Sucharit Bhakdi im Interview: Pathologen weltweit beobachten Gehirnläsionen bei Geimpften

“Die Tatsache ist, dass unmittelbar nach der Einführung der COVID-Impfungen Menschen sehr, sehr ernste neurologische Komplikationen zu sehen begannen…Pathologen…fanden…Inseln des Todes, die über das Gehirn verstreut waren…diese…Enzephalopathie ist eine neue Art von Krankheit…”

"[T]he fact is that very soon after the rollout of [the C19 jabs], people started seeing very, very serious neurological complications…pathologists…found…islands of death scattered all over the brain…[this] encephalopathy, is a new type of disease…"



Sucharit Bhakdi, a… pic.twitter.com/dyOjmXE9Cl