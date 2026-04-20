Von Sayer Ji

Die Bundesarchive zeigen, wer davon wusste, was sie aufgebaut haben und wohin es gelangte.

3. Oktober 2012, 23:51 Uhr. Bill Gates schickte seinem wissenschaftlichen Berater eine E-Mail.

Er hatte über Alfred Nobel nachgedacht.

„Ich glaube, Nobel hat den Frieden nicht einfach nur um des Friedens willen befürwortet – ich glaube, er hat ihn befürwortet, weil er das Leben der Menschen verbessert. Wenn ein Kind an Malaria stirbt, ist das für die betroffene Familie kein Frieden.“ (EFTA_R1_00510992)

Er zitierte einen prominenten kanadisch-amerikanischen Intellektuellen namens Pinker. Er zitierte Diamond in Bezug auf Ruanda. Er schrieb fünfhundert Wörter darüber, warum die Arbeit, für die er sein Vermögen aufgewendet hatte, Nobels ursprünglicher Vorstellung von Frieden vollständiger entsprach als fast alles, was das Komitee in den letzten Jahrzehnten gewürdigt hatte.

Dann ging er schlafen.

Zwei Tage später leitete sein wissenschaftlicher Berater die E-Mail an Jeffrey Epsteins persönliches Gmail-Konto weiter, versehen mit vier Worten als Kontext:

„Das hat Bill geschrieben.“ (EFTA_R1_00510992)

Der Vorsitzende

Boris Nikolic war Gates’ Chefberater für Wissenschaft und Technologie. Wie das Bundesarchiv nun feststellt, war er zudem die wichtigste Schnittstelle zwischen dem weltweit bekanntesten Philanthropen und einem verurteilten Sexualstraftäter, der gleichzeitig den Vorsitzenden des norwegischen Nobelpreiskomitees als regelmäßigen Hausgast beherbergte.

Nikolic kannte beide Männer. Er diente beiden Männern. Und am 5. Oktober 2012 leitete er Gates’ private Mitternachtsüberlegungen zur Nobel-Philosophie an den Mann weiter, der Jagland seit Mai für Gates positioniert hatte.

Die intellektuelle Architektur des Nobelpreises wurde nicht ohne Gates’ Wissen für ihn errichtet. Sie wurde von ihm selbst entworfen – in einer nächtlichen E-Mail an seinen wissenschaftlichen Berater – und von dem Mann, der zwischen ihnen saß, an Epsteins Posteingang weitergeleitet.

Thorbjørn Jagland war seit 2009 Generalsekretär des Europarats und seit 2009 Vorsitzender des norwegischen Nobelpreiskomitees. Er war der Mann, der Barack Obama den Preis in der umstrittensten Entscheidung des Komitees seit Jahrzehnten verliehen hatte.

Im September 2011 übernachtete er in Jeffrey Epsteins Stadthaus in Manhattan.

„T. Lagbland, der Vorsitzende des Nobelpreiskomitees, übernachtet heute bei mir … Ich wünschte, du wärst hier“ (EFTA00687783)

Epstein an einen afrikanischen Infrastruktur-Kontakt, der gerade ein Flughafenprojekt im Wert von 406 Millionen Euro abgeschlossen hatte. 21. September 2011. Der früheste dokumentierte Kontakt. Vierzehn Monate bevor die „Gates-Nobel“-Operation offiziell begann.

Im Mai 2012 stellte Epstein Jagland seinem gesamten Netzwerk vor. An den ehemaligen Kommunikationsdirektor von Rupert Murdoch:

„Der Leiter des Friedensnobelpreiskomitees verbringt diese Woche bei mir. Gibt es jemanden, den er kennenlernen soll?“ (EFTA00935047)

In derselben Woche schrieb er an Nikolic mit konkreten Anweisungen: Sag Bill, dass „der Leiter und Verleiher des Friedensnobelpreises, Thorbjørn Jagland, anwesend sein wird“ bei derselben Veranstaltung. Jagland stellte sich Gates nicht als Diplomat vor, nicht als Beamter des Europarats, sondern als der Mann, der den Preis verliehen hatte. (EFTA_R1_00291338)

Jagland war kein gezieltes Instrument. Er war ein ständiger gesellschaftlicher Gewinn – angeboten an Murdochs Netzwerk, an Richard Branson, an Peter Thiel, an Noam Chomsky, an Steve Bannon – wobei Gates der am besten strukturierte Empfänger war. Epstein bot später an, ihn physisch zu transportieren:

„Thorbjørn Jagland, der Vorsitzende des Nobelpreiskomitees, wird über Ostern hier sein. Wenn Sie ihn besuchen möchten, kann ich ihn zu Ihnen bringen.“ (EFTA00717260)

Branson war in Marokko. Er lehnte ab. Das Angebot blieb bestehen.

Die Architektur

Zwei Wochen vor Gates’ E-Mail um Mitternacht, am 19. September 2012, hatte Nikolic Epstein einen Link zu einem satirischen Artikel geschickt: „Nobelkomitee bittet Obama höflich, den Friedenspreis zurückzugeben.“ Seine Notiz: (EFTA_R1_00503104)

„Thorgjorn steht wegen seiner früheren Entscheidungen unter heftiger Kritik. Vielleicht ist es an der Zeit, jemanden zu wählen, der es verdient hat, wie zum Beispiel Bill, um diese Fehler wiedergutzumachen.“ (EFTA_R1_00503104)

Der Mechanismus, ganz klar ausgedrückt: Das Komitee hatte ein Glaubwürdigkeitsproblem. Eine Nominierung von Gates würde dieses beheben. Jagland hatte einen Grund, dies zu tun. Gates verfügte über die erforderlichen Verdienste – sofern man argumentieren konnte, dass globale Gesundheitsarbeit Friedensarbeit im ursprünglichen Sinne Nobels darstellte.

Dieses Argument wurde im Oktober 2012 von zwei Personen gleichzeitig entwickelt. Nikolic entwickelte es für Epstein und trug Forschungsergebnisse zu Impfprogrammen als Instrumente zur Konfliktbeendigung zusammen – das „Days of Tranquility“-Modell der UNICEF, El Salvador, Sudan, Afghanistan. Und Gates entwickelte es für sich selbst, um 23:51 Uhr an einem Mittwoch, in einer privaten E-Mail an Nikolic, die 49 Stunden später in Epsteins Gmail landete. (EFTA00671222)

Nikolic entwickelte kein Argument für Gates. Er gab lediglich Gates’ eigenes Argument an Epstein weiter. Die Informationskanal lieferte keine Erkenntnisse an Gates. Sie übermittelte vielmehr Gates’ ganz persönliche Überlegungen an den Mann, der den Vorsitzenden seines Nobelkomitees leitete.

Der Raum

Am 9. September 2013 reichte das IPI – das International Peace Institute, geleitet von Epsteins engstem Kontakt Terje Rød-Larsen – bei der Gates Foundation einen formellen Antrag mit dem Titel „Polio-Ausrottung sowie Frieden und Gesundheit“ ein. (EFTA01087623)

Elf Tage später, am Freitag, dem 20. September, befanden sich Gates, Rød-Larsen und Jagland alle in Epsteins Stadthaus in der East 71st Street.

Das Hauptziel. Der Architekt des Geheimdienstnetzwerks. Der Vorsitzende des Nobelkomitees. Im selben Raum. Elf Tage, nachdem der formelle Vorschlag für die Nobelpreis-Nominierung bei der Stiftung eingereicht worden war.

Epstein hatte neun Tage zuvor an Larry Summers’ Frau geschrieben: (EFTA00971154)

„Gates, Terje Larsen und Jagland (Vorsitzender des Nobelpreiskomitees und Generalsekretär des Europarats) kommen am Freitag zu mir nach Hause. Du bist herzlich willkommen.“ (EFTA00971154)

Michael Wolff war dabei. Er hielt alles fest. Jagland verteidigte an diesem Abend den Obama-Preis – dieselbe Auszeichnung, die Nikolic ein Jahr zuvor als Glaubwürdigkeitsproblem des Komitees bezeichnet hatte. Epstein bot ihm einen Privatjet zurück nach Europa an. (EFTA00971154)

Am 6. Oktober fasste Epstein Wolff gegenüber seine letzten zwei Wochen direkt zusammen:

„Wirtschaft mit Larry Summers. Naher Osten mit Barak. Die Zukunft der Informatik mit Gates. Filme – Woody. Weltweite Menschenrechte – Vorsitzender des Nobelpreiskomitees. Märkte – Leon Black. Genetik – George Church.“ (EFTA_R1_00422605)

Jagland stellte sich dem Journalisten, der über Epstein berichtete, unter Hinweis auf seine Funktion als Nobelpreisträger vor. In Epsteins eigenen Worten. Sechzehn Tage nach dem Abendessen.

Neun Tage vor diesem Abendessen hatte Richard Branson Epstein einen Brief mit vier Punkten geschrieben. Punkt zwei: Es täte ihm leid, die Vorstellung durch Jagland zu verpassen, da er sich in dieser Woche in Großbritannien aufhielt. Punkt eins: (EFTA00717415)

„Ich denke, wenn Bill Gates bereit wäre zu sagen, dass du ihm ein brillanter Berater gewesen bist, dass du vor vielen Jahren einen Fehler begangen hast, indem du mit einer 17½-jährigen Frau geschlafen hast und dafür bestraft wurdest, dass du deine Lektion mehr als gelernt hast und seitdem nichts mehr getan hast, was gegen das Gesetz verstößt, und ja, als alleinstehender Mann scheinst du eine Vorliebe für Frauen zu haben. Aber daran ist nichts auszusetzen. Jedenfalls so etwas in der Art.“(EFTA00717415)

Das Angebot für den Nobelpreis und der Vorschlag zur Rehabilitierung von Gates waren Punkt zwei und Punkt eins in derselben E-Mail. Die soziale Infrastruktur, die zum Aufbau von Gates’ Nobelpreis-Kandidatur genutzt wurde, wurde gleichzeitig als Mechanismus für Epsteins eigene Rufwiederherstellung vorgeschlagen – wobei Gates als namentlich genannter Vermittler für beides fungierte.

Punkt vier

Am 21. Juni 2013 – drei Monate vor dem Abendessen am Freitag – schickte Epstein Nikolic eine fünfzehn Punkte umfassende Verhandlungsagenda für seinen Austritt aus Gates’ Organisation. (EFTA01971225)

Punkt eins: Die öffentliche Wahrnehmung der Gründe für seinen Rücktritt.

Punkt zwei: Die Vergütung für die nächsten fünfzehn Jahre.

Punkt drei: Melindas Sichtweise, Gates’ fortgesetzte Kommunikation, Auslösebedingungen für das Treuhandkonto.

Punkt vier: Friedenspreis.

Keine näheren Erläuterungen. Keine Quellenangabe. Ein von Epstein eigenhändig verfasster Punkt, der zwischen Personalentscheidungen und Finanzinstrumenten aufgeführt war und an den Mann gesendet wurde, der seit Jahren Gates’ private Gedanken an Epsteins Gmail-Adresse weiterleitete.

Punkt neun:

„Du musst zum Übeltäter gemacht werden, sonst muss er sich seiner wahren Schwäche stellen.“

Punkt fünfzehn:

„Weder du noch ich haben ein Verbrechen begangen, wir sind einfach nur Menschen – manchmal beschließt die Welt, uns daran zu erinnern.“ (EFTA01971225)

Der Nobelpreis war Punkt vier. Die Architektur der Schuld war Punkt neun. Die abschließende philosophische Stellungnahme war Punkt fünfzehn. Alles in ein und demselben Dokument. Alles an denselben Mann geschickt. Alles befindet sich nun im Bundesarchiv.

„Ich nehme an, sein Posten im Friedenspreis-Komitee steht ebenfalls auf der Kippe?“

Am 24. Juni 2014 schickte Epstein Gates eine E-Mail mit nur einem Satz: Jagland sei erneut in den Europarat gewählt worden. Gates antwortete:

„Das ist gut. Ich nehme an, sein Posten im Friedenspreis-Komitee steht ebenfalls auf der Kippe?“ (EFTA00992684)

Epsteins Antwort: Die Mitgliedschaft im Komitee sei gesichert. Die Wahl zum Vorsitzenden finde im November statt. Es „sieht gut aus“. Der Vorsitz im Nobelkomitee wurde in der direkten Korrespondenz zwischen Epstein und Gates als überwachter institutioneller Vermögenswert geführt. Dieselbe E-Mail enthielt ein Update zur DAF-Struktur sowie die Bestätigung, dass Ruemmler – Obamas ehemalige Rechtsberaterin im Weißen Haus – für ein Skype-Gespräch zur Verfügung stehe. Das Nobelkomitee. Der Offshore-Fonds. Der rechtliche Schutz. Drei Punkte in derselben Nachricht. (EFTA00992684)

Was das Archiv nicht belegt

Nichts hier beweist, dass Gates die Operation geleitet hat. Nichts belegt, dass er wusste, dass der „Friedenspreis“ als vierter Punkt auf einer Verhandlungsagenda stand. Nichts bestätigt, dass die Operation erfolgreich war – das Komitee hat Gates den Preis nie verliehen.

Was das Archiv belegt, ist seltsamer als all das: Die intellektuelle Begründung für Gates’ Nobelpreis-Kandidatur wurde gleichzeitig von seinem eigenen wissenschaftlichen Berater über das Gmail-Konto eines verurteilten Sexualstraftäters und von Gates selbst in einer Mitternachts-E-Mail aufgebaut – wobei der Vorsitzende des Nobelkomitees ein regelmäßiger Gast an der Adresse war, an der beide Stränge zusammenliefen, und nun in Norwegen wegen Verhaltensweisen, die in demselben Archiv dokumentiert sind, unter strafrechtlicher Anklage wegen Korruption steht.

Wo Jagland jetzt ist

Im Februar 2026 erhoben die norwegischen Behörden Anklage gegen Thorbjørn Jagland wegen schwerer Korruption. Der Europarat hob seine diplomatische Immunität auf. Die Hotelzahlungen, die Epstein in seinem Namen geleistet hat – und die im Bundesarchiv dokumentiert sind –, gehören zu den Grundlagen für die Anklage.

Der Mann, der schrieb: „Ich werde meinen Terminkalender immer für dich umorganisieren“, der nach Treffen mit Putin und Lawrow in Epsteins Pariser Residenz übernachtete und sich bereit erklärte, Epsteins Namen dem russischen Präsidenten zu nennen, sieht sich nun in Norwegen einer strafrechtlichen Verfolgung gegenüber. (EFTA00957204)

Das Bundesarchiv ist seit Januar 2026 öffentlich zugänglich. Jedes hier zitierte Dokument trägt eine Bates-Nummer, die unter justice.gov/epstein abrufbar ist.

The Real Jeffrey Epstein von Sayer Ji (CHD/Skyhorse Publishing, Juni 2026) dokumentiert die gesamte Nobelpreis-Operation – vom ersten Hausgast im September 2011 über Punkt vier bis hin zu Gates’ direkter Korrespondenz bezüglich der Wahl zum Vorsitzenden – wobei jeder Schritt durch die Bundesakten belegt ist.