Eine militärische Lösung für ein kommerzielles Problem

Das wird nicht mehr lange funktionieren

Wenn man über Washingtons neues Spielzeug nachdenkt, den kalten Krieg gegen China, so erkennt man ein Muster. Chinas Ansatz, Einfluss und Wohlstand zu erlangen, ist kommerziell und weitblickend. Das heißt nicht, dass die Chinesen warmherzig sind, sondern nur intelligent. Sie setzen ihre Interessen durch und erzielen dabei einen Gewinn, was bei Kriegen nicht der Fall ist. China investiert in großem Umfang in die Infrastruktur, sowohl in die physische als auch in die Bildungsinfrastruktur, die die derzeitige und künftige Wettbewerbsfähigkeit sichert. Sie sind schnell, wendig, innovativ und unvollkommen gewissenhaft. Sie streben Handelsabkommen an: Das Umfassende Investitionsabkommen mit Europa, das RCEP, die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft, das CPEC, der chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor, das große Iran-Abkommen, die Entwicklung der NSR, der Nördlichen Seeroute, mit Russland. Sie scheinen gut darin zu sein, denn China ist inzwischen der größte Handelspartner von etwa 165 Ländern.

Washingtons Ansatz ist militärisch, zwanghaft, kurzsichtig und kommerziell unbedarft. Es bildet Militärbündnisse: die Quad im Indischen Ozean, mit Japan gegen China, stellt Raketen in Südkorea auf, drängt Europa, mehr amerikanische Waffen zu kaufen, schickt Seestreitkräfte in den Indischen Ozean, die Straße von Taiwan, das Südchinesische Meer, das Schwarze Meer und den Persischen Golf, um China, Russland und