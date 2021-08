14 hochkarätige Ärzte zerreißen das Narrativ über Covid-Impfstoffe in Stücke

Mercola.com

Der COVID-19-Rundtisch der Awareness Foundation ist ein Zeichen der Wachsamkeit und Hoffnung in Zeiten von Zensur und Unterdrückung

Er enthält ehrliche Meinungen und Fachwissen von 14 hochrangigen Ärzten, darunter auch von mir, und konzentriert sich auf die potenziellen Gefahren, die von der experimentellen Massenimpfkampagne gegen COVID-19 ausgehen

Experten erörtern, wie COVID-19-Impfstoffe einen kommenden Tsunami von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verursachen können, zusammen mit schwächenden chronischen Krankheiten, für die es bereits erste Anzeichen gibt

Alle sind sich einig, dass es genügend Beweise gibt, um die weltweite COVID-19-Impfkampagne zu stoppen, entweder für alle oder – insbesondere – für diejenigen, für die der Impfstoff die größten Risiken mit geringem oder gar keinem Nutzen birgt, nämlich Kinder und Jugendliche, Schwangere und diejenigen, die sich bereits von COVID-19 erholt haben

In dieser Zeit der extremen Zensur und Unterdrückung wissenschaftlicher Debatten ist der von Katherine Macbean von der Awareness Foundation veranstaltete COVID-19-Rundtisch ein Zeichen der Wachsamkeit und Hoffnung. Er enthält ehrliche Meinungen und Fachwissen von 14 hochrangigen Ärzten, darunter auch mir, die sich mit den potenziellen Gefahren der experimentellen Massenimpfkampagne gegen COVID-19 befassen.

Jeder von ihnen war mit Zensur konfrontiert, als er sich zu Wort meldete, und obwohl es einige unterschiedliche Standpunkte gibt, sind sich alle einig, dass es genug Beweise gibt, um die weltweite COVID-19-Impfkampagne zu stoppen, entweder für alle oder – besonders – für diejenigen, für die die Impfstoffe die größten Risiken mit geringem oder gar keinem Nutzen darstellen. Dazu gehören Kinder und Jugendliche, Schwangere und Menschen, die sich bereits von COVID-19 erholt haben.

Ich empfehle dringend, sich zwei Stunden Zeit zu nehmen, um diese Diskussion am runden Tisch in voller Länge zu verfolgen – es ist eine Seltenheit in der heutigen Zeit, solch eine Offenheit und offene Debatte zu hören. Im Folgenden habe ich jedoch auch einige der Höhepunkte zusammengestellt, darunter Warnungen vor den Gefahren, die diese experimentellen Impfstoffe für die Gesellschaft darstellen können.

Ein Tsunami von chronischen Krankheiten und Tod

Werden die COVID-19-Impfstoffe einen Tsunami von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen sowie schwächende chronische Krankheiten verursachen? Einer der Experten auf dem Podium, Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe, Epidemiologe und ordentlicher Professor für Medizin am Texas A&M College of Medicine in Dallas mit einem Master-Abschluss in Public Health, sagte, er konzentriere sich mehr auf die kurzfristigen negativen Auswirkungen der Impfung. Diese nicht tödlichen Verletzungen lassen sich in vier Hauptkategorien einteilen:

Neurologische

Immunologisch

Hämatologisch

Kardial

„Was ich sehe, ist einfach das späte Auftreten verschiedener neurologischer Syndrome. Und es hängt wahrscheinlich davon ab, wo die Aussaat des genetischen Materials im Gehirn oder in den Stützzellen des Gehirns stattfindet, aber es gibt eine ganze Reihe von Anomalien des Gehirns, des Kleinhirns und sogar des peripheren Nervensystems“, sagt McCullough und fügt hinzu:

Ich habe sie in meiner Klinik gesehen, und sie scheinen drei, vier oder fünf, sechs Monate später nach der Impfung aufzutreten … Ich bin also zunehmend beunruhigt, dass es sich hier nicht nur um ein einfaches Problem von ein oder zwei Tagen handelt. Es besteht also große Sorge, vor allem bei jüngeren Kindern, dass sie im Laufe von drei, sechs oder neun Monaten an Herzversagen oder Herztod sterben werden. … Was ich sehe, ist, dass diese Signale möglicherweise nicht zu einem Massensterben führen, sondern zu einer großen Zahl von Amerikanern und anderen Menschen auf der ganzen Welt, die an einer neuen chronischen Krankheit leiden, sei es eine neurodegenerative Krankheit oder eine Herzerkrankung. Bei den Patienten, die mir bekannt sind, scheinen diese Probleme ziemlich behindernd zu sein.

Ein anderes Mitglied des Gremiums, Dr. Vladimir Zelenko, der Tausende von COVID-19-Patienten mit großem Erfolg mit Hydroxychloroquin (HCQ), Azithromycin und Zinksulfat3 behandelt hat, vertritt eine andere Auffassung. Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass jeder, der die COVID-Impfung erhält, in den nächsten zwei bis drei Jahren an Komplikationen sterben wird:

Ich möchte Ihnen nur die Sichtweise eines Klinikers schildern, der mit sterbenden Menschen zu tun hat … 4 Millionen tote Menschen können das einzigartige klinische Syndrom bezeugen, das sie dorthin brachte. Im Grunde wurde ein natürliches Tiervirus verändert, um Menschen zu infizieren, und dann wurde seine Letalität erhöht, um Blutgerinnsel und Lungenschäden zu verursachen. Vom Konzept her haben wir es hier mit einer Art Hitler/Stalin-Mentalität mit Massenvernichtungswaffen zu tun, und die Art und Weise, diesen Krieg zu gewinnen – und er ist sehr gut zu gewinnen -, ist die folgende. Es ist ein narrativer Krieg. Wir müssen also die folgenden zwei Ideen verbreiten … Geben Sie nicht der Angst nach und entscheiden Sie sich dafür, sich selbst zu zerstören, Nr. 1. Nr. 2: Behandle dein Problem frühzeitig. Wenn diese beiden Ideen in die festen Rufe der Menschheit eindringen können, dann ist das wirklich das Ende dieser Krise.

Dr. Tess Lawrie, deren Unternehmen The Evidence-Based Medicine Consultancy mit der Weltgesundheitsorganisation zusammengearbeitet hat, stimmte zu, dass die Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gleichermaßen unsicher sind:

„Sie sind eigentlich für niemanden sicher, das ist klar. Die Datenbanken schreien auf. Die Datenbanken sind Frühwarnsysteme, und die Datenbanken auf der ganzen Welt schreien, dass wir vor einem Tsunami chronischer Krankheiten stehen.“

Entzündungskrankheiten, Krebsmarker auf dem Vormarsch

Dr. Richard Urso, ein Augenarzt in Houston, Texas, ist ebenfalls besorgt:

Am Anfang sahen wir vor allem thrombotische Probleme, aber später, wenn wir zwei oder drei Monate [nach der Impfung] kommen, sehen wir eine Menge entzündlicher Probleme. Ich hatte eine ganze Reihe von Menschen mit entzündlichen Augenerkrankungen und auch mit entzündlichen Erkrankungen der Augenhöhle. Normalerweise sehe ich diesen Ausschlag bei den meisten Menschen nicht. Für diejenigen, die es nicht wissen: Meine klinische Praxis ist wahrscheinlich eine der größten in den Vereinigten Staaten, wenn nicht die größte, und wir haben eine enorme Anzahl von Patienten, die in unsere Praxis kommen. Und ich sehe späte Entzündungskrankheiten, die recht gut auf entzündungshemmende Medikamente ansprechen.

Einige haben die Vorstellung, dass es sich bei dem Virus um eine Biowaffe handeln könnte, abgetan, weil es keine plötzlichen Massensterben verursacht hat. Dies ist jedoch ein Missverständnis. Eine erfolgreiche Biowaffe kann etwas sein, das langfristige, fortschreitende, chronische Krankheiten verursacht, bemerkte Dr. Richard Fleming, ein Physiker, Nuklearkardiologe und Rechtsanwalt.

1994 stellte Fleming die Theorie der Entzündungen und Gefäßerkrankungen vor, die erklärt, warum diese entzündlichen thrombotischen Erkrankungen und die Ursachen, einschließlich Viren wie SARS-CoV-2, Krankheitszustände wie COVID-19 hervorrufen.

„Wie ich 1994 in meiner Theorie dargelegt habe“, so Fleming, „wird es zu einer entzündlichen thrombotischen Reaktion kommen. Das ist das Wichtigste, was den Menschen auffällt, sei es bei Herzkrankheiten oder Netzhauterkrankungen.“ Der andere Faktor ist eine Prionenkomponente dieses Virus, „die auch eine chronisch schwelende Krankheit ist“. Fleming bemerkte:

Wenn man tatsächlich etwas entwickelt, das eine massive Wirkung auf den ‚Feind‘ hat, ist es nicht das Ziel, den Feind zu töten, genauso wenig wie es das Ziel der Vereinigten Staaten in Vietnam war, den Feind zu töten. Das Ziel war es, den Feind zu verstümmeln, damit mehr Feinde aus dem Feld genommen werden konnten. Was wir gesehen haben, ist etwas, das mit einer Waffe umgesetzt wurde, die darauf abzielt, den Feind zu demoralisieren und die Menschen zu füttern und einen langsamen Schwelprozess auszulösen.

Fleming zitierte Daten von Pfizer, die zeigten, dass in den 12 bis 14 Tagen nach der zweiten Injektion des Pfizer mRNA-Impfstoffs bei älteren Menschen die Symptome der Alzheimer-Krankheit um das 2,6-fache zunahmen. „Es handelt sich um einen entzündlichen thrombotischen Prozess, der alle Organsysteme und Prionenkrankheiten betrifft, die nicht nur das Gehirn, sondern auch das Herz und andere lebenswichtige Organe des Körpers beeinträchtigen“.

Dr. Ryan Cole, ein an der Mayo Clinic ausgebildeter Pathologe mit dreifacher Zulassung, sagte ebenfalls, dass er potenziell krebsverursachende Veränderungen beobachtet, einschließlich der Abnahme von Rezeptoren, die Krebs in Schach halten, und andere unerwünschte Ereignisse nach der Impfung:

„Ich sehe zahllose unerwünschte Reaktionen … es ist wirklich ein post-vaccine immunodeficiency syndrome … Ich sehe eine deutliche Zunahme von Viren der herpetischen Familie, von humanen Papillomviren bei den Geimpften. Ich beobachte eine deutliche Zunahme von normalerweise ruhenden Krankheiten, die ich Jahr für Jahr im Labor feststelle. Darüber hinaus habe ich in den letzten sechs Monaten – ich lese eine ganze Reihe von Biopsien aus dem Bereich der Frauengesundheit – eine 10- bis 20-fache Zunahme von Gebärmutterkrebs im Vergleich zu dem, was ich jedes Jahr sehe, festgestellt – wobei Korrelation nicht gleich Kausalität ist. Wir wissen jetzt, dass die CD8-Zellen eine unserer T-Zellen sind, die unsere Krebserkrankungen in Schach halten.

Ich sehe frühe Signale … was ich sehe, ist ein frühes Signal in der Laborumgebung, dass bei geimpften Patienten Krankheiten auftreten, die wir normalerweise nicht sehen, und zwar in Raten, die bereits sehr alarmierend sind.

Stellen die Geimpften ein Risiko für die Ungeimpften dar?

Sherri Tenpenny hat von Tausende anekdotischen Berichten gehört, dass etwas von den Geimpften auf die Ungeimpften übertragen wird:

„Wir injizieren eine synthetisch hergestellte Boten-RNA und Streifen von synthetisch hergestellter doppelsträngiger DNA durch verschiedene Mechanismen, und wenn diese Übertragung auf die andere Person erfolgt, bekommt sie keine COVID, sie bekommt keine COVID-Symptome, die wir normalerweise als COVID erkennen. Sie bekommen Blutungen, sie bekommen Blutgerinnsel, sie bekommen Kopfschmerzen, sie bekommen Herzkrankheiten, sie bekommen all diese verschiedenen Dinge.“

Dr. Robert Malone, der Erfinder der Kerntechnologie der mRNA- und DNA-Impfstoffe, ist nicht der Meinung, dass irgendetwas von geimpften Personen auf andere „übertragen“ wird, und fügt hinzu, dass es zwar möglich ist, dass mRNA über die Muttermilch auf stillende Säuglinge übergeht und möglicherweise gastrointestinale Symptome verursacht, alles andere aber reine Spekulation ist.

Andere vermuten, dass es sich eher um ein hormonelles oder pheromonales Problem als um eine Art von „Shedding“ handeln könnte, was erklären könnte, warum Frauen nach der Impfung auch über Anomalien in ihrem Menstruationszyklus berichten. Dr. Lee Merritt, eine Orthopädin und Wirbelsäulenchirurgin, verwies auf einen Bericht der US-Arzneimittelbehörde FDA aus dem Jahr 2015, der sich mit dem „Shedding“ bei mRNA-Impfstoffen, den sogenannten Gentherapien, befasste.12 Sie erklärte:

Sie sind sehr besorgt über das Shedding – und sie nennen es Shedding, ob das nun technisch korrekt ist … Und sie sagen Ihnen in diesem Bericht, wen Sie schützen sollen, sie sagen Ihnen, dass Sie Neugeborene, immungeschwächte Menschen und ältere Menschen mit einem schlechten Immunsystem schützen sollen. Sie sagen auch, wir wüssten nicht, was ausgeschieden wird. Sie sagen, es könnte genetisches Material sein. Es könnte sich um aktivierte Viren oder um ein rekombinantes Produkt handeln. Das ist es, was in den FDA-Daten steht.

Sofortiger Stopp des Impfstoffprogramms

Alle Experten waren sich einig, dass die Beweise dafür sprechen, dass das Massenimpfprogramm gegen COVID-19 gestoppt werden sollte. „Allein die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat mit 1,7 Millionen gemeldeten Nebenwirkungen und 17.000 Todesfällen genügend Beweise vorgelegt, dass die vier klinischen Studien gestoppt werden sollten“, sagte Dolores Cahill, Professorin an der medizinischen Fakultät des University College Dublin.

Sie sind in den Klassifizierungen detailliert, kardial, immunologisch, neuropathologisch und mit der Fruchtbarkeit verbunden. Ich denke also, dass wir alle als Ärzte und Wissenschaftler die Pflicht haben, zu sagen, wenn etwas mehr Schaden als Nutzen anrichtet, was hier eindeutig der Fall ist, sollten wir uns zusammentun und weltweit einen Stopp der klinischen Versuche fordern, und auch, dass jeder einzelne Premierminister und jede Aufsichtsbehörde, die den Versuch fortsetzen, für alle unerwünschten Ereignisse haftbar gemacht werden muss.

Malone ist der Ansicht, dass die Impfstoffe für bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere ältere Menschen, sinnvoll sind, plädiert aber für ein Verbot der Impfung von Säuglingen und Neugeborenen bis hin zu jungen Erwachsenen im Alter von 30 bis 35 Jahren. „Und insbesondere“, sagte er, „versuche ich, diesen verrückten Versuch zu stoppen, Universitäten und Schulen zu einer allgemeinen Impfpflicht zu zwingen.“ Darüber hinaus fügte er hinzu:

Wir können über das Risiko-Nutzen-Verhältnis für ältere Menschen streiten, aber das Risiko-Nutzen-Verhältnis für Neugeborene bis hin zu jungen Erwachsenen ist eindeutig. Es ist auf den Kopf gestellt. Es ist dort nicht subtil. Sie werden mehr Menschen töten. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass wir die reproduktive Gesundheit in der Schwangerschaft und bei Frauen genau unter die Lupe nehmen sollten, denn es gibt einfach keine Daten, die die Verwendung dieses Produkts wegen der möglichen Folgen für die weibliche Reproduktionsgesundheit unterstützen.“

Dr. Urso fügte hinzu, dass es noch eine weitere wichtige Bevölkerungsgruppe gibt, für die eine Impfung weitaus mehr Risiken als Vorteile mit sich bringt: die COVID-geimpften Personen. „Der Immunstatus sollte wichtiger sein als der Impfstatus“, sagte er.

„Ich denke also, dass es drei Gruppen gibt, die leicht zu gewinnen sind [, um eine Impfung zu vermeiden]: Schwangere, junge Menschen und … diejenigen die sich von COVID erholt haben … Ich meine, das ist eine lausige Sache, all diese Menschen, die COVID-erholt sind, einen guten Immunstatus haben und ihnen eine Impfung für etwas geben, das sie nicht brauchen.“

Wie man die Angst überwindet und sein Immunsystem optimiert

Die Teilnehmer des Runden Tisches planen, ihre Diskussion offline fortzusetzen, um offiziell ein Ende der Massenimpfung gegen COVID-19 für die genannten Gruppen zu fordern und eine Erklärung zur Beendigung der staatlichen Einmischung in die Ausübung der Medizin zu verfassen. Vielen Ärzten sind die Hände gebunden, wenn es darum geht, frühe Behandlungen für COVID-19, wie Ivermectin, zu verschreiben. Wie Fleming feststellte:

… Der Grund, warum Menschen mit COVID sterben, ist, dass sie keine Behandlung erhalten, also würde ich argumentieren, dass wir sicherstellen müssen, dass die Menschen, die Ärzte, ohne staatliche Einmischung behandeln dürfen, und dass wir die Verbreitung der Impfstoffe zum jetzigen Zeitpunkt stoppen, bis wir sie weiter sicher erforschen können.

Dr. Sam White, dessen Ruf unter Beschuss steht, seit er ein Video in den sozialen Medien veröffentlicht hat, in dem er seine Besorgnis über die Unterdrückung der Wissenschaft rund um Therapeutika in Großbritannien zum Ausdruck bringt, fügte hinzu:

„Wir könnten der Angst über Nacht ein Ende setzen, indem wir den Zugang zu Therapeutika ermöglichen und das Narrativ der Mainstream-Medien dahingehend ändern, dass es keinen Bedarf für Masken gibt. Es gibt keinen Grund für Abriegelungen. Meiner Meinung nach ist diese Krankheit besser behandelbar als die Grippe, wir dürfen nur keine Behandlung durchführen. Wenn die Öffentlichkeit das wüsste, würde sich das Bild von heute auf morgen ändern.“

Während wir daran arbeiten, das Narrativ zu ändern oder zumindest Diskussionen über die Wissenschaft außerhalb des Narrativs zu eröffnen, ist es immer eine gute Idee, Ihr Immunsystem zu optimieren.

Zu diesem Zweck empfehle ich Ihnen, Ihren Vitamin-D-Spiegel auf 60 bis 80 Nanogramm pro Milliliter zu optimieren und Ihre metabolische Flexibilität zu verbessern, damit Ihr Körper nahtlos zwischen der Verbrennung von Fetten und Glukose als Hauptbrennstoff wechseln kann. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, Ihr Essenszeitfenster auf etwa sechs bis acht Stunden pro Tag zu verkürzen.

Aber eine der wichtigsten Strategien, die ich in den vier Jahrzehnten meines Studiums gelernt habe, ist die Vermeidung von verarbeiteten Lebensmitteln, die fast alle pflanzliche Öle oder Samenöle enthalten.

Diese Öle haben einen hohen Gehalt an Linolsäure, die zur Instabilität der Mitochondrien beiträgt und die Anfälligkeit für oxidativen Stress erhöht. Dies wiederum verstärkt die Fehlfunktion des Immunsystems und die mitochondriale Dysfunktion. Dies sind einfache Strategien, die ich empfehle, da sie nützlich sind, um Ihre allgemeine Gesundheit und Ihre Widerstandsfähigkeit im Kampf gegen jede Infektion zu verbessern.

Wie bereits erwähnt, empfehle ich dringend, sich die Diskussion vollständig anzuhören, um alle Details zu erfahren, die hier nicht enthalten sind. Beim nächsten Treffen will die Gruppe erörtern, wie man vorgehen kann, um das Narrativ detaillierter zu hinterfragen. Dazu gehört auch der Kampf gegen Organisationen wie den Wellcome Trust und die Bill & Melinda Gates Foundation, die in großem Umfang in dieses Thema investieren.

