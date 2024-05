The Telegraph hat einen Kommentar veröffentlicht, in dem er die Leser dazu aufruft, den Pandemie-Vertrag NICHT zu unterzeichnen.

The Telegraph ist eine bedeutende Zeitung im Vereinigten Königreich. Sie wurde 1855 gegründet und hat eine lange Geschichte als eine der führenden konservativen Tageszeitungen des Landes. The Telegraph hat eine breite Leserschaft und ist bekannt für seine politische Berichterstattung, Kommentare, Analysen, sowie für seine Berichterstattung über verschiedene Themen.

The Telegraph schreibt:

Großbritannien ist im Begriff, seine Souveränität an die WHO abzutreten

Das Vereinigte Königreich führt eine langwierige und kostspielige Untersuchung darüber durch, wie die verschiedenen Regierungen mit der Covid-Epidemie umgegangen sind und wie der NHS darauf reagiert hat. Es gibt viele Fragen zu beantworten und Lehren zu ziehen. Zu gegebener Zeit wird die Arbeit des Ausschusses zu weiteren parlamentarischen und öffentlichen Debatten führen. Sie sollte uns in die Lage versetzen, besser vorbereitet und informiert auf künftige Gesundheitskrisen zu reagieren.

In der Zwischenzeit hat die Weltgesundheitsorganisation einen großen Teil der Arbeit an Covid-19 geprägt. Sie veröffentlichte Daten und Ratschläge für den Umgang mit dem Problem und versuchte offensichtlich, die Rolle einer Weltregierung für die Pandemie zu übernehmen. Dennoch führt sie keine offene öffentliche Untersuchung darüber durch, was sie richtig und was sie falsch gemacht hat.

Es wird keine öffentliche Überprüfung und Debatte darüber geben, wie schnell sie auf den ersten Ausbruch reagiert hat, wie lange sie gebraucht hat, um den Mitgliedsländern gute Ratschläge zu geben, ob ihre Rolle in Bezug auf Impfstoffe und Medikamente hilfreich war, warum ihre Statistiken anscheinend keine gemeinsame Grundlage hatten, um faire Vergleiche zwischen den Ländern zu ermöglichen, oder ob ihre Überlegungen zur Dauer und Strenge der Abschottung angesichts der Schäden für die Volkswirtschaften und Gesundheitssysteme richtig waren.

Es ist daher alarmierend, dass die WHO nun versucht, uns in einen neuen Vertrag einzubinden, der ihr das Recht einräumen würde, eine Politik der Bevorratung und des Zugangs zu Medikamenten, Impfstoffen und medizinischer Ausrüstung festzulegen, einschließlich der Verpflichtung Großbritanniens, bis zu 20 Prozent der pandemiebezogenen Gesundheitsprodukte abzugeben.

Wenn dies geschieht, könnte es sich als Tropfen auf den heißen Stein erweisen. Es ist nicht schwer zu erkennen, wie die WHO versuchen könnte, die Zuständigkeit für ein breiteres Spektrum von Fragen durch die Reaktion auf jedes neue Gesundheitsproblem zu erlangen, das sie als in ihren Einflussbereich fallend identifiziert. Anstatt weiterhin unsere eigene Reaktion auf eine Pandemie zu organisieren und anderen großzügige Hilfe anzubieten, wie wir es 2020 getan haben, würde das Vereinigte Königreich über Rechtsberatung darüber nachdenken, was wir für uns selbst tun können und was wir mit der WHO teilen oder von ihr akzeptieren müssen.

Die britische Regierung und die Oppositionsparteien sollten inzwischen gelernt haben, dass unsere Wähler nicht wollen, dass ihre Selbstverwaltungsbefugnisse durch die Unterzeichnung internationaler Verträge eingeschränkt werden. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von ihren gewählten Ministern, dass Entscheidungen, die uns alle betreffen und unsere Sicherheit gewährleisten, in einem rechenschaftspflichtigen Parlament getroffen werden, in dem viel debattiert und kritisiert wird, um die Dinge richtig zu machen.

Großbritannien ist ein großzügiges Land, das viel getan hat, um anderen mit Medikamenten, Impfstoffen und Hilfsgeldern zu helfen. Während der Pandemie spielten britische Wissenschaftler eine führende Rolle bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Virus. Es wäre falsch, zu versuchen, diese Art von Hilfe zu organisieren und zu kontrollieren und sie einer nicht rechenschaftspflichtigen Weltorganisation zu übertragen. Ich bin sicher, dass Großbritannien in einer zukünftigen Krise eine Führungsrolle übernehmen, anderen helfen und das Beste aus der Forschung und dem Wissen der Weltgesundheitsorganisation machen wird. Was wir nicht brauchen, ist ein Machtverlust, um die Dinge schnell zu regeln, oder eine Armee von Anwälten, die die Politik bestimmen. Es ist gut, diesen Vertrag nicht zu unterzeichnen.