Stoppen Sie Masken, die PCR-Tests und die Lügen in den Medien: Kanadische Ärzte sprechen sich gegen COVID-Maßnahmen der Regierung aus und fordern Sie auf, diese „sofort“ zu stoppen!

Hören Sie auf sich vor Covid zu fürchten, die neuen Varianten sind ein Scherz, lassen Sie die Kinder zu ihren normalen Aktivitäten zurückkehren, entfernen Sie die Maske und vermeiden Sie um jeden Preis experimentelle Impfstoffe gegen COVID. Zusammenfassend ist dies die Botschaft, die von einer mutigen Gruppe von Ärzten in Kanada über die Canadian Health Alliance übermittelt wurde , die diese Woche eine Pressemitteilung und ein Video herausgab, in denen sie sich gegen die Reaktion ihrer Regierung auf COVID aussprachen.

In der Erklärung der Gruppe heißt es:

«Das erste Prinzip der medizinischen und gesundheitlichen Praxis ist, keinen Schaden anzurichten. Darüber hinaus sollten evidenzbasierte Gesundheitsinformationen der entscheidende Faktor in allen staatlichen Regeln, Richtlinien und Verfahren für das Gesundheitswesen sein. Gegenwärtige staatliche Maßnahmen in Bezug auf COVID werden nicht durch evidenzbasierte medizinische Forschung gestützt, und viele dieser Maßnahmen sind für Einzelpersonen, Familien und die Gesellschaft insgesamt schädlich. In Zusammenarbeit mit der Canadian Health Alliance fordern wir auf der Grundlage des Mangels an medizinischen Beweisen und des verursachten Schadens alle Regierungsebenen auf, die Förderung der folgenden Maßnahmen unverzüglich einzustellen:

Physisches Einsperren und Distanzierung

Ermutigung zur Verwendung von Masken

Händewaschen und Oberflächenreinigung mit toxischen Desinfektionsmitteln

Quarantäne von asymptomatischen Personen und soziale Isolation

Verwendung von RT-PCR-Tests bei Menschen

Befürwortung unzureichend getesteter (unzureichende Tierversuche) COVID-19 genverändernder Impfstoffe

Unnötige COVID-19-Richtlinien in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens

Geschäftsschließungen oder Einschränkungen

Beschränkungen für Kirchen und Gebetsstätten

Schließungen von öffentlichen Einrichtungen, einschließlich Schulen, Spielplätzen, Parks und Freizeiteinrichtungen

Falsche Darstellung der COVID-Situation in den Medien

Einsatz von Angst und anderen psychologischen Zwangstechniken

CANADA HEALTH ALLIANCE ist eine gemeinnützige Zusammenarbeit von Ärzten, Krankenschwestern, Chiropraktikern, Heilpraktikern, Apothekern und anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe aus ganz Kanada, deren gemeinsames Ziel laut Aussage darin besteht, „die Rechte unserer Patienten auf Zugang zu medizinischer Versorgung von höchster Qualität zu schützen“ verfügbare, kontinuierliche Wahlfreiheit und Autonomie durch Einverständniserklärung. „

„Unser Ziel ist es, den Machtmissbrauch durch politisierte Gesundheits-„Experten“ zu stoppen, der derzeit durch die schädliche COVID-19-Gesundheitspolitik übertragen wird, die die kanadische Gesellschaft und die Gesundheit der Kanadier zerstört“, fügt die Koalition hinzu.