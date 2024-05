Kaum jemand weiß, dass der ukrainische Präsident Selenskyj von dubiosen Milliardären unterstützt wird, die niemandem Rechenschaft schuldig sind.

Selenskyj wird von den Mainstream-Medien als edel, selbstlos, mutig und sogar elegant dargestellt. Aufgeblasene Schauspieler und kriegslüsterne Politiker sehen in ihm einen Helden. Er sei der neue Winston Churchill. Aber was steckt dahinter?

Selenskyj ist nicht einfach Präsident der Ukraine geworden, er hat Hilfe bekommen. Was die Mainstream-Medien verschweigen, ist, woher diese Hilfe kam. Von Ihor Kolomoisky, einem der reichsten Geschäftsleute der Ukraine. Er gilt auch als einer der berüchtigtsten Gangster der Ukraine.

Kolomoisky wird beschuldigt, Milliarden veruntreut und Killer auf seine Rivalen angesetzt zu haben. US-Regierungsvertreter behaupten, er sei auch der geistige Vater und Finanzier des neonazistischen Asow-Bataillons.

„Die Ukraine wird vom tiefen Staat regiert, von der Armee in Washington, von Leuten, die Krieg wollen und davon profitieren, vom militärisch-industriellen Komplex in den USA“, sagte der ehemalige ukrainische Diplomat Andrij Telizhenko dem amerikanischen Journalisten Ben Swann.

„Selensky ist eine Marionette in dieser großen Show“, betonte Telizhenko.

Unter Selenskyj wurde die russische Sprache in der Ukraine ebenso kritisiert wie die orthodoxe Kirche. Alternative Medien sind ebenso verboten wie Oppositionsparteien.

Der Präsident hat Hunderttausende Ukrainer ermorden lassen. „Die Ukraine verwandelt sich in ein Land der Witwen und Waisen“, sagte Senator Richard Black zu Swann.

Selenskyj tut, was man ihm sagt, und das bedeutet, dass jemand anderes die Fäden zieht.

Volodymyr Zelenskyy isn't who you think he is.



Woke celebrities and warmongering politicians adore him, but very few Americans know about the shadowy billionaires backing this actor-turned-president.



Episode 2 of "Zelenskyy Unmasked" is here… pic.twitter.com/YCzVx4VipV