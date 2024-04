Sie sollen unter Druck gesetzt werden, nach Hause zurückzukehren und zu kämpfen

Dave DeCamp

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba kündigte am Dienstag an, dass die Ukraine die konsularischen Dienstleistungen für im Ausland lebende Männer im wehrpflichtigen Alter einstellen wird, um sie zur Rückkehr in die Heimat und zum Kampf zu zwingen.

“So sieht es jetzt aus: ein Mann im wehrpflichtigen Alter ist ins Ausland gegangen, hat seinem Staat gezeigt, dass er sich nicht um dessen Überleben kümmert, und dann kommt er und will Dienstleistungen von diesem Staat erhalten”, schrieb Kuleba auf X. “So funktioniert das nicht. Unser Land befindet sich im Krieg.”

Das neue ukrainische Mobilisierungsgesetz verlangt von allen ukrainischen Männern im Alter von 18 bis 60 Jahren, dass sie ihre persönlichen Daten bei der Militärregistrierungsbehörde aktualisieren. Wenn im Ausland lebende Ukrainer dem nicht nachkommen, werden sie von den konsularischen Diensten abgeschnitten.

“Die Verpflichtung zur Aktualisierung der eigenen Dokumente bei den Einberufungszentren bestand bereits vor der Verabschiedung des neuen Mobilisierungsgesetzes”, sagte Kuleba. Er fügte hinzu, dass das Außenministerium “in Kürze weitere Klarstellungen zum Verfahren für den Erhalt konsularischer Dienstleistungen innerhalb des gesetzlichen Rahmens für Männer im wehrpflichtigen Alter in ausländischen diplomatischen Vertretungen vornehmen wird.”

Nach Angaben von Reuters leben rund 860.000 erwachsene ukrainische Männer in Europa. Einige konnten die Ukraine trotz des Kriegsrechts verlassen, das Männern zwischen 18 und 60 Jahren die Ausreise verbietet. Andere lebten außerhalb der Ukraine, bevor Russland im Februar 2022 mit der Invasion begann.

Der Arbeitskräftemangel in der Ukraine ist eines der größten Probleme, mit denen das Land in seinem Krieg gegen Russland konfrontiert ist. Einige ukrainische Funktionäre sagten, die USA und die NATO könnten der Ukraine alle Waffen geben, die sie will, aber es gäbe nicht genug Leute, um sie zu benutzen. Auf der anderen Seite ist das russische Militär heute 15 % größer als im Februar 2022.

Kulebas Ankündigung erfolgte, nachdem das US-Repräsentantenhaus neue Ausgaben für die Ukraine in Höhe von 61 Mrd. Dollar beschlossen hatte, die die Fortsetzung des Stellvertreterkriegs sicherstellen, aber Kiews Chancen auf einen Sieg nicht verbessern werden.