickt haben.