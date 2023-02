15-Minuten-Städte: ihre tatsächlichen Auswirkungen auf das Leben der Menschen

Von Javier Villamor

(Meinung) Die Eliten aus Politik, Wirtschaft und Medien verschiedener Bereiche und Länder propagieren die 15-Minuten-Stadt als Stadtplanung einer aufgezwungenen Zukunft.

Die Idee, die hinter dieser Planung steht, ist einfach: Städte so zu gestalten, dass alle wesentlichen und notwendigen Dienstleistungen in 15 Minuten zu Fuß erreichbar sind: Gesundheit, Einkaufen, Freizeit, Studium, Arbeit usw.

In den offiziellen Medien heißt es, dass die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, diese Idee hatte, aber dieser Vorschlag wurde auch in anderen Städten wie Madrid aufgegriffen, zum Beispiel von Rita Maestre von Más Madrid.

Das Konzept der 15-Minuten-Städte ist, wie viele andere, an die wir uns seit Jahren gewöhnt haben, eine großartige Idee auf dem Papier, deren B-Seite in der Regel der breiten Öffentlichkeit vorenthalten wird, um keine Unzufriedenheit zu erzeugen.

Die regierungsfreundlichen Medien haben berechtigte Zweifel bereits genutzt, um die Gegner als das Übliche abzustempeln: rechtsradikal oder Verschwörungstheoretiker.

Bei dem Stadtplanungsprojekt geht es darum, die Städte so umzugestalten, dass jeder alles, was er zum Leben braucht, innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann.

Was ist mit Autos?

Diejenigen, die sich ein Elektroauto leisten können, werden keine Probleme haben, obwohl es nicht ganz sicher ist, dass dies das endgültige Szenario sein wird, da die Produktionskosten für diese Art von Transportmitteln hoch sind.

Die Ausrede hinter all dem ist natürlich der Umweltschutz.

Auf dem Papier ist alles ideal, aber die Umsetzung bringt eine Reihe von Einschränkungen mit sich.

Niemand hat etwas gegen freundlichere Gemeinden mit weniger Stress und Umweltverschmutzung.

Was einige Menschen im 21. Jahrhundert entdeckt zu haben scheinen, ist die Art von Städten, die seit Jahrhunderten in ganz Europa verbreitet ist.

Die Art von Städten, die als Freilichtmuseen die Welt in Erstaunen versetzen, die aber bis heute niemand verstanden zu haben scheint.

Das von der Elite verwendete Narrativ beruht auf zwei Faktoren, deren Zusammenwirken das Interesse der Machthaber an dieser Art von Urbanismus geweckt hat: die Auswirkungen der Virusgesundheitskrise und der Druck, die Null-Emissionsziele der Agenda 2030 zu erreichen.

Im Vereinigten Königreich haben mehrere Stadtverwaltungen wie Bristol, Sheffield, Birmingham und Canterbury ihren Willen zur Umgestaltung bekundet, doch am meisten Enthusiasmus hat Oxford an den Tag gelegt, das diese Art von Stadt bis zum Jahr 2040 voll einsatzfähig machen will.

Das mag weit hergeholt klingen, ist aber gar nicht so zweifelhaft, wenn man bedenkt, welche Maßnahmen in allen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern bereits umgesetzt wurden.

Das Verbot, mit bestimmten Fahrzeugen durch das Stadtzentrum zu fahren, wie in Madrid Central (von Almeida zu Madrid 360 erweitert), ist eine Folge dieser Idee, so dass man zu dem Schluss kommen kann, dass es sich um ein Projekt handelt, das geplant wurde, bevor es vorgestellt wurde.

Alles hat eine logische Entwicklung, von der die Umweltzonen der erste Schritt sind.

Diese städtebauliche Gestaltung geht Hand in Hand mit der Einführung fortschrittlicher technologischer Kontrollsysteme, wie sie in den letzten Jahren installiert wurden.

Als Marlaska sagte, er installiere Sicherheits- und Wärmekameras, um das Coronavirus zu kontrollieren.

Der wahre Zweck ist bekannt und hat nichts mit der Gesundheit zu tun.

Sobald diese neuen Städte entwickelt sind, wird jeder Bürger einen zugewiesenen Bereich haben, die Registrierung wird obligatorisch sein, ebenso wie die Registrierung von Fahrzeugen.

Wenn jemand mit seinem Fahrzeug die ihm zugewiesenen Gebiete verlassen möchte, muss er höchstwahrscheinlich eine Genehmigung beantragen, die auf bestimmte Zeiten oder Tage im Jahr begrenzt ist.

Für den Weg zur Arbeit sind öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Nur Besitzer von teuren Fahrzeugen mit geringem Produktionsvolumen werden von den Maßnahmen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen nicht betroffen sein.

Sie nennen es die Ferrari-Novelle.

Sie scheinen die Vorzüge des Lebens in einem Dorf innerhalb einer Stadt verkaufen zu wollen, mit der Besonderheit, dass es keine Wiese in der Nähe gibt, keine Kühe, keine Freiheit oder irgendetwas, das einem Landleben ähnelt.

Heute ist London die Hauptstadt der Welt, in der die Einwohner mehr als in jeder anderen Stadt registriert werden, etwa 300 Mal pro Tag.

Manche sagen, sie sei die Hauptstadt der freien Welt. Genauso frei wie Australien mit seinen Konzentrationslagern für ein Virus oder Neuseeland mit seinem ehemaligen Premierminister, der plante, Steuern auf Kuhfürze zu erheben, usw.

Das alles geht Hand in Hand mit dem Kampf gegen den Klimawandel, sodass es nicht ausgeschlossen ist, dass in nicht allzu ferner Zukunft über Klimagefängnisse nachgedacht wird.

Schauen Sie sich nur China an: alle Menschen zu Hause, in Wohnvierteln, die von Polizei und Überwachungskameras kontrolliert werden.

Viele Menschen glauben, dass dies bei uns nicht passieren wird.

Sie glauben, weil es sich um ein Land mit einer totalitären Regierung handelt, könnten diese Maßnahmen niemals unsere Länder erreichen, aber die Realität ist, dass China als technologisches Konzentrationslager diente, um diese Maßnahmen zu testen und später auf andere Länder auszuweiten.

Der Pass des braven Bürgers wird unser digitaler Reisepass sein, den sie ebenfalls einführen wollen.

Willkürliche Verhaftungen werden unsere Verhaftungen im Namen von Pachamama sein.

Unser Abbau von Rechten und Freiheiten wird als notwendig verkauft werden, um das Ende des Planeten zu verhindern.

In Wirklichkeit wird dies bereits getan.