Durchgesickertes Dokument: EU-Regierungen ordnen Massenüberprüfung verschlüsselter Messenger-Dienste an

Der jüngste EU-Entwurf sieht eine strenge Überwachung von datenschutzfreundlichen Kommunikationsdiensten vor, was Datenschützer auf den Plan ruft.

Ein weiteres durchgesickertes Dokument enthüllt Details der EU-Politik zur Umsetzung der Verordnung über den sexuellen Missbrauch von Kindern.

(Es handelt sich um die “Chat-Kontrolle”, die letztlich dazu dienen soll, unter dem Vorwand der Suche nach illegalen Inhalten eine massenhafte Durchsuchung der gesamten privaten Kommunikation zu ermöglichen).

Das jüngste Leak, das ebenfalls zuerst auf der Contexte-Website veröffentlicht wurde, ist ein Arbeitsdokument der aktuellen (belgischen) EU-Ratspräsidentschaft, das den Entwurf einer Methodik und von Kriterien für die Risikokategorisierung von Diensten betrifft.

Zumindest in dieser Frage geht es in Brüssel zügig voran: Der Entwurf wurde am 10. April an die Mitgliedsdelegationen verschickt und sollte bereits fünf Tage später in der Gruppe “Strafverfolgung” diskutiert werden.

Aber die Richtung, in die sich die Dinge bewegen, ist nach Ansicht des langjährigen Gegners der “Chat-Kontrolle” und Mitglieds des Europäischen Parlaments (MEP) Patrick Breyer eine “Verdoppelung” der Kontrolle und/oder Unterdrückung dessen, was er “Dienste, die es den Menschen ermöglichen, sich selbst zu schützen” nennt.

Lesen Sie das Dokument hier.

Dabei handelt es sich um datenschutzfreundliche, verschlüsselte Dienste und Messaging-Apps, die nach der in dem Dokument dargelegten Methodik niedrigere Werte auf der Risikoskala erhalten würden, wenn die Nutzer sie ohne Konto oder mit Pseudonymen, VPNs, TOR, Verschlüsselung und Kryptowährungen nutzen könnten – also auf eine Art und Weise, die eine Überwachung und Verfolgung erschwert oder unmöglich macht.

Das gefällt der EU gar nicht, und so ist geplant, dass diejenigen, die einen niedrigen Score haben, angewiesen werden können (und wahrscheinlich auch werden), alle Inhalte zu überprüfen.

Diejenigen, die sich nicht auf private Chats konzentrieren, sondern “überwiegend öffentlich kommunizieren” (d.h. bereits offen für Überwachung und Datensammlung sind, sodass Aufklärungsanordnungen, die zu einer vollständigen Durchsuchung führen, nicht wirklich notwendig sind), erhalten jedoch bessere Werte.

Die Logik der EU ist hier schlüssig, da diejenigen, die keine Nutzerdaten sammeln, automatisch schlechter bewertet werden. Ein weiterer Punkt, der der EU missfällt, ist der dezentrale Austausch von Inhalten (wie P2P-basierte Plattformen).

Der Grund dafür ist, wie Breyer, ein deutscher Anwalt und Mitglied der Piratenpartei, anmerkt, dass P2P das Scannen von Servern überflüssig macht.

Eine solche Methodik verteufle Dienste wie Torrenting (P2P)-Plattformen, TOR, ProtonMail und andere, sagte er.

“Dieses durchgesickerte Dokument offenbart den Willen der meisten EU-Regierungen zur Massenüberwachung und zur Untergrabung der Verschlüsselung von Diensten, die für Bürger, NGOs, Anwälte usw. wichtig sind”, sagte der Abgeordnete.

“Im Gegensatz dazu würde der Ansatz des Europäischen Parlaments nur das Abhören von Gesprächen von Personen erlauben, die mit sexuellem Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht werden, während er viel mehr Sicherheitsmaßnahmen vorschreibt, als der Rat in diesem Papier nur erwähnt, ohne sie verbindlich zu machen”, fügte Breyer abschließend hinzu:

“Wir Piraten werden nicht aufhören, für unser Grundrecht auf digitales Briefgeheimnis und sichere Verschlüsselung zu kämpfen”.