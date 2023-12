Die Covid-Lüge: die Rede von Dr. Robert Malone vor Mitgliedern des britischen Parlaments (4. Dezember 2023).

🚨🚨🚨

Vielen Dank, Pierre, und jetzt bitte ich Dr. Robert Malone um seine Stellungnahme.

Also, ich bin Robert Malone. Ich bin Arzt und Wissenschaftler, und ich muss zugeben, dass mein zweiter Vorname Wallace ist, und Andrew hat mir versichert, dass ich für das, was ich jetzt sagen werde, nicht gevierteilt werde.

Zunächst möchte ich aus dem Stegreif zu Ihnen sprechen, nicht von Folien. Es besteht ein ungedeckter Bedarf an einer schnellen Reaktionsfähigkeit, um die Risiken neu auftretender Infektionskrankheiten und künstlich erzeugter Krankheitserreger weltweit eindämmen zu können. Dies ist ein berechtigtes Anliegen. Die Technologie hat sich so weit entwickelt, dass fast jeder, der ein Grundstudium in Biologie absolviert hat, in der Lage ist, Krankheitserreger als Waffe einzusetzen. Als jemand, der eine Sicherheitsfreigabe für den biologischen Verteidigungskomplex des Verteidigungsministeriums hat, wissen wir hier in den Vereinigten Staaten, dass die binären Waffen, die vom US-Militär als potenzielle Gegenmaßnahme gegen die russische Panzerbedrohung entwickelt wurden, heute von praktisch jedem Biologen in seiner Garage leicht nachgebaut werden können. Die Bedrohung ist also real. Es gibt einen ungedeckten Bedarf.

Angeblich wurde diese Technologie, die gentherapeutische Impftechnologie auf der Basis von mRNA oder modifizierter Boten-Ribonukleinsäure, kurzfristig entwickelt, weil es einen ungedeckten Bedarf an einer Plattformtechnologie gibt, die eine schnelle Reaktion ermöglicht. Das war die Begründung.

Eine weitere Begründung war, dass wir hier in Großbritannien am Imperial College einen Erreger mit einer Sterblichkeitsrate von 3,4 % modelliert haben. Und wir würden Massengräber sehen, Menschen, die auf der Straße sterben, Lastwagen voller Leichen vor Krankenhäusern und so weiter.

Das war alles eine Lüge. Wir wussten sehr früh, dass es eine Lüge war, aber die Leute, die die Wahrheit sagten, die tatsächlich Daten sammelten, wie in Stanford, zeigten, dass wir eine Sterblichkeitsrate von etwa 0,02 % hatten, okay? Nicht 3,4%. Obwohl dieses Wissen im ersten Quartal, Anfang des ersten Quartals 2020 vorlag, gab es eine konzertierte Aktion, um die schnelle Einführung dieser Technologie zu rechtfertigen, basierend auf der These, dass dieses Virus eine Sterblichkeitsrate von 3,4 % hat.

Was in dieser Eile geschah, war ein fundamentaler Verstoß gegen ethische und regulatorische Standards, die sich über Jahrzehnte entwickelt hatten. Wir alle kennen sie. Wir alle kennen die Richtlinien, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg eingeführt wurden und die besagen, dass Menschen ein Recht auf informierte Zustimmung haben. Und das, was hier willkürlich gemacht worden ist, mit der Begründung, dass wir im Grunde Standards, die über Jahrzehnte entwickelt worden sind, sowohl für die Sicherheit von Impfstoffen als auch für die Gewährleistung der informierten Zustimmung von Patienten, dass das alles kurzfristig über Bord geworfen werden musste, weil eine Mortalitätsrate von 3,4 % drohte und eine mögliche Gegenmaßnahme ohne das ordentliche Verfahren, das normalerweise stattfinden würde, vorangetrieben werden musste.

Genau das ist passiert. Und ich kann Ihnen sagen, wissen Sie, ich werde als rechtsextrem abgestempelt, mit all den Pejorativen, die uns so vertraut sind, einschließlich der eines Verschwörungstheoretikers, aber alles, was ich bin, ist ein Arzt und ein Wissenschaftler, der zufällig eine Rolle in der Entwicklung dieser Technologie gespielt hat, als ich ein junger Mann war, in den Jahren 1987 bis 1990. Ich bin mit dieser Technologie sehr, sehr vertraut, ich habe als Akademiker daran gearbeitet, sie voranzubringen, bis ich feststellte, dass ich die damit verbundene Toxizität nicht überwinden konnte, und ich habe sie zugunsten anderer Technologieplattformen, die ich ebenfalls entwickelt habe, aufgegeben.

Aber in diesem Fall habe ich mich dagegen gewehrt, dass wir als Arzt und Wissenschaftler, der in klinischer Forschung und Zulassungsfragen gut ausgebildet ist, meine Disziplin dezimiert haben. Wir haben das Wissen, zu dem ich und alle meine Kollegen über Jahrzehnte beigetragen haben, verworfen, wie man vorgehen muss, wie man handeln muss, welche Schritte man unternehmen muss, um sicherzustellen, dass wir sichere und wirksame Produkte für den Menschen haben.

So einfach ist das. Und dass wir darüber hinaus die Normen abgelehnt haben, die seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurden, um die Menschenwürde zu respektieren, um sicherzustellen, dass Menschen als Menschen behandelt werden. Ihre Autonomie, ihre Souveränität wird respektiert, sie erhalten eine informierte Zustimmung. Statt einer informierten Einwilligung über den Wahrheitsgehalt dieser Produkte und ihren Entwicklungsstand, ihren unausgereiften Entwicklungsstand, hat man uns eine Reihe von Lügen aufgetischt.

Eine dieser Lügen war die Behauptung, dass diese Produkte sicher und wirksam seien, natürlich ohne zu sagen, was sicher und wirksam ist. Sie werden sich erinnern, dass „sicher und wirksam“ immer und immer wieder wiederholt wurde, ohne zu sagen, was das bedeutet. Das ist neurolinguistisches Programmieren. Das ist psychologische Manipulation. Das ist Propaganda. Es wurde auch propagiert, dass diese Produkte an der Injektionsstelle und in den ableitenden Lymphknoten bleiben würden.

Dass das eine Lüge ist, wusste man schon, bevor diese Mittel am Menschen angewendet wurden. Außerdem, und das geht aus den nicht klinischen Datenpaketen aus Japan und Australien hervor, die jetzt veröffentlicht wurden, okay? Wir wussten also, dass diese Produkte sich im ganzen Körper verteilen. Wir wussten, dass sie nicht dort bleiben, wo sie injiziert wurden. Man hat uns auch die Unwahrheit gesagt, dass diese Produkte ein Molekül enthalten, diese modifizierte Ribonukleinsäure, die nur für kurze Zeit im Körper bleiben würde. Heute wissen wir, dass diese Produkte im Körper verbleiben und über einen unbestimmten Zeitraum von mindestens Wochen und wahrscheinlich Monaten biologisch aktiv bleiben – eine weitere Lüge.

Uns wurde auch gesagt, dass diese Produkte notwendig seien, dass keiner von uns sicher sei, bis wir alle sicher seien. Dies war Teil einer Propagandakampagne, die darauf abzielte, dass wir alle diese Produkte akzeptieren. Und das geschah unter Verletzung etablierter Normen. Es ging um Zwang, Nötigung und Verführung. Eiscreme für Kinder, um sie zu verführen, oder Hamburger, oder was auch immer die Verlockung war, das ist illegal. Das ist etwas, was nach der gängigen Bioethik nicht erlaubt ist, okay? Diese Reihe von Lügen wurde also benutzt, um die Verwendung dieser experimentellen Produkte zu rechtfertigen, zweifellos mit großen Gewinnspannen, die die Sicherheit und Wirksamkeit einer Impfstoff-Plattformtechnologie demonstrieren sollten, die dann, wenn ich mich recht erinnere, nach einer Anhörung der WHO im Jahr 2020 unter der Leitung von Margaret Liu, 2019? 21. 2021, danke, Jill, festgestellt wurde, dass dies eine Plattform werden würde und alles, was in Zukunft notwendig sein würde, wäre der Austausch einer neuen RNA-Sequenz, okay?

Was wir jetzt benötigen, ist eine Lösung für die Kontroverse über die damit verbundenen Toxizitäten, denn wir wissen jetzt eindeutig, dass sie weder sicher noch wirksam sind. Wir wussten damals und auch Pfizer wusste es, dass diese Produkte die Infektion nicht verhindern würden. Sie würden die Replikation und Ausbreitung des Virus nicht verhindern. Jetzt zeigen die Daten, dass sie nicht einmal eine Verstärkung bewirken, dass sie ganz sicher nicht vor dem Tod schützen oder Tod und Krankheit verhindern. Das wissen wir alle. Aber es wurde damals behauptet, und um die ganze Kontroverse um diese Produkte und die neuesten Daten zu lösen, müssen die Regierungen einfach offen und transparent sein.

Das ist meine Hauptbotschaft. Alles, was ich verlange, ist, dass wir offen und transparent Zugang zu den Daten haben, die der NHS und die Gesundheitsbehörden weltweit erworben haben, damit diese Daten analysiert werden können. Dann brauchen wir uns nicht mehr darüber zu streiten, ob diese Daten gut sind oder jene Daten gut sind, ob sie diesen oder jenen Fehler haben und so weiter. Wir sollten alle Daten offen und transparent veröffentlichen, damit die Wissenschaftler der Welt diese Daten auswerten und die Kontroverse darüber beenden können, ob diese Produkte sicher und wirksam sind oder nicht.

Die aktuellen Daten aus 700 bis 1000 von Experten begutachteten Studien über die Sicherheit oder Unschädlichkeit dieser Produkte weisen eindeutig auf eine Reihe von unerwünschten Ereignissen hin, die ich hier nur aufzählen möchte: Myokarditis einschließlich Tachykardie, Beeinträchtigung der reproduktiven Gesundheit. Frauen auf der ganzen Welt wissen um die Beeinträchtigung ihres Menstruationszyklus, das sind alles Dinge, die weithin anerkannt sind, von Experten begutachtet, Hunderte Studien zur reproduktiven Gesundheit, Koagulopathie einschließlich Schlaganfall, d.h. Blutgerinnung, abnorme Blutgerinnung, abnorme Blutgerinnung, abnorme Blutgerinnung, abnorme Blutgerinnung, abnorme Blutgerinnung, abnorme Blutgerinnung, abnorme Blutgerinnung, abnorme Blutgerinnung, abnorme Blutgerinnung. Blutgerinnung, abnormale Blutgerinnung.

Die Schädigung des peripheren, okulären und zentralen Nervensystems, einschließlich Schlaganfall, immunologischer und onkologischer Schäden, über die wir gleich sprechen werden, ist die größte Nebenwirkung von allen. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir es hier mit einem überstürzten Produkt zu tun haben, einer überstürzten Technologie, und darüber hinaus mit der massivsten Propagandakampagne in der Geschichte der modernen Welt. Diese Kampagne zielt darauf ab, die Fähigkeit der Öffentlichkeit zu unterdrücken, sich Zugang zu Informationen zu verschaffen, nur um zu wissen, was wirklich vor sich geht.

Ich wende mich an Sie mit einer Bitte: Öffnen Sie die Bücher, lassen Sie uns die Daten sehen und lassen Sie uns diese Daten untersuchen, damit wir uns nicht länger über diese kleinen Details streiten müssen. Stattdessen sollten wir einer der wichtigsten Fragen, vor der die Welt heute steht, auf den Grund gehen: Sind diese Produkte wirklich sicher und wirksam?

Vielen Dank für Ihre Zeit