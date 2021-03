Das Pentagon bereitet Kamala Harris als neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten vor

Nur sechs Wochen nach ihrem Amtsantritt ersetzt Vizepräsident Harris nach und nach Biden. Sie ist diejenige, die den Rest der Präsidenten und Gouverneure anruft und Bidens diplomatische Agenda verwaltet, so die Washington Post.

„Parallele“ Diplomatie

Harris hat hinter Bidens Rücken mit mindestens sechs Staatsoberhäuptern gesprochen, sagt das Weiße Haus, eine ungewöhnlich große Zahl für einen Vizepräsidenten; nahm an seinem virtuellen Gipfel im Weißen Haus mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau teil und tritt die Nachfolge von Biden im Außenministerium an.

Sie war auch offen an Überlegungen beteiligt, wie von Iranern unterstützte Milizen im Irak angegriffen werden sollen und ob der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wegen Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi sanktioniert werden soll.

“ Sie war Teil einer kleinen Gruppe, die sich zweimal mit [Verteidigungsminister Lloyd] Austin und [Vorsitzender der gemeinsamen Stabschefs Mark] Milley traf und die Optionen diskutierte „, sagte ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses. „Er bestand wirklich auf der Frage, wie man versuchen kann, ein gewisses Maß an Abschreckung zu erreichen, während man mit Eskalation umgeht .

Harris „war bei der endgültigen Entscheidung im Situationsraum anwesend und hat den Fall kristallisiert, um Maßnahmen zu ergreifen“, sagte der Beamte, der die militaristische Eskalation des Pentagons mit der neuen demokratischen Regierung zeigt.

Bidens Demenz

Es ist noch zu früh zu sagen, ob Harris offiziell ein bestimmtes nationales Sicherheitsportfolio anvertrauen wird, wie Präsident Barack Obama den Irak, die Ukraine und die Beziehungen zur Türkei nach dem Putschversuch 2016 nach Biden gebracht hat.

Aber die Fähigkeiten, Kenntnisse und Beziehungen, die sie als Vizepräsidentin aufbaut, scheinen auf einen möglichen Ersatz nach den Gerüchten über Bidens Demenz hinzudeuten.

In der Außenpolitik können Vizepräsidenten eine Vielzahl von Rollen übernehmen. Sie alle beraten den Präsidenten, dem sie dienen. Sie können aber auch bestimmte Missionen durchführen, wie es Dick Cheney in den letzten zwei Jahren von Präsident George W. Bush bei Reisen nach Pakistan und Afghanistan getan hat. Oder sie können bestimmte diplomatische Beziehungen pflegen, wie es Biden tat, als er nach dem Putschversuch gegen ihn zur Schlüsselperson für Kontakte mit dem türkischen Führer Recep Tayyip Erdogan wurde.

Wie viel oder wie wenig Außenpolitik einem Vizepräsidenten zusteht, hängt von den Prioritäten der Person ab, die hinter dem ovalen Büro sitzt.

Demokraten bereiten einen Putsch vor, der sich auf die 25. Änderung beruft

In einer Zeremonie am 8. März letzten Montag murmelte er: « Was mache ich hier? »Und vergaß die Namen der führenden Demokraten. Er erinnerte sich auch nicht an den Namen des Pentagons oder an den seines eigenen Verteidigungsministers Lloyd Austin.

Dick Morris, ein ehemaliges Kabinettsmitglied von Clinton, hat gewarnt, dass sich die Demokraten wahrscheinlich auf den 25. Verfassungszusatz gegen Biden berufen werden, „damit eine Bombe nicht abgeworfen werden kann, ohne seine Kabinetts- oder Kongressführer zu konsultieren, was noch nie ein Präsident verlangt hat in 76 Jahren, seit wir Atomwaffen hatten„, und fügte hinzu, dass „diese Bewegungen auf die Absicht der Demokraten hinweisen, Biden unter dem 25. Verfassungszusatz zu stürzen. „