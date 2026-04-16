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Ukrainische Wirtschaft steuert auf eine Katastrophe zu

Die Ukraine rutscht angesichts des Krieges gegen Russland wirtschaftlich immer weiter ab. Ihre Hauptsorgen sind der Produktionsrückgang, Arbeitskräftemangel und die extrem hohe Staatsverschuldung

Von Alex Männer

Die kriegsgeplagte und ohnehin sehr wirtschaftsschwache Ukraine hat offenkundig massive Finanzprobleme, weshalb sie dringend auf den schon vor Monaten beschlossenen Hilfskredit der Europäischen Union in Höhe von 90 Milliarden Euro angewiesen ist. Der EU-Kredit soll der ukrainischen Regierung helfen, den allgemeinen Haushalts- und Verteidigungsbedarf ihres Landes angesichts des seit mehr als vier Jahren anhaltenden Krieges gegen Russland zu decken.

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