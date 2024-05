Caitlin Johnstone

Wir hören immer wieder, dass internationale Konflikte als Kampf zwischen freien Demokratien und bösen Autokratien dargestellt werden. Was ist der Unterschied zwischen einer freien Demokratie und einer bösen Autokratie? Schauen wir uns die Situation in Gaza an, um den Unterschied zu verstehen.

In bösen Autokratien begehen die Herrscher Völkermord aus hasserfüllten und rassistischen Gründen, während in freien Demokratien die Herrscher Völkermord aus edlen und gerechten Gründen begehen.

In bösen Autokratien wird die Polizei gerufen, um Studentenproteste aufzulösen, um die Sicherheit der Regierung zu gewährleisten, während in freien Demokratien die Polizei gerufen wird, um Studentenproteste aufzulösen, um die Sicherheit der Studenten zu gewährleisten.

In bösen Autokratien überwacht die Regierung politische Äußerungen auf dem Campus, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, während in freien Demokratien die Regierung politische Äußerungen auf dem Campus überwacht, um “Antisemitismus” zu unterdrücken.

In bösen Autokratien kontrolliert die Regierung die Medien und stellt sicher, dass sie nur das berichten, was ihren Interessen dient, während dies in freien Demokratien die Milliardäre tun.

In bösen Autokratien werden Journalisten, die unbequeme Tatsachen berichten, ins Gefängnis geworfen, während sie in freien Demokratien ins Gefängnis geworfen werden, während sie in freien Demokratien mit Luftangriffen getötet werden.

In bösen Autokratien werden Zivilisten mit Kugeln und Messern massakriert, während sie in freien Demokratien wie zivilisierte Menschen mit militärischen Sprengstoffen und Belagerungskrieg massakriert werden.

In bösen Autokratien wird die politische Meinungsäußerung durch die Regierung stark eingeschränkt, während in freien Demokratien die politische Meinungsäußerung durch Silicon Valley in Zusammenarbeit mit der Regierung stark eingeschränkt wird.

In bösen Autokratien werden ungehorsame Zivilisten niedergemäht und in Massengräbern verscharrt, während in freien Demokratien ungehorsame Zivilisten niedergemäht und in Massengräbern verscharrt werden, und dann sagen ihre Verbündeten feierlich, dass sie auf weitere Informationen über diese sehr ernsten Anschuldigungen warten.

In bösen Autokratien werden Krankenhäuser, Schulen und religiöse Zentren bombardiert, Kulturschaffende und Journalisten ermordet und die zivile Infrastruktur vorsätzlich angegriffen, um Tod und Schrecken zu verbreiten, während in freien Demokratien Krankenhäuser, Schulen und religiöse Zentren bombardiert, Kulturschaffende und Journalisten ermordet und die zivile Infrastruktur vorsätzlich im Namen der Selbstverteidigung angegriffen werden.

In bösen Autokratien wird das Völkerrecht eklatant missachtet, in freien Demokratien wird das Völkerrecht eklatant missachtet.

In bösen Autokratien werden aus völkermörderischer Blutgier Bomben auf Gebiete voller Zivilisten geworfen, während in freien Demokratien Bomben auf Gebiete voller Zivilisten geworfen werden, weil dort “menschliche Schutzschilde” sind.

In bösen Autokratien wird man ins Gefängnis geworfen, wenn man sich im Fernsehen gegen die Regierung ausspricht, während in freien Demokratien niemand, der sich gegen die Regierung ausspricht, jemals einen Fernsehjob bekommen darf.

In bösen Autokratien haben die Menschen Angst, sich gegen Kriegsverbrechen, Ungerechtigkeit und Unterdrückung auszusprechen, weil sie dann bestraft werden, während in freien Demokratien die Menschen Angst haben, sich gegen Kriegsverbrechen, Ungerechtigkeit und Unterdrückung auszusprechen, weil sie dann beschuldigt werden, Juden zu hassen.

In bösen Autokratien werden Terroristen mit AK-47 und Panzerfäusten bewaffnet, um ihnen zu helfen, unschuldigen Menschen Gewalt und Leid zuzufügen, während in freien Demokratien Terroristen mit Kampfflugzeugen und 2000-Pfund-Bomben bewaffnet werden, um ihnen zu helfen, unschuldigen Menschen Gewalt und Leid zuzufügen.

In bösen Autokratien werden die Menschen zu sehr brutalisiert und eingeschüchtert, um sich gegen ihre Herrscher aufzulehnen, während in freien Demokratien die Menschen zu sehr propagiert und indoktriniert werden, um sich gegen ihre Herrscher aufzulehnen.

In bösen Autokratien füttern die Medien die Öffentlichkeit mit einer ununterbrochenen Flut von Propaganda, und die Menschen wissen, dass es Propaganda ist, während in freien Demokratien die Medien die Öffentlichkeit mit einer ununterbrochenen Flut von Propaganda füttern, und die Menschen denken, dass es Nachrichten sind.