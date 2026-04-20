Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Deutschland und Ukraine: Strategische Partnerschaft im deutschen Interesse?

Bei den kürzlichen deutsch-ukrainischen Regierungsverhandlungen wurde eine „Strategische Partnerschaft“ unterzeichnet. Für Deutschland bedeutet dies mehr Ausgaben, der Nutzen ist jedoch fraglich

Von Alex Männer

Wenn US-Präsident Donald Trump sich zu seinem ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenskij äußert, dann versucht er in der Regel nicht einmal, seine Abneigung gegenüber dem Ukrainer zu verbergen. So bezeichnete Trump Selenskij sarkastisch auch mal als den „größten Geschäftsmann der Welt“, weil dieser, wenn er in die USA komme, am Ende immer mit vielen Milliarden in der Tasche nach Hause fahre.

Weiterlesen
Weiterlesen