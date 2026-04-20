Die Illusion von Europa als demokratischem Friedensprojekt schwindet rapide.

Strategic Culture Foundation

Europäische Nationen werden durch Krieg und Militarismus zerstört, und zu diesem Wahnsinn trägt auch bei, dass ihre politische Klasse und die Medien diesen Prozess mit immer größerer Geschwindigkeit vorantreiben.

Das Schicksal des Kontinents könnte kaum tragischer sein, bedenkt man, dass er aus der Asche des Zweiten Weltkriegs mit der Hoffnung aufstieg, ein Vorbild für den internationalen Frieden zu sein.

Die polarisierenden Wahlen in Ungarn in dieser Woche, bei denen die Regierung von Viktor Orbán gestürzt wurde, waren geprägt vom politischen und finanziellen Druck der EU-Führung auf Budapest aufgrund von Orbáns entschiedener Ablehnung der Brüsseler Kriegstreiberei gegenüber Russland. Die Ungarn gaben ihre Stimme inmitten von Turbulenzen ab, die durch Brüssel und die Energieerpressung des NATO-gestützten Kiewer Regimes verursacht wurden. Es gibt Befürchtungen, dass andere EU-Staaten, wie beispielsweise die Slowakei, mit ähnlichen Angriffen auf ihre demokratischen Prozesse konfrontiert werden, sollten sie sich nicht der Agenda der Eliten anpassen, die alles auf eine existenzielle Konfrontation mit Russland reduzieren.

Die europäischen Bürger leiden unter einer Wirtschaftskrise, die durch den Stellvertreterkrieg der NATO und der EU gegen Russland ausgelöst wurde. Treibstoff, Energie, Lebensmittel und andere Lebenshaltungskosten explodieren als direkte Folge von Krieg und Militarismus. Zunächst wurden die Energielieferungen aus Russland durch staatliche Sanktionen unterbrochen. Nun hat Trumps Aggression gegen den Iran die Energieversorgung aus dem Persischen Golf getroffen und Europa damit doppelt geschwächt.

Anstatt umzusteuern, scheinen die europäischen NATO-Staaten entschlossen, mit voller Kraft auf einen katastrophalen Zusammenbruch zuzusteuern. Dies wirft grundlegende Fragen zur demokratischen Repräsentation auf. Existiert sie in Europa, einschließlich Großbritannien, überhaupt noch?

Diese Woche wurden in Großbritannien laute Forderungen nach massiven Mehrausgaben für das Militärbudget laut, finanziert durch drastische Kürzungen bei den Investitionen in Sozialleistungen und andere öffentliche Dienste. Angeführt wurden diese Forderungen von dem ehemaligen britischen Minister George Robertson.

Lord Robertson, Mitglied des nicht gewählten britischen Parlaments, war von 1999 bis 2003 NATO-Generalsekretär. Er drängt die britische Regierung seit Langem zu einer Erhöhung des Militärbudgets, obwohl Zahlen belegen, dass Großbritannien mehr für die sogenannte Verteidigung ausgibt als jemals zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges.

In einem vielbeachteten öffentlichen Vortrag behauptete Robertson mit einem Anflug von Hysterie: „Wir sind unzureichend vorbereitet. Wir sind unterversichert. Wir werden angegriffen. Wir sind nicht sicher … Großbritanniens nationale Sicherheit ist in Gefahr.“

Sein Fazit: „Wir können Großbritannien nicht mit einem immer weiter wachsenden Sozialbudget verteidigen.“

Dies ist die gleiche gefährliche Illusion, die der derzeitige NATO-Generalsekretär Mark Rutte und andere kriegstreiberische europäische Politiker wie er verbreiten. Konkret heißt es, dass die Rekordausgaben für das Militär nicht ausreichen und dass die Sozialausgaben geopfert werden müssen, um weitere Aufrüstungen der Streitkräfte und Waffenarsenale zu finanzieren, von denen ein Teil an das neonazistische Regime in Kiew geliefert wird, um Krieg gegen Russland zu führen.

Mit seinem üblichen Freud’schen Versprecher machte Rutte einst die bizarre, aber vielsagende Bemerkung: „Verteidigung ist nicht mit Drogen und Pornografie vergleichbar. Investitionen in die Verteidigung sind Investitionen in die Sicherheit. Sie sind unerlässlich.“

Laut NATO-Angaben geben die 30 europäischen Mitgliedsländer durchschnittlich 20 Prozent mehr für das Militär aus. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Gesamtausgaben auf 500 Milliarden Dollar. Und dennoch, so heißt es, reiche das nicht für „Sicherheit“. In den nächsten zehn Jahren werden die europäischen Nationen, darunter Großbritannien, aufgefordert, ihre Militärbudgets zu verdoppeln. Die Vereinigten Staaten unter Trump planen, 1,5 Billionen Dollar für ihr Militär bereitzustellen.

Der ehemalige britische Diplomat Peter Ford verurteilte dies als „Wohlfahrt für den Krieg“. Er warnte davor, dass dies die britische Gesellschaft und die anderer europäischer Länder zerstöre.

„Wir sollten nicht mehr Geld für das ausgeben, was fälschlicherweise als Verteidigung bezeichnet wird“, schreibt Ford, der auch stellvertretender Vorsitzender der britischen Arbeiterpartei ist. „Wir wären sicherer, wenn wir weniger ausgäben, uns weniger in postimperialer Prahlerei ergingen, Konflikte zu entschärfen statt sie zu verschärfen suchten und uns auf die Innenpolitik konzentrierten, wo so vieles vernachlässigt und heruntergekommen sei.“

Eine weitere Stimme der Vernunft ist die von Professor Richard Murphy, der Lord Robertson und seinesgleichen, die Kriegstreiber, als „den wahren Feind“ Großbritanniens und Europas bezeichnete.

„Verteidigung ist nicht [nur] eine Frage von Waffen, Budgets oder dem Schutz von Eliteinteressen im Ausland“, kommentierte Prof. Murphy. „Verteidigung bedeutet Schutz für die Bevölkerung. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Menschen frei von Angst leben können – vor physischer Bedrohung, vor Armut, Not und vor der sozialen Instabilität, die das Gefüge einer Nation von innen heraus untergräbt. Nach dieser Definition, die als einzige der Mehrheit der britischen Bürgerinnen und Bürger tatsächlich gerecht wird, ist die soziale Sicherheit nicht der Feind der Verteidigung, sondern deren Grundlage.“

Die Armut in der britischen Gesellschaft nimmt, wie im übrigen Europa, zu. Schätzungsweise leben über 14 Millionen Menschen in Großbritannien – mehr als 20 Prozent der Bevölkerung – in Armut. Jedes dritte britische Kind lebt in einem benachteiligten Haushalt und leidet unter unzureichendem Wohnraum, ungenügender Ernährung, Bildung und Gesundheitsversorgung.

Kriegstreiberische europäische Eliten wie Robertson, Rutte, Kaja Kallas und Ursula von der Leyen, die persönlich von der Rüstungsindustrie durch lukrative Karrieren und Lobbyarbeit profitieren, rechtfertigen ihre undemokratischen politischen Entscheidungen, indem sie ständig irrationale Bedrohungen heraufbeschwören, die angeblich von Russland, Iran, China oder einem anderen vermeintlichen Feind ausgehen.

Ihre kriegerischen Wahnfantasieen verarmen nicht nur die Mehrheit der Arbeiter und Bürger, sondern verstärken und wirken kontraproduktiv auf sie selbst. Die internationalen Spannungen, die diese Kriegstreiberei erzeugt, führen aufgrund der wahrgenommenen Unsicherheit und Bedrohung zu weiteren irrationalen Forderungen nach verstärktem Militarismus.

Großbritannien und andere europäische Staaten müssen endlich mit der Kriegstreiberei aufhören. Europa braucht insbesondere Regierungen, die nicht von Russophobie und der Paranoia des Kalten Krieges getrieben sind.

Ahnungslose europäische Regierungen und Medien haben dem vom amerikanischen Flügel angeführte transatlantischen militärisch-industriellen Komplex, der illegale Kriege angezettelt hat, regelrecht nachgegeben, was wiederum zu Massenmigrationsproblemen und gefährlichen internationalen Spannungen, die außer Kontrolle geraten könnten führte, und nun, wie wir sehen, zu enormen wirtschaftlichen Folgen durch das Chaos im Energiehandel.

Als ob das nicht schon genug wäre, fordern die Eliten auch noch, die grundlegenden demokratischen Rechte der Bürger auszuhebeln. Das Wahldebakel in Ungarn ist ein unheilvolles Zeichen der Zeit. Eine kriegstreiberische Diktatur diktiert den Menschen, wie sie für ein vorbestimmtes Ergebnis stimmen sollen: noch mehr Krieg.

Die Illusion von Europa als demokratischem Friedensprojekt schwindet rapide. Es kehrt zu den alten Mustern zurück: einem von Eliten gesteuerten, kriegstreiberischen System, in dem Frieden zu einem Schimpfwort geworden ist.