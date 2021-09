13. BRICS-Gipfel: Strategische Partnerschaft angesichts der Pandemie und sicherheitspolitischer Herausforderungen

An dem alljährlichen und inzwischen 13. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der fünf BRICS-Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben am 9. September 2021 wie erwartet der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, sein russischer Amtskollege Wladimir Putin, Indiens Premierminister Narendra Modi, der chinesische Präsident Xi Jinping und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa teilgenommen. Coronabedingt wurde diese Konferenz, die übrigens auch das 15-jährige Bestehen der BRICS-Gruppe markiert, per Videolink abgehalten.

Premier Narendra Modi, dessen Land nach 2012 und 2016 bereits zum dritten Mal den Vorsitz in der Vereinigung innehat, leitete die Jahresabschlusskonferenz, die unter dem Motto „BRICS@15: Intra-BRICS-Kooperation für Kontinuität, Konsolidierung und Konsens“ stand. Nicht außer Acht gelassen wurde selbstverständlich die Tatsache, dass die BRICS-Länder mit den Folgen der Pandemie, einer zunehmend schwierigen