Taiwan richtet von den USA gelieferte HIMARS gegen China

Taiwan schickt Truppen in die USA, um sie an HIMARS und M1-Panzern auszubilden; Lieferung der Spitzenwaffen für 2024 geplant

Die taiwanesischen Truppen sollen in den USA eine Spezialausbildung für den Umgang mit M1-Panzern und dem High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) erhalten. Dies ist ein entscheidender Schritt in der Verteidigungsstrategie Taiwans angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen.

Ende letzten Monats berichtete Taiwan News, dass Taiwan 114 Personen zur Ausbildung an M1A2T Abrams Panzern und dem High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) in die USA entsenden wird. Dem Bericht zufolge wird die autonome Insel bis 2024 elf HIMARS-Systeme und 38 M1A2T Abrams-Panzer erhalten.

Der Bericht stellt fest, dass das taiwanesische Militär beabsichtigt, ab Januar Personal zur Ausbildung in die Vereinigten Staaten zu entsenden, um den Bedarf an Personal für den Betrieb und die Wartung der Ausrüstung zu decken. Nach Abschluss ihrer Ausbildung werden sie für den Ausbildungsbetrieb verantwortlich sein und als Ausbilder für die beiden Waffensysteme fungieren, heißt es weiter.

Der Bericht zitiert das Budget 2024 des taiwanesischen Verteidigungsministeriums, demzufolge 108 M1A2T-Panzer, deren Verkauf an Taiwan durch die Vereinigten Staaten für 2019 vereinbart wurde, ab dem folgenden Jahr geliefert werden sollen. Die erste Lieferung von 38 M1A2T-Panzern wird für das kommende Jahr erwartet, gefolgt von weiteren 42 im Jahr 2025 und 28 im Jahr 2026.

Taiwan News berichtet weiter, dass die USA Taiwan die Genehmigung zum Kauf von elf HIMARS-Systemen im Jahr 2020 erteilt haben, woraufhin Taiwan zugestimmt hat, weitere 18 Einheiten zu erwerben.

Laut der Quelle soll die Lieferung der ersten 11 HIMARS-Systeme im darauffolgenden Jahr beginnen und bis 2025 andauern, während die restlichen 18 HIMARS-Systeme im Jahr 2026 geliefert werden sollen.

Taiwan News berichtet, dass der Verteidigungshaushalt für das kommende Jahr die Entsendung von 84 Offizieren und Soldaten im Januar in die USA vorsieht, um dort eine Ausbildung am M1A2T-Panzer zu absolvieren. Die Ausbildung soll bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Ferner werden dem Bericht zufolge 30 Offiziere und Soldaten zur HIMARS-Ausbildung in die USA entsandt, die im Februar nächsten Jahres beginnt und voraussichtlich im Oktober abgeschlossen sein wird.

Nach ihrer Rückkehr in die USA sollen die Soldaten dem Bericht zufolge als Ausbilder für die beiden Waffensysteme fungieren und mit der Erstellung von Richtlinien und Lehrplänen sowie der Durchführung von Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen betraut werden.

Diese M1-Panzer sollen bei einer taiwanesischen Gegenoffensive gegen eine chinesische Invasion eine entscheidende Rolle spielen. In einem Artikel für das Global Taiwan Institute vom Oktober 2020 schreibt Charlemagne McHaffie, dass die Panzer der Dreh- und Angelpunkt des taiwanesischen Gegenangriffs sein werden, um chinesische Versuche zu vereiteln, aus den errichteten Landeköpfen auszubrechen.

McHaffie weist darauf hin, dass die M1-Panzer zwar als Prestigeobjekte mit geringem Kriegswert kritisiert wurden, Panzer aber weiterhin wichtige Elemente für taktische und operative Gegenangriffe seien. Er weist darauf hin, dass asymmetrische Waffen wie Panzerabwehrraketen zwar für die Verteidigung geeignet sind, aber Panzer in der Offensive nicht ersetzen können.

Was HIMARS betrifft, so stellten Kama Hsu und Jaime Ocon in einem Video für Taiwan Plus im vergangenen Monat fest, dass HIMARS Taiwan mit wertvollen Schieß- und Versenkfähigkeiten ausstattet und damit eine massive Schwäche der traditionellen gezogenen Geschütze behebt, die den Großteil der Feuerkraft der taiwanischen Artillerie ausmachen.

Gezogene Artilleriegeschütze sind weder geschützt noch mobil, und obwohl sie sich verschanzen können, sind sie anfällig für Präzisionsschläge aus der Luft. Mit HIMARS ist Taiwan in der Lage, chinesische Raketenr zu bombardieren und sich gleichzeitig durch schnelle Verlegung vor dem Feuer der Gegenbatterie zu schützen.

Es ist bemerkenswert, dass die Fortschritte bei der Beschaffung von M1-Panzern und HIMARS-Artillerie vor dem Hintergrund eines massiven Rückstands bei den US-Waffenlieferungen an Taiwan zu sehen sind, da die taiwanesische Rüstungsindustrie durch die Unterstützung der Ukraine und Israels unter Druck steht, während sie gleichzeitig die heimische Produktion aufrechterhalten und sich mit internen Problemen auseinandersetzen muss.

In einem Artikel des Cato-Instituts vom letzten Monat, erwähnen Eric Gomez und Benjamin Giltner, dass die USA einen Rückstand von 19,17 USD bei Waffenlieferungen an Taiwan haben, der asymmetrische Waffen, Munition und traditionelle Waffen wie Panzer umfasst.

Gomez und Giltner stellen fest, dass asymmetrische Waffen wie Luft- und Seezielflugkörper mit kurzer Reichweite 4,2 Mrd. USD bzw. 22 % der Bestände ausmachen, Munition wie 155-mm-Artilleriegeschosse 2,8 Mrd. USD bzw. 15 % der Bestände und traditionelle Waffen wie M1-Panzer 12,1 Mrd. USD bzw. 50 % der Bestände.

Sie stellen fest, dass traditionelle Waffen, die in der Anfangsphase einer möglichen chinesischen Invasion zerstört werden könnten, den größten Teil der US-Lieferungen an Taiwan ausmachen.

Die USA haben auch Probleme, Taiwans Waffen zu warten und zu unterstützen. In einem separaten Artikel, der im November für das Cato Institute veröffentlicht wurde, stellen Gomez und Giltner fest, dass die USA Taiwan mehr Unterstützung bei der Wartung seiner traditionellen Waffen, wie der F-16, zukommen lassen als bei seinen asymmetrischen Fähigkeiten.

Sie argumentieren, dass traditionelle Waffen in Friedenszeiten häufiger eingesetzt werden und daher höhere Wartungskosten verursachen als die meisten asymmetrischen Waffen. Sie weisen aber auch darauf hin, dass traditionelle Plattformen zwar ein breiteres Aufgabenspektrum abdecken, dies mit höherem Verschleiß und höheren Wartungskosten einhergeht.

Angesichts des begrenzten Verteidigungsbudgets Taiwans seien solche Anschaffungen mit erheblichen Opportunitätskosten verbunden, da das Geld nicht für den Bau und die Wartung asymmetrischer Systeme zur Verfügung stehe, die in der Regel geringere Anschaffungs- und Lebenszykluskosten aufweisen.

Gomez und Giltner weisen darauf hin, dass der Umfang der Wartungsunterstützung, den die USA Taiwan gewähren, zeigt, dass Taiwan nicht in der Lage ist, seine High-End-Fähigkeiten eigenständig aufrechtzuerhalten. Sie weisen auf dieses Risiko hin, da die Versorgung Taiwans im Falle einer chinesischen Invasion und Blockade nicht mehr möglich sein könnte.

Angesichts dieses Risikos fordern sie, dass die USA es Taiwan ermöglichen, seine in den USA hergestellten Waffen mit im Inland hergestellten Teilen zu warten, und Taiwan Ersatzteile mit der gleichen Dringlichkeit lagert wie Munition. Zusätzlich zu diesen Fragen hat die US-Rüstungsindustrie mit internen Problemen zu kämpfen, die ihre Fähigkeit, Taiwan zu beliefern, beeinträchtigen.

In einem Artikel für die Denkfabrik des Cato-Instituts weisen Jordan Cohen und Jennifer Kavanagh darauf hin, dass die Beschränkungen der US-Verteidigungsindustrie bei der Ausführung inländischer und internationaler Aufträge, Ineffizienzen im US-Verkaufsprozess und komplizierte Exportkontrollen zu dem enormen Rückstand der US-Waffenlieferungen an Taiwan beitragen.

Cohen und Kavanagh weisen darauf hin, dass die Aufrüstung Taiwans erhebliche Investitionen in die US-Rüstungsindustrie, Änderungen im Waffentransferprozess und eine klare Bevorzugung Taiwans gegenüber kleineren US-Kunden mit fragwürdiger Menschenrechtsbilanz erfordern wird.