12 prominente Wissenschaftler und Ärzte fordern die EU-Regulierungsbehörde auf, „dringende“ Sicherheitsbedenken auszuräumen oder COVID-Impfstoffe abzusetzen

Eine Gruppe prominenter Wissenschaftler und Ärzte fordert die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) auf, „dringende“ Sicherheitsfragen zu den drei in der EU zugelassenen COVID-19-Impfstoffen zu beantworten oder die Zulassung der Impfstoffe zurückzuziehen.

In einem offenen Brief, der diese Woche veröffentlicht wurde, stellt die Gruppe infrage, ob Kardinalfragen bezüglich der Sicherheit der Impfstoffe vor ihrer Zulassung von der EMA angemessen behandelt wurden“.

Die EMA hat drei Impfstoffe für die Notfallanwendung in der EU zugelassen: die Impfstoffe von Pfizer-BioNtech, Moderna und Oxford-AstraZeneca.

In ihrem Brief stellten 12 Wissenschaftler und Ärzte fest, dass nach der Impfung von zuvor gesunden jüngeren Personen mit den genbasierten COVID-19-Impfstoffen über eine breite Palette von Nebenwirkungen“ berichtet wird.

Sie schrieben:

„Darüber hinaus gab es zahlreiche Medienberichte aus aller Welt über Pflegeheime, die innerhalb weniger Tage nach der Impfung der Bewohner eine COVID-19 Ausbruch erleiden. Wir erkennen zwar an, dass es sich bei diesen Vorkommnissen jeweils um unglückliche Zufälle gehandelt haben könnte, sind aber besorgt darüber, dass die möglichen Krankheits- und Todesursachen unter diesen Umständen nicht ausreichend untersucht wurden und werden, vor allem, wenn keine Obduktionen durchgeführt werden.“

In ihrem ursprünglichen Brief, der am 28. Februar per E-Mail an die EMA geschickt wurde, forderte die Gruppe die EMA auf, innerhalb von „sieben Tagen Antworten auf sieben sicherheitsrelevante Fragen zu geben und alle unsere Bedenken substantiell zu behandeln. Sollten Sie dieser angemessenen Aufforderung nicht nachkommen, werden wir diesen Brief öffentlich machen.“

Über mehrere der in dem Brief aufgeführten sicherheitsrelevanten Bedenken, wie Thrombozytopenie, Endothelschädigung, Mikrothromben und Schlaganfall, wurde bereits in The Defender berichtet.

Die Autoren, angeführt von Dr. Sucharit Bhakdi, emeritierter Professor für medizinische Mikrobiologie und Immunologie und ehemaliger Lehrstuhlinhaber am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, haben noch keine Antwort von der EMA erhalten.

In einer schriftlichen Erklärung Mittwoch, äußert sich die Gruppe:

„Daher halten wir es als Ausgangspunkt für wichtig, alle Todesfälle, die innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung aufgetreten sind, aufzuzählen und auszuwerten und die Krankheitsbilder mit denen zu vergleichen, die nicht geimpft wurden.

„Im Hinblick auf die Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats in ihrer Resolution 2361 vom 27. Januar 2021 erklärt, dass die Mitgliedsstaaten sicherstellen müssen, dass alle COVID-19-Impfstoffe durch qualitativ hochwertige Studien unterstützt werden, die solide sind und auf ethische Weise durchgeführt werden. Die EMA-Beamten und andere Zulassungsbehörden in den EU-Ländern sind an diese Kriterien gebunden. Sie sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie möglicherweise gegen die Resolution 2361 verstoßen, wenn sie Medizinprodukte anwenden, die sich noch in Phase-3-Studien befinden.

„Gemäß Resolution 2361 müssen die Mitgliedsstaaten die Bürger auch darüber informieren, dass die Impfung NICHT verpflichtend ist und sicherstellen, dass niemand politisch, sozial oder anderweitig unter Druck gesetzt wird, sich impfen zu lassen. Die Staaten müssen außerdem sicherstellen, dass niemand diskriminiert wird, weil er den Impfstoff nicht erhält.“

Bhakdi gab auch dieses Video-Statement heraus, in dem er sagt: „Die Zeit für Regierungen zu handeln, die Zeit für jeden zu handeln, ist jetzt:“

Dies sind die sieben „dringenden“ Sicherheitsprobleme, mit denen sich die Gruppe an die EMA wenden möchte: