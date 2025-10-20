15 demokratische Gouverneure gründen „unparteiische“ Allianz, um RFK Jr.s Gesundheitspolitik zu umgehen

Brenda Baletti, Ph.D.

Fünfzehn demokratische Gouverneure haben eine „Governors Public Health Alliance“ gegründet – eine Initiative, mit der sie Gesundheitspolitik und Pandemievorsorge künftig unabhängig von den nationalen Gesundheitsbehörden betreiben wollen. Wie das Wall Street Journal berichtete, soll die Allianz Daten austauschen, Krankheitsausbrüche überwachen, Richtlinien entwickeln und sogar eigene Impfstoffe beschaffen.

Offiziell bezeichnet sich die neue Organisation als „unparteiische Non-Profit-Allianz“, die „gemeinsam die öffentliche Gesundheit schützen“ will. Die Website befindet sich noch im Aufbau, und Finanzierungsquellen wurden bislang nicht offengelegt.

Laut den Initiatoren entstand die Allianz als Reaktion auf die neue Gesundheitspolitik der Trump-Regierung unter Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. – und übernimmt Aufgaben, die normalerweise beim US-Gesundheitsministerium (HHS) liegen.

Mitgliederstaaten und politische Dimension

Die Allianz umfasst Kalifornien, Colorado, Connecticut, Delaware, Guam, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, North Carolina, Oregon, Rhode Island und Washington.

Mehrere Gouverneure – darunter Gavin Newsom (Kalifornien), JB Pritzker (Illinois) und Wes Moore (Maryland) – äußerten scharfe Kritik an der Bundespolitik:

„Wenn die Bundesregierung Wissenschaft mit Verschwörungstheorien ersetzt, Medicaid kürzt und das Vertrauen in Impfungen untergräbt, müssen die Staaten geeint die Fakten verteidigen“, erklärte Pritzker.

„Während Washington uns sagt: ‚Ihr seid auf euch allein gestellt‘, tun sich die Gouverneure zusammen“, sagte Moore.

Ein Sprecher des HHS, Andrew Nixon, kritisierte die Initiative scharf. Dieselben Gouverneure, die während der COVID-Zeit „unwissenschaftliche Schulschließungen, Maskenpflichten für Kleinkinder und Impfpass-Systeme“ durchgesetzt hätten, wollten nun „unter dem Vorwand der Koordination die öffentliche Gesundheit neu erfinden“.

„Minister Kennedy und die Trump-Regierung bauen das Vertrauen wieder auf, indem sie jede Politik auf solide wissenschaftliche Evidenz gründen – nicht auf das politische Scheitern der Pandemie“, so Nixon.

„Unparteiische“ Allianz oder paralleles Gesundheitssystem?

Mehrere Gouverneure der Allianz gelten als mögliche Präsidentschaftskandidaten für 2028. Dr. Mandy Cohen, frühere CDC-Direktorin unter Biden, berät die Gruppe.

Kritiker warnen, dass die Initiative die öffentliche Gesundheit entlang ideologischer Linien spalte.

Dr. James Lyons-Weiler, Forscher und Autor, sagte gegenüber The Defender:

„Der Föderalismus wurde für verteilte Kompetenz geschaffen, nicht für parteiische Gesundheitsblöcke. Wenn das ein Instrument ideologischer statt empirischer Gesundheitspolitik wird, verletzt es den Geist der Verfassung.“

Lyons-Weiler warnte vor „50 Epidemiologien, 50 Datenstandards, 50 Wahrheiten“ – ein Szenario, in dem jedes Bundesland seine eigene Gesundheitslogik verfolgt:

„Krankheitserreger und Impfnebenwirkungen kennen keine Staatsgrenzen – unsere Vorsorgearchitektur sollte das auch nicht.“

Er betonte zwar, dass Kooperation zwischen Staaten legal sei, aber wenn die Allianz Bundesgesetze oder föderal finanzierte Programme konterkariere, drohten Konflikte mit der Supremacy Clause der US-Verfassung.

„Diese Allianz schafft effektiv getrennte öffentliche Gesundheitssysteme“, sagte Lyons-Weiler. „Es wird ein natürliches Experiment – wir werden sehen, ob unterschiedliche Politik unterschiedliche Krankheits- und Sterblichkeitsraten hervorbringt.“

Kennedy reformiert Gesundheitsbehörden – und löst politischen Sturm aus

RFK Jr. hat in den letzten Monaten tiefgreifende Änderungen im Gesundheitswesen vorgenommen:

Im September beendete die CDC die allgemeine COVID-19-Impfempfehlung, lässt die Impfstoffe aber weiterhin für Freiwillige zu.

beendete die CDC die allgemeine COVID-19-Impfempfehlung, lässt die Impfstoffe aber weiterhin für Freiwillige zu. Im Juni entfernte Kennedy alle Mitglieder des CDC-Impfbeirats wegen Interessenkonflikten und setzte neue ein. Diese empfahlen keine thimerosal-haltigen Impfstoffe mehr für Kinder. Zudem wird diskutiert, ob die Hepatitis-B-Impfung für Neugeborene beibehalten werden soll.

entfernte Kennedy alle Mitglieder des CDC-Impfbeirats wegen Interessenkonflikten und setzte neue ein. Im April startete Kennedy eine Untersuchung der Ursachen von Autismus .

startete Kennedy eine . Im September kündigte die FDA Warnhinweise auf Paracetamol (Tylenol) an – schwangere Frauen sollen es nur noch bei Notwendigkeit verwenden, wegen möglicher Zusammenhänge mit Autismus.

Diese Reformen lösten in Washington massive politische Gegenreaktionen aus – einschließlich Rücktrittsforderungen gegen Kennedy.

Staaten brechen mit Bundesvorgaben

Die Gouverneurs-Allianz ist Teil eines breiteren Trends: Immer mehr Bundesstaaten lösen sich von der föderalen Gesundheitspolitik.

Im September gründeten Kalifornien, Oregon, Washington und Hawaii die West Coast Health Alliance , um eigene Impfempfehlungen herauszugeben. Begründung: Die CDC sei zu einem „ politischen Werkzeug “ geworden, das „Ideologie statt Wissenschaft“ verbreite.

gründeten Kalifornien, Oregon, Washington und Hawaii die , um herauszugeben. Kurz darauf unterzeichnete Gavin Newsom ein Gesetz, das Kalifornien erlaubt, eigene Impfleitlinien nach Empfehlungen der American Academy of Pediatrics (AAP) zu erlassen – unabhängig von der CDC.

Auch andere Staaten weichen ab:

Massachusetts verpflichtet Versicherer, COVID-19-Impfungen weiterhin zu übernehmen.

verpflichtet Versicherer, COVID-19-Impfungen weiterhin zu übernehmen. New York rief den Gesundheitsnotstand aus, um Impfstoffe verfügbar zu halten – ein möglicher Vorläufer einer nordöstlichen Gesundheitsallianz.

rief den aus, um Impfstoffe verfügbar zu halten – ein möglicher Vorläufer einer nordöstlichen Gesundheitsallianz. Minnesota gab Ärzten per Dekret freie Hand, Impfungen nach eigenem Ermessen zu empfehlen.

gab Ärzten per Dekret freie Hand, Impfungen nach eigenem Ermessen zu empfehlen. New Jersey erlaubt COVID-19-Impfungen ab 6 Monaten.

erlaubt COVID-19-Impfungen ab 6 Monaten. Pennsylvania ermächtigte Apotheker, weiter zu impfen – gegen Bundesrichtlinien.

Auch Colorado, Nevada und New Mexico folgten mit ähnlichen Bestimmungen.

Ein Amerika der parallelen Gesundheitssysteme

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gehen große medizinische Organisationen wie die AAP auf Distanz zur CDC. Sie empfehlen COVID-19-Impfungen nun selbständig für Kleinkinder und Risikogruppen – ein Bruch mit der föderalen Linie.

Was sich abzeichnet, ist ein „geteiltes Gesundheitsamerika“:

Ein Block um Kennedy, der auf wissenschaftliche Transparenz, freiwillige Impfpolitik und Interessenkonfliktfreiheit setzt –

und ein Gegenblock aus demokratischen Staaten, die eigene Institutionen, Standards und Datenplattformen aufbauen.

Das Ergebnis: Zwei konkurrierende Systeme, zwei Narrative – und eine Gesundheitsnation im offenen politischen Clinch.