Nach COVID19 Experimentalimpfstoffen in Großbritannien: 508 Tote und 297.274 Gemeldete Verletzungen

Das Berichtssystem der britischen Regierung für COVID-Impfstoff-Nebenwirkungen der Medicines and Healthcare products Regulatory Agency am heute, am 11. März 2021, seinen neuesten Bericht veröffentlicht.

Der Bericht umfasst Daten, die vom 9. Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021 für die beiden experimentellen COVID-Impfstoffe gesammelt wurden, die derzeit in Großbritannien von Pfizer und AstraZeneca verwendet werden.

Sie berichten von insgesamt 508 Todesfällen und 297.274 Verletzungen.

Für den COVID-19 mRNA Impfstoff von Pfizer und BioNTech wird eine Analyse durchgeführt:

2294 Bluterkrankungen einschließlich 1 Todesfall

1153 Herzerkrankungen einschließlich 26 Todesfälle

5 Angeborene Störung

819 Ohrstörungen

12 Endokrine Störungen

1398 Augenerkrankungen

10.534 Magen-Darm-Erkrankungen, darunter 12 Todesfälle

28.915 Allgemeine Störungen einschließlich 114 Todesfälle

18 Lebererkrankungen

528 Störungen des Immunsystems

2059 Infektionen einschließlich 38 Todesfälle

458 Verletzungen einschließlich 1 Tod

1073 Untersuchungen

587 Stoffwechselstörungen einschließlich 1 Todesfall

12.823 Muskel- und Gewebestörungen

24 Neubildungen

18.059 Störungen des Nervensystems einschließlich 17 Todesfälle

34 Schwangerschaftsbedingungen einschließlich 1 Todesfall

1409 Psychiatrische Störungen 212 Nieren- und Harnwegserkrankungen

389 Fortpflanzungs- und Bruststörungen

3986 Atemwegserkrankungen einschließlich 14 Todesfälle

6809 Hauterkrankungen einschließlich 1 Todesfall

20 Soziale Umstände

58 Chirurgische und medizinische Eingriffe

1119 Gefäßerkrankungen einschließlich 1 Todesfall

Gesamtreaktionen für den COVID-19 mRNA Pfizer- BioNTech-Impfstoff: 227 Todesfälle und 94.809 Verletzungen

Für den COVID-19-Impfstoff Oxford University/AstraZeneca Analyse berichten sie:

1098 Bluterkrankungen einschließlich 1 Todesfall

1922 Herzerkrankungen mit 39 Todesfällen

16 Angeborene Störungen

1217 Ohrstörungen

36 Endokrine Störungen

2150 Augenerkrankungen

22.336 Magen-Darm-Erkrankungen, darunter 5 Todesfälle

71.732 Allgemeine Störungen einschließlich 153 Todesfälle

29 Lebererkrankungen

542 Störungen des Immunsystems

3839 Infektionen einschließlich 38 Todesfälle

916 Verletzungen einschließlich 1 Tod

2436 Untersuchungen

2644 Stoffwechselstörungen einschließlich 2 Todesfälle

24.631 Muskel- und Gewebestörungen

18 Tumoren einschließlich 1 Tod

43.951 Erkrankungen des Nervensystems, darunter 19 Todesfälle

20 Schwangerschaftsbedingungen

3554 Psychiatrische Störungen

563 Nieren- und Harnwegserkrankungen einschließlich 1 Todesfall

297 Fortpflanzungs- und Bruststörungen

5323 Atemwegserkrankungen einschließlich 11 Todesfälle

10.507 Hauterkrankungen einschließlich 1 Todesfall

48 Soziale Umstände

151 Chirurgische und medizinische Eingriffe einschließlich 1 Todesfall

1635 Gefäßerkrankungen einschließlich 3 Todesfälle

Gesamtreaktionen für den COVID-19-Impfstoff Oxford University/AstraZenec-Impfstoff: 275 Todesfälle und 201.622 Verletzungen

Für den COVID-19-Impfstoff Marke unspecified Analyse berichten sie:

2 Bluterkrankungen

3 Herzerkrankung einschließlich 1 Todesfall

8 Ohrstörungen

12 Augenerkrankungen

83 Magen-Darm-Erkrankungen

300 allgemeine Störungen, darunter 2 Todesfälle

1 Lebererkrankungen

1 Störungen des Immunsystems

12 Infektionen einschließlich 1 Tod

5 Verletzungen

11 Untersuchungen

24 Stoffwechselstörungen

82 Muskel- und Gewebestörungen

186 Störungen des Nervensystems

24 Psychiatrische Störungen

8 Nieren & Harn

1 Fortpflanzungs- und Bruststörungen

23 Atemwegserkrankungen einschließlich 2 Todesfälle

49 Hauterkrankungen

1 Soziale Umstände

7 Gefäßerkrankungen

Gesamtreaktionen für die Impfstoffmarke COVID-19 nicht spezifizierte Impfstoffe: 4 Todesfälle und 796 Verletzungen

Die britische Arzneimittelbehörde Medicines and Healthcare products Regulatory Agency kommt zu dem Schluss:

Die allgemeine Sicherheitserfahrung mit beiden Impfstoffen entspricht bisher den Erwartungen aus den klinischen Studien.

Basierend auf den bisherigen Erfahrungen überwiegt der erwartete Nutzen beider COVID-19-Impfstoffe bei der Prävention von COVID-19 und seinen schweren Komplikationen bei weitem die bekannten Nebenwirkungen.

Allerdings haben 9 andere europäische Länder die experimentellen COVID-Impfungen von Oxford University/AstraZeneca aufgrund von Bedenken über tödliche Blutgerinnsel gestoppt