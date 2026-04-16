Trumps neues Bild von sich als „Mitarbeiter des Roten Kreuzes“

US-Präsident Donald Trump hat am⁠⁠Sonntagabend, dem 12. April 2026, im sozialen Netzwerk Truth Social eine KI-generierte Abbildung von sich selbst als Jesus Christus veröffentlicht, der einen Kranken heilt. Damit scheint der evangelikale religiöse Wahn, der bisher Trump als Jesu Beauftragten sah, der die Mächte des Bösen auf Erden besiegen solle, um die leibhaftige Wiederkunft Jesu Christi vorzubereiten, eine neue Dimension erreicht zu haben.

Dem Bild war allerdings nach Presse-Berichten vorausgegangen, dass Papst Leo XIV. die Militärkampagnen von Trumps Regierung im⁠ ⁠Iran und in⁠ ⁠Venezuela als „Illusion der Allmacht“ kritisiert und Trump den Papst daraufhin aufgefordert hatte, „der radikalen Linken nicht länger nach dem Mund zu⁠ ⁠reden“ und sich darauf zu⁠ ⁠konzentrieren, „ein großer Papst