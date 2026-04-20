Die GMX-Warnungen vor meinem Blog

Mit der Veröffentlichung eines neuen Artikels erhalten alle Follower meines Blogs automatisch von WordPress eine hinweisende E-Mail. Mindestens ein Teil derjenigen, die eine GMX- oder Web.de-E-Mail-Adresse haben, werden jetzt schon zum 5. Mal beim Klicken auf „Weiterlesen“ nicht zum Artikel weitergeleitet, sondern Ihnen erscheint eine Warnung von GMX: „Achtung – Gefahr durch schädliche Programme oder Inhalte“. – Ich bitte die Follower, in der E-Mail nicht auf „Weiterlesen“, auch nicht auf die Überschrift des neuen Artikels zu klicken, sondern auf „Fassadenkratzer“ darüber. Dann kommen Sie auf meine Startseite, auf der ganz oben der neue Artikel steht. Klicken Sie dort auf „Weiterlesen“, und Sie haben den ganzen Artikel zum Lesen vor sich. Oder klicken Sie in der E-Mail oben rechts auf „Im Blog“.

Auf der Warnung heißt es weiter: