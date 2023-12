16 Abgeordneten wird gesagt: Corona-Pläne wurden vor 56 Jahren gemacht

Am Montag fand im britischen Unterhaus eine Sondersitzung statt. Auf Einladung des Abgeordneten Andrew Bridgen sprachen unter anderem Ryan Cole, Robert Malone, Pierre Kory, Angus Dalgleish, David Martin und Steve Kirsch über Corona. Sie wurden von 16 britischen Parlamentariern angehört.

„Was wir in diesem Land und auf der ganzen Welt in den vergangenen vier Jahren erlebt haben, war ein vorsätzlicher Angriff auf unsere Freiheiten unter dem Deckmantel einer „Gesundheitskrise“, sagte Dr. Martin in seiner Rede.

Er fand heraus, dass die britische Organisation Wellcome Trust bereits 1966 die Erforschung des Coronavirus „als gewünschte Form der menschlichen Manipulation“ finanziert hatte. Ein Jahr später, 1967, einigten sich die USA und Großbritannien darauf, das Coronavirus zu modifizieren und zu manipulieren, um eine gesunde Bevölkerung zu infizieren.

Ein Moment, in dem sich der Kreis schloss, als Dr. David Martin 16 Mitglieder des britischen Parlaments darüber informierte, dass Covid ein 56-jähriger Plan sei, der im Vereinigten Königreich ins Leben gerufen wurde, als der Welcome Trust beschloss, das Coronavirus als „bevorzugte Form der menschlichen Manipulation“ einzusetzen. Ein von Gates, der Rockefeller Foundation, der WHO und anderen umgesetzten Plänen zur Einführung eines universellen Impfstoffs bis 2020. Umwerfend!!

Diese Operation sei also bereits vor 56 Jahren gestartet worden, betonte er.

Im Jahr 2011 trafen sich der Wellcome Trust, die Rockefeller Foundation, die Gates Foundation, Faucis NIAID und das chinesische Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten und einigten sich darauf, dass die Welt „bis Ende 2020 einen universellen Impfstoff akzeptieren wird“.

Obwohl das Coronavirus laut WHO ausgerottet ist, wurde der Welt 2015 mitgeteilt, dass ein universeller Grippe- oder Coronavirus-Impfstoff benötigt wird. Diese Aussage wurde von keinem Geringeren als Peter Daszak in den Proceedings of the National Academy of Sciences gemacht.

„In was für einer Welt benötigen wir einen Impfstoff gegen eine Krankheit, die die WHO – in ihrer unendlichen Weisheit – für ausgerottet erklärt hat“, fragte Dr. Martin.

Ziel war es, einen Aufsehen zu erzeugen, der Investoren dazu bringt, in einen Impfstoff zu investieren. „Klingt das nach einem Gesundheitsnotstand?“ fragte Martin.

„Das ist ein Akt des nationalen und internationalen Terrorismus“, betonte er.

2016 wurde bekannt gegeben, dass „Virus 1“ vom Institut für Virologie in Wuhan für die Einführung beim Menschen bereit sei.

Am 18. September 2019 gab das Global Preparedness Monitoring Board der WHO bekannt, dass zwischen dem 19. September 2019 und September 2020 ein Atemwegserreger versehentlich oder absichtlich freigesetzt wird. „Das ist kein Leck, das ist kein Ausbruch.“