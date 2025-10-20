Die „No Kings“-Proteste sind ein Aufstand

Paul Craig Roberts

Nach Angaben der amerikanischen Hurenmedien nahmen an den „No Kings“-Protesten 7 Millionen Amerikaner bei 2.700 separaten Kundgebungen teil.

Die „No Kings“-Proteste sind eine Form des Aufstands. Ziel ist es, das Funktionieren der Demokratie im Namen der Demokratie zu stoppen, indem die Reduzierung von DEI, die Schließung der Grenzen und die Abschiebung illegaler Einwanderer – für die die Amerikaner gestimmt haben – als persönliche Politik von König Trump dargestellt werden. Die beiden Juden, die die „No Kings“-Proteste organisierten, Ezra Levin und Leah Greenberg, sagten: „Heute standen Millionen Amerikaner gemeinsam auf, um den Autoritarismus zurückzuweisen und die Welt daran zu erinnern, dass unsere Demokratie dem Volk gehört und nicht dem Ehrgeiz eines einzelnen Mannes.“

https://www.aol.com/articles/no-kings-protests-against-trump-171416626.html

Was Levin und Greenberg damit meinen, ist, dass Amerika der demokratisch-farblinken Seite gehört.

Fragen Sie sich selbst: Wer finanzierte dieses gewaltige Unterfangen? George Soros? Israel? Das Democratic National Committee?

Wenn Trump wirklich gegen Krieg ist, kann er die Kriegsfinanzierung stoppen. Die Ukraine wird von Washington finanziert. Der israelische Völkermord an Palästina wird von Washington finanziert. Die unter falschen Vorwänden vorbereitete bewaffnete Intervention gegen Venezuela – genau wie der „Krieg gegen den Terror“ – ist ein Trump-Projekt. Dasselbe gilt für den Druck auf den Iran, der zum Krieg führt.

Trump könnte die Kriege leicht stoppen. Warum verursacht er stattdessen Kriege?

Er sollte sich stattdessen dem Krieg gegen Amerika widmen, der von Ezra Levin und Leah Greenberg und ihren Finanziers entfesselt wird, von demokratischen Bürgermeistern, Stadträten und Gouverneuren, die Bundesgesetze missachten und illegale Einwanderer vor der Straftat des illegalen Grenzübertritts schützen, als wären sie amerikanische Bürger, von den antiamerikanischen Medien, die gnadenlos traditionelle Amerikaner und jeden Politiker angreifen, der versucht, den Interessen der Amerikaner zu dienen, und von den linken Ideologen, die antiamerikanische Demokraten mit der Komplizenschaft gleichgültiger Republikaner in der Justiz, insbesondere auf Bezirksebene, institutionalisiert haben.

Sehr geehrter Präsident Trump: Unsere Hauptfeinde sind im eigenen Land. Unser einziger ausländischer Feind ist Israel. Bitte verteidigen Sie UNSER LAND. Warum arbeiten Sie so hart daran, noch mehr ausländische Feinde für Amerika zu schaffen?

Don Lemon bezeichnet illegale Einwanderer als „Bürger“ und ruft People of Color dazu auf, sich gegen Bundesagenten zu bewaffnen.

„Greift zu den Waffen“, fordert Lemon. Das ist ein Akt des Aufstands. Warum wird Lemon nicht verhaftet?