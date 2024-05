Verschreibungspflichtige Medikamente sind die häufigste Todesursache

Und Psychopharmaka sind die dritthäufigste Todesursache

Durch Überbehandlung mit Medikamenten sterben viele Menschen, und die Sterblichkeitsrate steigt. Daher ist es seltsam, dass wir zugelassen haben, dass diese lang anhaltende Drogenpandemie anhält, und dies umso mehr, als die meisten Drogentoten leicht vermeidbar sind.

Im Jahr 2013 schätzte ich, dass unsere verschreibungspflichtigen Medikamente nach Herzerkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache sind.1 und im Jahr 2015 sind Psychopharmaka allein auch die dritthäufigste Todesursache.2 Allerdings wird in den USA allgemein behauptet, dass unsere Medikamente „nur“ die vierthäufigste Todesursache seien.3,4 Diese Schätzung wurde aus einer Metaanalyse von 1998 US-amerikanischen Studien aus dem Jahr 39 abgeleitet, in der Monitore alle unerwünschten Arzneimittelwirkungen aufzeichneten, die während des Krankenhausaufenthalts der Patienten auftraten oder der Grund für die Krankenhauseinweisung waren.5

Diese Methodik unterschätzt die Zahl der Drogentoten eindeutig. Die meisten Menschen, die durch ihre Drogen getötet werden, sterben außerhalb von Krankenhäusern, und die Zeit, die Menschen in Krankenhäusern verbrachten, betrug in der Metaanalyse durchschnittlich nur 11 Tage.5 Darüber hinaus umfasste die Metaanalyse nur Patienten, die aufgrund ordnungsgemäß verschriebener Medikamente starben, nicht jedoch solche, die aufgrund von Fehlern bei der Medikamentenverabreichung, Nichteinhaltung, Überdosierung oder Drogenmissbrauch starben, und auch keine Todesfälle, bei denen die unerwünschte Arzneimittelwirkung nur möglich war .5

Viele Menschen sterben aufgrund von Fehlern, z. B. der gleichzeitigen Einnahme kontraindizierter Medikamente, und viele mögliche Todesfälle durch Drogen sind real. Darüber hinaus sind die meisten der eingeschlossenen Studien sehr alt, das mittlere Veröffentlichungsjahr liegt bei 1973, und die Zahl der Drogentodesfälle ist in den letzten 50 Jahren dramatisch angestiegen. Beispielsweise wurden der FDA im Jahr 37,309 2006 Drogentote gemeldet, zehn Jahre später waren es 123,927, also 3.3-mal so viele.6

In Krankenhausakten und Berichten von Gerichtsmedizinern wird bei Todesfällen im Zusammenhang mit verschreibungspflichtigen Medikamenten häufig davon ausgegangen, dass sie auf natürliche oder unbekannte Ursachen zurückzuführen sind. Dieses Missverständnis kommt besonders häufig bei Todesfällen durch Psychopharmaka vor.2,7 Selbst wenn junge Patienten mit Schizophrenie plötzlich sterben, spricht man von einem natürlichen Tod. Aber es ist nicht natürlich, jung zu sterben, und es ist bekannt, dass Neuroleptika tödliche Herzrhythmusstörungen verursachen können.

Viele Menschen sterben an den Medikamenten, die sie einnehmen, ohne dass der Verdacht auf eine unerwünschte Arzneimittelwirkung besteht. Medikamente gegen Depressionen töten viele Menschen, vor allem bei älteren Menschen, weil sie orthostatische Hypotonie, Sedierung, Verwirrtheit und Schwindel verursachen können. Die Medikamente verdoppeln dosisabhängig das Risiko für Stürze und Hüftfrakturen,8,9 und innerhalb eines Jahres nach einer Hüftfraktur ist etwa ein Fünftel der Patienten gestorben. Da ältere Menschen ohnehin häufig stürzen, lässt sich nicht sagen, ob es sich bei solchen Todesfällen um Drogentote handelt.

Ein weiteres Beispiel für unerkannte Drogentodesfälle sind nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs). Sie haben Hunderttausende Menschen getötet,1Hauptsächlich durch Herzinfarkte und blutende Magengeschwüre, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Todesfälle als unerwünschte Arzneimittelwirkungen kodiert werden, da solche Todesfälle auch bei Patienten auftreten, die die Arzneimittel nicht einnehmen.

Die US-Metaanalyse aus dem Jahr 1998 schätzte, dass jedes Jahr 106,000 Patienten im Krankenhaus an den Folgen unerwünschter Arzneimittelwirkungen sterben (eine Sterblichkeitsrate von 0.32 %).5 Eine sorgfältig durchgeführte norwegische Studie untersuchte 732 Todesfälle, die in einem Zeitraum von zwei Jahren bis 1995 in einer Abteilung für Innere Medizin auftraten, und stellte fest, dass es 9.5 Drogentote pro 1,000 Patienten gab (eine Sterblichkeitsrate von 1 %).10 Dies ist eine viel zuverlässigere Schätzung, da die Zahl der Drogentoten deutlich zugenommen hat. Wenn wir diese Schätzung auf die USA anwenden, kommen wir auf 315,000 jährliche Drogentote in Krankenhäusern. Eine Überprüfung von vier neueren Studien aus den Jahren 2008 bis 2011 ergab, dass es in US-Krankenhäusern über 400,000 Drogentote gab.11

Der Drogenkonsum ist mittlerweile so weit verbreitet, dass man davon ausgehen kann, dass Neugeborene im Jahr 2019 in den USA etwa die Hälfte ihres Lebens verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen werden.12 Darüber hinaus hat die Polypharmazie zugenommen.12

Wie viele Menschen werden durch Psychopharmaka getötet?

Wenn wir die Zahl der Todesopfer durch Psychopharmaka abschätzen wollen, sind die zuverlässigsten Beweise, die wir haben, die placebokontrollierten, randomisierten Studien. Aber wir müssen ihre Grenzen berücksichtigen.

Erstens dauern sie in der Regel nur wenige Wochen, obwohl die meisten Patienten die Medikamente viele Jahre lang einnehmen.13,14

Zweitens ist Polypharmazie in der Psychiatrie weit verbreitet und erhöht das Sterberisiko. Beispielsweise hat das dänische Gesundheitsamt gewarnt, dass die Zugabe eines Benzodiazepins zu einem Neuroleptikum die Sterblichkeit um 50–65 % erhöht.15

Drittens fehlt die Hälfte aller Todesfälle in veröffentlichten Studienberichten.16 Bei Demenz zeigen veröffentlichte Daten, dass pro 100 Menschen, die zehn Wochen lang mit einem neueren Neuroleptikum behandelt wurden, ein Patient stirbt.17 Das ist eine extrem hohe Sterblichkeitsrate für ein Medikament, aber FDA-Daten zu denselben Studien zeigen, dass sie doppelt so hoch ist, nämlich zwei getötete Patienten pro 100 nach zehn Wochen.18 Und wenn wir den Beobachtungszeitraum verlängern, wird die Zahl der Todesopfer noch höher. Eine finnische Studie mit 70,718 Gemeindebewohnern, bei denen die Alzheimer-Krankheit neu diagnostiziert wurde, ergab, dass Neuroleptika im Vergleich zu Patienten, die nicht behandelt wurden, jährlich bei 4–5 von 100 sterben.19

Viertens ist das Design von Psychopharmakastudien voreingenommen. In fast allen Fällen befanden sich die Patienten bereits vor Studienbeginn in Behandlung,2,7 und einige derjenigen, die nach dem Zufallsprinzip Placebo erhalten, werden daher Entzugserscheinungen erleben, die ihr Sterberisiko erhöhen, z. B. aufgrund von Akathisie. Aufgrund des Drogenentzugsdesigns ist es nicht möglich, die placebokontrollierten Studien bei Schizophrenie zur Abschätzung der Wirkung von Neuroleptika auf die Mortalität zu verwenden. Die Selbstmordrate in diesen unethischen Versuchen war zwei- bis fünfmal höher als normal.20,21 Einer von 145 Patienten, die an den Studien zu Risperidon, Olanzapin, Quetiapin und Sertindol teilnahmen, starb, aber keiner dieser Todesfälle wurde in der wissenschaftlichen Literatur erwähnt, und die FDA tat dies auch nicht

verlangen, dass sie erwähnt werden.

Fünftens werden Ereignisse nach Beendigung des Prozesses ignoriert. In den Pfizer-Studien mit Sertralin bei Erwachsenen betrug das Risikoverhältnis für Suizide und Suizidversuche 0.52, wenn die Nachbeobachtungszeit nur 24 Stunden betrug, aber 1.47, wenn die Nachbeobachtungszeit 30 Tage betrug, was einem Anstieg der Suizidereignisse entspricht.22 Und als Forscher die FDA-Studiendaten zu Depressionsmedikamenten erneut analysierten und die während der Nachbeobachtung auftretenden Schäden einbezog, stellten sie fest, dass die Medikamente die Zahl der Selbstmorde bei Erwachsenen im Vergleich zu Placebo verdoppeln.23,24

Im Jahr 2013 schätzte ich, dass bei Menschen ab 65 Jahren in den Vereinigten Staaten jährlich 209,000 Menschen durch Neuroleptika, Benzodiazepine oder ähnliche Medikamente und Depressionsmedikamente getötet werden.2 Ich habe jedoch eher konservative Schätzungen und Nutzungsdaten aus Dänemark verwendet, die weit unter denen in den USA liegen. Daher habe ich die Analyse auf Basis von US-Nutzungsdaten aktualisiert und mich wieder auf ältere Altersgruppen konzentriert.

Für Neuroleptika habe ich die Schätzung einer Mortalität von 2 % aus den FDA-Daten verwendet.18

Bei Benzodiazepinen und ähnlichen Medikamenten zeigte eine gematchte Kohortenstudie, dass die Medikamente die Sterblichkeitsrate verdoppelten, obwohl das Durchschnittsalter der Patienten nur 55 Jahre betrug.25 Die übermäßige Sterblichkeitsrate betrug etwa 1 % pro Jahr. In einer anderen großen, gematchten Kohortenstudie zeigt der Anhang zum Studienbericht, dass Hypnotika die Sterblichkeitsrate vervierfachten (Hazard Ratio 4.5).26 Diese Autoren schätzten, dass Schlaftabletten jedes Jahr zwischen 320,000 und 507,000 Amerikaner töten.26 Eine vernünftige Schätzung der jährlichen Sterberate würde daher bei 2 % liegen.

In Bezug auf SSRIs zeigte eine britische Kohortenstudie mit 60,746 depressiven Patienten über 65 Jahren, dass sie zu Stürzen führten und dass die Medikamente bei 3.6 % der ein Jahr lang behandelten Patienten tödlich waren.27 Die Studie wurde sehr gut durchgeführt, z. B. waren die Patienten in einer der Analysen ihre eigene Kontrolle, was eine gute Möglichkeit ist, den Effekt von Störfaktoren zu beseitigen. Doch die Sterblichkeitsrate ist überraschend hoch.

Eine andere Kohortenstudie mit 136,293 amerikanischen postmenopausalen Frauen (im Alter von 50–79 Jahren), die an der Studie der Women’s Health Initiative teilnahmen, ergab, dass Medikamente gegen Depressionen mit einem Anstieg der Gesamtmortalität um 32 % verbunden waren, nach Bereinigung um Störfaktoren, was 0.5 % entsprach. der Frauen, die durch einjährige Behandlung mit SSRIs getötet wurden.28 Die Sterblichkeitsrate wurde höchstwahrscheinlich unterschätzt. Die Autoren warnten davor, dass ihre Ergebnisse mit großer Vorsicht interpretiert werden sollten, da die Art und Weise, wie die Exposition gegenüber Antidepressiva ermittelt wurde, ein hohes Risiko einer Fehlklassifizierung berge, was es schwieriger machen würde, einen Anstieg der Sterblichkeit festzustellen. Darüber hinaus waren die Patienten viel jünger als in der britischen Studie, und die Sterblichkeitsrate stieg mit zunehmendem Alter deutlich an und lag bei 1.4 % bei den 70- bis 79-Jährigen. Schließlich unterschieden sich die exponierten und nicht exponierten Frauen hinsichtlich vieler wichtiger Risikofaktoren für einen frühen Tod, während es sich bei den Personen in der britischen Kohorte um ihre eigene Kontrolle handelte.

Aus diesen Gründen habe ich mich entschieden, den Durchschnitt der beiden Schätzungen zu verwenden, eine jährliche Sterblichkeitsrate von 2 %.

Dies sind meine Ergebnisse für die USA für diese drei Medikamentengruppen für Menschen im Alter von mindestens 65 Jahren (58.2 Millionen; Verwendung erfolgt nur bei ambulanten Patienten):29-32

Eine Einschränkung dieser Schätzungen besteht darin, dass man nur einmal sterben kann und viele Menschen Polypharmazie erhalten. Es ist nicht klar, wie wir uns darauf einstellen sollen. In der britischen Kohortenstudie an depressiven Patienten nahmen 9 % auch Neuroleptika und 24 % Hypnotika/Anxiolytika ein.27

Andererseits stammen die Daten zu den Sterblichkeitsraten aus Studien, in denen viele Patienten in der Vergleichsgruppe auch mehrere Psychopharmaka einnahmen, sodass dies wahrscheinlich keine große Einschränkung darstellt, wenn man auch bedenkt, dass Polypharmazie die Sterblichkeit über das hinaus erhöht, was die einzelnen Medikamente verursachen.

Statistiken der Centers for Disease Control and Prevention führen diese vier häufigsten Todesursachen auf:33

Herzkrankheiten: 695,547

Krebs: 605.213

Covid-19: 416,893

Unfälle: 224,935

Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 nimmt rapide ab, und viele dieser Todesfälle werden nicht durch das Virus verursacht, sondern ereigneten sich lediglich bei positiv getesteten Personen, da die WHO dazu riet, alle Todesfälle bei positiv getesteten Personen als Covid-Todesfälle zu bezeichnen.

Junge Menschen haben ein viel geringeres Sterberisiko als ältere Menschen, da sie selten stürzen und sich die Hüfte brechen, weshalb ich mich auf ältere Menschen konzentriert habe. Ich habe versucht, konservativ zu sein. Meine Schätzung lässt viele Drogentote bei den unter 65-Jährigen außer Acht; es umfasste nur drei Klassen von Psychopharmaka; und Todesfälle im Krankenhaus waren darin nicht enthalten.

Ich bezweifle daher nicht, dass Psychopharmaka nach Herzerkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache sind.

Andere Drogengruppen und Krankenhaustodesfälle

Auch Analgetika sind Hauptkiller. In den USA kamen im Jahr 70,000 etwa 2021 Menschen durch eine Überdosis eines synthetischen Opioids ums Leben.34

Auch der Einsatz von NSAIDs ist hoch. In den USA verwenden 26 % der Erwachsenen sie regelmäßig, 16 % davon erhalten sie ohne Rezept35 (hauptsächlich Ibuprofen und Diclofenac).36

Da es offenbar keine großen Unterschiede zwischen den Medikamenten hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Thrombosen zu verursachen, gibt,37 Wir können Daten für Rofecoxib verwenden. Merck und Pfizer haben thrombotische Ereignisse in ihren Studien zu Rofecoxib bzw. Celecoxib so selten gemeldet, dass es sich um Betrug handelte.1 In einer Studie zu kolorektalen Adenomen bewertete Merck jedoch thrombotische Ereignisse. Pro 1.5 behandelten Patienten traten unter Rofecoxib 100 Fälle mehr von Myokardinfarkt, plötzlichem Herztod oder Schlaganfall auf als unter Placebo.38 Etwa 10 % der Thrombosen enden tödlich, Herzinfarkte sind bei jungen Menschen jedoch selten. Beschränkt man die Analyse auf Personen im Alter von mindestens 65 Jahren, kommt man auf 87,300 jährliche Todesfälle.

Schätzungen zufolge kommt es in Großbritannien jedes Jahr zu 3,700 Todesfällen aufgrund von Magengeschwür-Komplikationen bei NSAID-Anwendern.39 Dies entspricht etwa 20,000 Todesfällen pro Jahr in den USA. Somit liegt die Gesamtschätzung der NSAID-Todesfälle bei etwa 107,000.

Wenn wir die oben genannten Schätzungen hinzufügen, nämlich 315,000 Krankenhaustote, 390,000 Todesfälle durch Psychopharmaka, 70,000 Todesfälle durch synthetische Opioide und 107,000 NSAID-Todesfälle, kommen wir in den Vereinigten Staaten auf 882,000 Drogentote pro Jahr.

Viele andere häufig verwendete Medikamente als die oben genannten können Schwindel und Stürze verursachen, z. B. Anticholinergika gegen Harninkontinenz und Demenzmedikamente, die von 1 % bzw. 0.5 % der dänischen Bevölkerung verwendet werden, obwohl sie keine klinisch relevante Wirkung haben Auswirkungen.1,2

Es ist schwierig, die genaue Zahl der Todesopfer durch unsere Medikamente zu ermitteln, aber es besteht kein Zweifel daran, dass sie die häufigste Todesursache sind. Und die Zahl der Todesopfer wäre viel höher, wenn wir Menschen unter 65 Jahren einbeziehen würden. Darüber hinaus müssten wir von der offiziellen Zahl der Todesfälle aufgrund von Herzerkrankungen die durch NSAIDs verursachten Todesfälle abziehen und von den Unfällen die Todesfälle durch Stürze, die durch Psychopharmaka und viele andere Medikamente verursacht werden.

Wenn eine so äußerst tödliche Pandemie durch einen Mikroorganismus verursacht worden wäre, hätten wir alles getan, um sie unter Kontrolle zu bringen. Die Tragödie besteht darin, dass wir unsere Drogenpandemie leicht in den Griff bekommen könnten, aber wenn unsere Politiker handeln, machen sie die Sache meist noch schlimmer. Sie wurden so stark von der Pharmaindustrie beeinflusst, dass die Arzneimittelregulierung viel freizügiger geworden ist als in der Vergangenheit.40

Die meisten Drogentoten sind vermeidbar,41 vor allem, weil die meisten der verstorbenen Patienten das Medikament, das sie tötete, nicht brauchten. In placebokontrollierten Studien lag die Wirkung von Neuroleptika und Depressionsmedikamenten auch bei sehr schweren Depressionen deutlich unter der geringsten klinisch relevanten Wirkung.2,7 Und trotz ihres Namens, nichtsteroidale, entzündungshemmende Medikamente, haben NSAIDs keine entzündungshemmende Wirkung.1,42 und systematische Übersichten haben gezeigt, dass ihre analgetische Wirkung der von Paracetamol (Paracetamol) ähnelt. Dennoch wird den meisten Patienten mit Schmerzen empfohlen, sowohl Paracetamol als auch ein rezeptfreies NSAID einzunehmen. Dadurch erhöht sich nicht die Wirkung, sondern nur das Sterberisiko.

Am tragischsten ist, dass führende Psychiater auf der ganzen Welt nicht erkennen, wie unwirksam und gefährlich ihre Medikamente sind. Ein US-amerikanischer Psychiater, Roy Perlis, Professor an der Harvard-Universität, argumentierte im April 2024, dass Depressionspillen rezeptfrei verkauft werden sollten, weil sie „sicher und wirksam“ seien.43 Sie sind äußerst unsicher und ineffektiv. Perlis behauptete auch, dass Depressionsmedikamente das Selbstmordrisiko bei Menschen über 25 nicht erhöhen, was ebenfalls falsch ist. Sie verdoppeln die Zahl der Suizide bei Erwachsenen.23,24

Perlis schrieb: „Einige stellen immer noch die biologische Grundlage dieser Störung in Frage, obwohl mehr als 100 Gene identifiziert wurden, die das Depressionsrisiko erhöhen, und Neuroimaging-Studien Unterschiede im Gehirn von Menschen mit Depressionen zeigen.“ Beide Behauptungen sind schlichtweg falsch. Genetische Assoziationsstudien sind leer ausgegangen, ebenso wie Untersuchungen zur Bildgebung des Gehirns, die im Allgemeinen äußerst fehlerhaft sind.44 Menschen sind depressiv, weil sie ein deprimierendes Leben führen, nicht wegen einer Gehirnstörung.

