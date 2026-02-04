Ukraine sinkt auf historischen Tiefpunkt bei den Geburtenzahlen

Die Ukraine fällt immer tiefer ins demografische Loch. Aktuell befindet sich die Geburtenzahl auf einem historischen Tiefstand. Es sind zugleich die schlechtesten Werte in diesem Bereich weltweit.

Alex Männer

Die demografische Situation in der Ukraine gilt unlängst als katastrophal. Seit Kriegsbeginn im Jahr 2022 haben mehr als eine Million ukrainische Soldaten ihr Leben verloren. Mehr als zehn Millionen ukrainische Bürger haben ihr Land hauptsächlich in Richtung der Europäischen Union und Russland verlassen.

Daneben ist die seit Jahrzehnten sinkende Zahl der Geburten eines der Hauptprobleme der Ukraine in Bezug auf die Demografie. So macht das Land in puncto Bevölkerungszuwachs bereits seit Anfang der 1990er eine zutiefst besorgniserregende Entwicklung durch. Damals kamen in der Ukraine jährlich noch