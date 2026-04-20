Egon W. Kreutzer

Wo endet die Masse, wo beginnt der Mensch?

Das ist keine Frage nach der Menschlichkeit, es ist die Frage, die sich Mächtige bei ihrem Aufstieg zu stellen haben. Mit jeder Stufe die sie erklimmen, wird die Zahl derer, die sie neben sich noch als Menschen akzeptieren, deutlich kleiner. Der Rest ist einfach nur Masse.

Die Masse ist ein Gut wie Grund und Boden. Was auch immer du ihr antust, sie wird es mit sich machen lassen und sie wird sich auf wundersame Weise immer wieder regenerieren. Wichtig ist nur, dass es deine Masse ist, dass sie dir nicht davonläuft oder – noch schlimmer – gestohlen wird. Der Masse Gutes zu tun, im Glauben, sie würde es dir danken und in Treue zu dir stehen, ist ein verhängnisvoller Irrtum. Je mehr Gutes du ihr tust, desto mehr wird sie von dir verlangen. Der Masse alles abzuverlangen, ist der richtige Weg. Schwere, ermüdende Fron, harte Strafen auch für Nichtigkeiten halten die Masse im Zaum. Wenn du dann alle Jahre einen Feiertag ausrufst und Freibier ausschenken lässt, werden sie dich loben und preisen als ihren gütigen Herrn.

Die Ratschläge im gelben Kasten ähneln dem, was Machiavelli über die Macht des Fürsten geschrieben hat, sie finden sich aber auch als die letztgültigen